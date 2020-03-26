Путин вернёт Центральный Банк

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Кому вернёт?
Национализирует и Армию и конституционный суд ))
Ага.
Да всё тебе, – ненасытному…
Банкоматы на – карантин, население – в банковский концлагерь.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=Iy6QN6TsnPY&feature=emb_title
Николай, панику отставить)))
https://iz.ru/990846/2020-03-24/ekspert-otcenil-posledstviia-rekomendatcii-tcb-po-vydachi-nalichnykh-v-bankomatakh
Есть хорошая русская пословица: “Ему плюй в глаза, а он говорит: Божья роса”.
ЦБ… А нефте-газовая отрасль когда будет национализирована?
Слушать Тюняева можно лишь , как великолепного фантаста и талантливого маркетолога, по продвижению в массы собственных произведений. Забавный такой дядька, я на него подписалась)))
Вот посмотрим, что 30 марта будет…