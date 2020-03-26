Рецепты от Путина, Морг на катке, Бездомные распространяют // Галопом по Европам #179

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 163 случая;

- Путин не стал вводить ЧС и ЧП, зато объявил об оплачиваемых каникулах на следующей неделе;

- Отдельная мера — 13 процентный налог на вклады и инвестиции больше 1 миллиона рублей и повышение налога на доходов, выводимых за рубеж;

- Нефть упала ниже 26 долларов баррель;

- Бизнес заваливает правительство просьбами о помощи;

- Мировые авиакомпании могут потерять из-за вируса 250 миллиардов долларов;

- Правительство Испании объявило о переходе экономики на военный режим;

- Индийский премьер Моди отправил на карантин миллиард триста миллионов человек;

- Трамп и Сенат договорились потратить на поддержку экономики два триллиона;

- США постепенно становятся эпицентром коронакризиса.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=anLgutC3gu4