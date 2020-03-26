Только Россия подала руку помощи Италии в борьбе с коронавирусом, а там ещё и не довольны
Редакция итальянской газеты La Stampa выпустила материал, в котором раскритиковала российскую помощь в борьбе с пандемией коронавируса в Италии. Своё негодования по поводу вопиющей неблагодарности высказал врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Авторы статьи в итальянской газете заявили, что большая часть российских поставок бесполезна и не поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией. Журналисты выразили мнение, что итальянский премьер-министр согласился на помощь России ради укрепления отношений с Москвой, а российский лидер Владимир Путин «преследует свои политические интересы».
Онищенко отметил, что итальянские власти и структуры не особенно удачно справлялись с распространением кронавируса, что привело к ужасным последствиям. Только Россия протянула руку помощи, а вместо «спасибо» получает критику.
«Чья бы корова мычала. Та беспомощность и безответственность государства, которую демонстрирует Италия перед своим народом… Та абсолютная никчемность и неготовность тех структур, которые отвечают за здоровье народа, свидетельством чему является вот эта вот абсолютно первобытная ситуация, которая разыгралась в одной из развитых стран с огромной историей… И они еще чего-то там харчами перебирают, постыдились бы», – сказал политик.
Онищенко подчеркнул, что заявления в итальянских СМИ возмутительны, так как Россия отправила в Италию самых настоящих профессионалов.
«Туда поехали те люди, которые обладают возможностью диагностировать, те люди, которые умеют работать не понаслышке с подобного рода вирусом. Ситуация усугубляется еще и тем, что была бы там африканская экономика.., но Италия все-таки входит в число наиболее развитых экономик Европы и является членом Семерки (G7. – ред). То есть деньги у них есть», – отметил он.
Депутат обратил внимание, что ни одно соседнее государство не помогло Италии.
«Кстати, ни одно соседнее с Италией европейское государство палец о палец не ударило, чтобы передать хотя бы одну медицинскую маску. На сегодня Италия – это угроза всей Европе с ее ситуацией. И вместо того, чтобы вместе на нее навалиться, они брызжут желчью против того, что Россия приехала и им помогает. Уже за это они должны спасибо сказать», – подытожил Онищенко.
Напомним, на помощь в борьбе с коронавирусом российские власти направили в Италию военно-транспортные самолёты Ил-76 и около сотни российских вирусологов и эпидемиологов.
Какая нежная забота о макаронниках! Прямая обязанность сказочного, это забота о дорогих россиянах, но он заботится о родине вечернего м.
Вам то какая разница, коли Вы хохол?
Онищенко вообще перлы выдает. “Онищенко отметил, что итальянские власти и структуры не особенно удачно справлялись с распространением кронавируса”, вот ведь итальянцы распространяют, а подлые русские не дают этого делать.
Прямая речь Онищенко звучит вполне разумно. Ваши претензии должны быть направлены в адрес автора статьи, безграмотно интерпретирующего слова другого человека. Так как нет источника, то, вероятно, автор и публикатор одно лицо. Можете обратиться на прямую, а какого хрена он перевирает смысл.
Где Вы увидели притензии? Или захотелось вставить свои пять копеек?
Ваша прямая речь “Онищенко вообще перлы выдает”.
Нет, перлы выдает не Онищенко.
Такой ответ устроит?
Тогда пусть Онищенко притензии к автору предъявляет, Вы то тут какой стороной, или Вы и есть сам Онищенко?
Сергеев.Человек,который занимает должность главного санитара России,не может быть в словах хуже президента России.Слова правильные.Априори…Просто ты не определился….Где и кто пид…ас.Потом что ты скудоу…ый Сергеев.Как за слово б..ть за тебя могут забанить.Это-толерантно….
Не делай добра, не получишь зла…
А ещё.
Кто людям помогает ,тот тратит время зря-хорошими делами прославиться нельзя.))
Кто людям поморгает тому ПЛАТЯТ не зря.
С хорошими ДЕНЬГАМИ прославиться легко))
Кто людям помогает тому не платят вовсе.
А вот с хорошими “бабосами”прославиться легко.)эт точно.
Штурм Ватикана будет? Выбьют изуитов….