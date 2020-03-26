В ВОЗ высоко оценили меры по предотвращению распространения коронавируса в России

По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович, принимаемые российскими властями меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции замечательные. Такую оценку Вуйнович озвучила на пресс-конференции в Москве.

«Меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется», — заявила она.

Вуйнович отметила стратегию российских властей в этом вопросе, которая во многом совпадает с рекомендациями ВОЗ.

«Россия находится на шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться», — заключила представительница ВОЗ.

По последним данным, коронавирусная инфекция проникла более чем в 160 государств мира. Инфицировано уже более 490 тыс. чел, а 22 тыс. заболевших скончались. Распространение заболевания в России удаётся держать на незначительном уровне — всего 840 заболевших. Стоит отметить, что российские власти помимо введения комплекса мер по предотвращению распространения инфекции в стране, организовали помощь для борьбы с коронавирусом в Италии, где жертвами заболевания стали уже более 7 тыс. человек.