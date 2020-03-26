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Время упущено, Подключается Шойгу, Вирус неплатежей // Галопом по Европам #180

21:01. 26 марта 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки еще 182 заболевших. Всего – 840, в 56 регионах;
- Тех, кто сознательно нарушит карантин и по чьей вине умрут люди, в Госдуме предложили приравнивать к

террористам;
- С 27 марта Россия прекратит всё авиасообщение с другими странами;
- К борьбе с вирусом подключают Минобороны;
- Большая семерка призывает снять санкции с Ирана, чтобы направить туда гуманитарную помощь;
- В Косово правительству вынесли вотум недоверия;
- Немецкий промышленный гигант Thyssenkrupp сокращает 3000 сотрудников – увольнения будут проходить

постепенно до 2026-го;
- В ООН начали программу помощи бедным странам в борьбе с коронавирусом;
- Судебные приставы прекратили личный прием граждан;
- В Черном Море разбился истребитель Су-27;
- Ассанжа отказались выпускать под залог.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4KFlje_aYAQ

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