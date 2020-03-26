Время упущено, Подключается Шойгу, Вирус неплатежей // Галопом по Европам #180

В этом выпуске:

- В России за сутки еще 182 заболевших. Всего – 840, в 56 регионах;

- Тех, кто сознательно нарушит карантин и по чьей вине умрут люди, в Госдуме предложили приравнивать к



террористам;

- С 27 марта Россия прекратит всё авиасообщение с другими странами;

- К борьбе с вирусом подключают Минобороны;

- Большая семерка призывает снять санкции с Ирана, чтобы направить туда гуманитарную помощь;

- В Косово правительству вынесли вотум недоверия;

- Немецкий промышленный гигант Thyssenkrupp сокращает 3000 сотрудников – увольнения будут проходить



постепенно до 2026-го;

- В ООН начали программу помощи бедным странам в борьбе с коронавирусом;

- Судебные приставы прекратили личный прием граждан;

- В Черном Море разбился истребитель Су-27;

- Ассанжа отказались выпускать под залог.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4KFlje_aYAQ