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Настало время международному сообществу вмешаться

22:34. 26 марта 2020 138 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Российский эксперт о Венесуэле: Развалили государство, падение Мадуро неизбежно.
Российский политолог Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного института социальных исследований, у себя в фейсбуке в десяти пунктах обозначил суть ситуации в Венесуэле
Победа чавистов также не позволит рассчитывать им на стабильность и политическое долголетие. 25 миллионов человек хотят государства, света, воды, медицины, более того, у них есть опыт жизни в государстве, а сегодня в Венесуэле государства нет. (с)

https://m.nn.by/ru/articles/224262/ – цинк

Кризис в сфере здравоохранения в Венесуэле представляет глобальную угрозу
Разрушающаяся медицинская система не может самостоятельно справиться со вспышкой коронавируса. Настало время для международного сообщества вмешаться.

https://foreignpolicy.com/2020/03/12/venezuela-health-care-crisis-poses-global-threat-coronavirus-maduro-sanctions/ – цинк

Аха-ха.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5740736.html

Метки: венесуэла, идиоты, коронавирус, мадуро, США

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