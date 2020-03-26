Рецепты от Путина, Морг на катке, Бездомные распространяют // Галопом по Европам #179
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 163 случая;
- Путин не стал вводить ЧС и ЧП, зато объявил об оплачиваемых каникулах на следующей неделе;
- Отдельная мера — 13 процентный налог на вклады и инвестиции больше 1 миллиона рублей и повышение налога на доходов, выводимых за рубеж;
- Нефть упала ниже 26 долларов баррель;
- Бизнес заваливает правительство просьбами о помощи;
- Мировые авиакомпании могут потерять из-за вируса 250 миллиардов долларов;
- Правительство Испании объявило о переходе экономики на военный режим;
- Индийский премьер Моди отправил на карантин миллиард триста миллионов человек;
- Трамп и Сенат договорились потратить на поддержку экономики два триллиона;
- США постепенно становятся эпицентром коронакризиса.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
13% не на вклады, а на проценты этих вкладов.