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Рецепты от Путина, Морг на катке, Бездомные распространяют // Галопом по Европам #179

10:33. 26 марта 2020 108 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 163 случая;
- Путин не стал вводить ЧС и ЧП, зато объявил об оплачиваемых каникулах на следующей неделе;
- Отдельная мера — 13 процентный налог на вклады и инвестиции больше 1 миллиона рублей и повышение налога на доходов, выводимых за рубеж;
- Нефть упала ниже 26 долларов баррель;
- Бизнес заваливает правительство просьбами о помощи;
- Мировые авиакомпании могут потерять из-за вируса 250 миллиардов долларов;
- Правительство Испании объявило о переходе экономики на военный режим;
- Индийский премьер Моди отправил на карантин миллиард триста миллионов человек;
- Трамп и Сенат договорились потратить на поддержку экономики два триллиона;
- США постепенно становятся эпицентром коронакризиса.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=anLgutC3gu4

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