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«Начался настоящий ад»: Нью-Йорк превращается в город третьего мира (ФОТО)

13:01. 26 марта 2020 270 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Начался настоящий ад»: Нью-Йорк превращается в город третьего мира (ФОТО) | Русская весна

Эпидемия коронавируса в Нью-Йорке развивается по самому неблагоприятному сценарию. Врач одной из больниц города сравнил эпидемиологическую ситуацию в крупнейшем городе США с ситуацией в странах третьего мира.

«Только подумать, что мы находимся в Нью-Йорке, а тут происходит такое. Это будто сценарий развития событий в стране третьего мира.

Две недели назад жизнь была совсем другой», — отметил медик, пожелавший остаться анонимным. Его цитирует CNN.

Специалист рассказал, что изначально в больницу, где он работает, поступали пациенты от 70 лет и старше, но за последнюю неделю заметно возросло число заболевших моложе 50.

«К нам поступили два пациента с положительными тестами, и после этого начался настоящий ад. У нас нет ни аппаратов (искусственной вентиляции легких — прим. РВ), ни больничных коек», — заявил врач.

Он добавил, что больница «оказалась абсолютно не готова к потоку пациентов, её ресурсы истощены».

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в Нью-Йорке зафиксировано более 20 тыс. заболевших, 280 пациентов скончались. При этом всего две недели назад сообщалось о 95 случаях заражения, летальных исходов тогда ещё не было.

В связи со сложившейся критической эпидемиологической ситуацией, в нью-йоркском госпитальном центре Белвью «создаётся временный морг с использованием тентов и авторефрижераторов в рамках подготовки к потенциальной необходимости увеличить количество вскрытий».

В среду, 25 марта, три штата, включая Нью-Йорк, обратились за помощью к федеральным службам в связи с нехваткой ресурсов для работы моргов.

Местные СМИ сообщают, что учреждения здравоохранения города готовятся к реализации планов экстренного реагирования, чтобы быть готовыми к любым возможным последствиям.

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«Начался настоящий ад»: Нью-Йорк превращается в город третьего мира (ФОТО) | Русская весна
«Начался настоящий ад»: Нью-Йорк превращается в город третьего мира (ФОТО) | Русская весна
«Начался настоящий ад»: Нью-Йорк превращается в город третьего мира (ФОТО) | Русская весна
«Начался настоящий ад»: Нью-Йорк превращается в город третьего мира (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1585213327

Метки: Новости

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