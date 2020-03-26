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Мы в самом начале эпохи, которая продлится 200 лет. Н. Сорокин

10:34. 26 марта 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Николай Сорокин о том, что собой представляет мировая экономика. Как всё случилось и чего ждать дальше.

#ДеньТВ #экономика #финансы #история #кредит

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=889IenvKyxY

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 28319 24735
    Вячеслав 26 марта 2020 в 11:25

    Почему – эпоха, 200 лет? Человек – это душа, а она вечна… Тело – лишь временная оболочка для души… Мы ещё не раз вернёмся в Явь и будем наблюдать грандиозные изменения… Утро Сварога будет длиться до 8492 года… Потом настанет День Сварога… Но не все смогут дожить до тех времён…

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