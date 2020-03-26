Только Россия подала руку помощи Италии в борьбе с коронавирусом, а там ещё и не довольны

Редакция итальянской газеты La Stampa выпустила материал, в котором раскритиковала российскую помощь в борьбе с пандемией коронавируса в Италии. Своё негодования по поводу вопиющей неблагодарности высказал врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Авторы статьи в итальянской газете заявили, что большая часть российских поставок бесполезна и не поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией. Журналисты выразили мнение, что итальянский премьер-министр согласился на помощь России ради укрепления отношений с Москвой, а российский лидер Владимир Путин «преследует свои политические интересы».

Онищенко отметил, что итальянские власти и структуры не особенно удачно справлялись с распространением кронавируса, что привело к ужасным последствиям. Только Россия протянула руку помощи, а вместо «спасибо» получает критику.

«Чья бы корова мычала. Та беспомощность и безответственность государства, которую демонстрирует Италия перед своим народом… Та абсолютная никчемность и неготовность тех структур, которые отвечают за здоровье народа, свидетельством чему является вот эта вот абсолютно первобытная ситуация, которая разыгралась в одной из развитых стран с огромной историей… И они еще чего-то там харчами перебирают, постыдились бы», – сказал политик.

Онищенко подчеркнул, что заявления в итальянских СМИ возмутительны, так как Россия отправила в Италию самых настоящих профессионалов.

«Туда поехали те люди, которые обладают возможностью диагностировать, те люди, которые умеют работать не понаслышке с подобного рода вирусом. Ситуация усугубляется еще и тем, что была бы там африканская экономика.., но Италия все-таки входит в число наиболее развитых экономик Европы и является членом Семерки (G7. – ред). То есть деньги у них есть», – отметил он.

Депутат обратил внимание, что ни одно соседнее государство не помогло Италии.

«Кстати, ни одно соседнее с Италией европейское государство палец о палец не ударило, чтобы передать хотя бы одну медицинскую маску. На сегодня Италия – это угроза всей Европе с ее ситуацией. И вместо того, чтобы вместе на нее навалиться, они брызжут желчью против того, что Россия приехала и им помогает. Уже за это они должны спасибо сказать», – подытожил Онищенко.

Напомним, на помощь в борьбе с коронавирусом российские власти направили в Италию военно-транспортные самолёты Ил-76 и около сотни российских вирусологов и эпидемиологов.