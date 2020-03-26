Мы в самом начале эпохи, которая продлится 200 лет. Н. Сорокин
10:34. 26 марта 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Николай Сорокин о том, что собой представляет мировая экономика. Как всё случилось и чего ждать дальше.
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Почему – эпоха, 200 лет? Человек – это душа, а она вечна… Тело – лишь временная оболочка для души… Мы ещё не раз вернёмся в Явь и будем наблюдать грандиозные изменения… Утро Сварога будет длиться до 8492 года… Потом настанет День Сварога… Но не все смогут дожить до тех времён…