Главная » Здоровье, Политика, Психология, События Настоящего

За отказ соблюдать карантин смогут оштрафовать на 300 тысяч рублей

20:20. 26 марта 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

photorep_imageid_549376_5d036f38c7ac6a01

В Госдуму поступили поправки кабмина об усилении административной ответственности за нарушение правил карантина. Гражданина, проявившего легкомыслие, смогут оштрафовать максимум на 300 тысяч рублей, а компанию - на миллион рублей.

В действующей редакции КоАП уже есть наказание за нарушение санитарных правил и невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Штраф за это предусмотрен небольшой - от ста до пятисот рублей для граждан. Можно и вовсе отделаться предупреждением. Юрлицо могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.

Правительство предлагает жестче наказывать за нарушение таких правил, если это происходит в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, а равно на период карантина. Невыполнение требований о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий повлечет наложение административного штрафа. Если карантин нарушил гражданин, то его оштрафуют на сумму от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если в нарушении санитарных правил и несоблюдении мероприятий виновно должностное лицо, то штраф составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Наказание ужесточается, если указанные нарушения привели к причинению вреда здоровью человека или смерти. Напомним, что ранее в Госдуму были внесены поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают до семи лет лишения свободы за нарушение карантина с тяжкими последствиями. А если действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, то будет применена административная норма.

 

Кабмин предложил следующее наказание: штраф для граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Также возможна дисквалификация на срок от одного года до трех лет. На ИП и юрлиц наложат штраф от пятисот тысяч до 1 миллиона рублей. Возможно также административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, КоАП предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Подобные нарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа. На граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если же такие нарушения повлекут причинение вреда здоровью человека или имуществу, то может налагаться штраф на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Для ИП и юрлиц штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, проект закона наделяет правом составлять протоколы об административных правонарушениях должностных лица органов управления и МЧС. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения.

Ранее внесение поправок анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин - по его словам, санкции вводятся "для тех, кто откажется соблюдать установленные правила". "Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц", - подчеркнул он на заседании правительства.

Поправки поступили ко второму чтению другого законопроекта - об охранной деятельности. Второе чтение назначено на 31 марта. А в окончательном виде планируется принять документ на следующей неделе. Если сравнить с зарубежными аналогами, то предлагаемые меры более либеральны, рассказал журналистам Вячеслав Володин после заседания Совета ГД. "Не хотим никого наказывать, но граждане должны понимать, что важно самоорганизоваться, - заявил он. - Если человек на себе поставил крест, то пусть хотя бы задумается об окружающих".

Меры в КоАП сбалансированы - так же, как и ранее предложенные депутатами поправки в УК, считает Володин. Предложения будут поддержаны всеми фракциями, уверен он - депутаты, по его словам, считают, что это важные меры, которые смогут остановить тех, кто поступает халатно, не думая об окружающих.

 

Источник: https://rg.ru/2020/03/26/za-otkaz-sobliudat-karantin-oshtrafuiut-na-million-rublej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Войны не будет, будут ее последствия
Борьба идет не за Украину, а за уничтожение России Россия не введет войска на оккупированную нацистами территорию Украины. Это один из «флажков», линию которых наше руководство, как в «Охоте на волков» Высоцкого, пересечь не может. Ни при каких условиях, ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 марта 2020
... рубежах.3. Джулани и Ко отказались соблюдать перемирие, а значит ХТШ остается..., отметили, что внешние силы не смогут рассорить Москву и Анкару. Восток... М-5. Контролируя ее сирийцы смогут по-новому взглянуть на послевоенное...
Почему иудеи ненавидят всё человечество, и почему все люди их терпят?
... году на выборах Г. Зюгангов отказался от лозунга «национализация частной собственности...». Отказался не потому, что он любил ...
Подтверждение ПОСЛЕДНЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ председателя РБО А.ГОНЧАРОВА
Признатся я сам вначале не слишком поверил в заявление Гончарова, уж слишком все мутно. Но...Сегодня ночью, на телеканале ВЕТТА Пермь увидел рекламу телепередачи "Лобби-холл" и в ней прозвучали примерно такие слова:"Чего в нашем мире больше всего боится ...
Россию выжимают, как лимон
... убежден, что, уехав, они не смогут прекрасно там жить. Сам Запад...
Инопланетные Расы. Учение Асмара.
... же здесь Эти Книги Вам смогут внести Ясность, Понимание многих вещей... все живые формы на Планете смогут высвободить накопившуюся Карму. Алмазные Нити...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)