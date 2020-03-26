За отказ соблюдать карантин смогут оштрафовать на 300 тысяч рублей

В Госдуму поступили поправки кабмина об усилении административной ответственности за нарушение правил карантина. Гражданина, проявившего легкомыслие, смогут оштрафовать максимум на 300 тысяч рублей, а компанию - на миллион рублей.

В действующей редакции КоАП уже есть наказание за нарушение санитарных правил и невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Штраф за это предусмотрен небольшой - от ста до пятисот рублей для граждан. Можно и вовсе отделаться предупреждением. Юрлицо могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей.

Правительство предлагает жестче наказывать за нарушение таких правил, если это происходит в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, а равно на период карантина. Невыполнение требований о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий повлечет наложение административного штрафа. Если карантин нарушил гражданин, то его оштрафуют на сумму от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если в нарушении санитарных правил и несоблюдении мероприятий виновно должностное лицо, то штраф составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Наказание ужесточается, если указанные нарушения привели к причинению вреда здоровью человека или смерти. Напомним, что ранее в Госдуму были внесены поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают до семи лет лишения свободы за нарушение карантина с тяжкими последствиями. А если действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, то будет применена административная норма.

Кабмин предложил следующее наказание: штраф для граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Также возможна дисквалификация на срок от одного года до трех лет. На ИП и юрлиц наложат штраф от пятисот тысяч до 1 миллиона рублей. Возможно также административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Кроме того, КоАП предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Подобные нарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа. На граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если же такие нарушения повлекут причинение вреда здоровью человека или имуществу, то может налагаться штраф на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Для ИП и юрлиц штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, проект закона наделяет правом составлять протоколы об административных правонарушениях должностных лица органов управления и МЧС. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения.

Ранее внесение поправок анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин - по его словам, санкции вводятся "для тех, кто откажется соблюдать установленные правила". "Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц", - подчеркнул он на заседании правительства.

Поправки поступили ко второму чтению другого законопроекта - об охранной деятельности. Второе чтение назначено на 31 марта. А в окончательном виде планируется принять документ на следующей неделе. Если сравнить с зарубежными аналогами, то предлагаемые меры более либеральны, рассказал журналистам Вячеслав Володин после заседания Совета ГД. "Не хотим никого наказывать, но граждане должны понимать, что важно самоорганизоваться, - заявил он. - Если человек на себе поставил крест, то пусть хотя бы задумается об окружающих".

Меры в КоАП сбалансированы - так же, как и ранее предложенные депутатами поправки в УК, считает Володин. Предложения будут поддержаны всеми фракциями, уверен он - депутаты, по его словам, считают, что это важные меры, которые смогут остановить тех, кто поступает халатно, не думая об окружающих.

Источник: https://rg.ru/2020/03/26/za-otkaz-sobliudat-karantin-oshtrafuiut-na-million-rublej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews