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Короновирус, как повод деофшоризации и национализации элит

10:35. 26 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Путин продолжает «национализацию элит». Президент вернулся к идее деофшоризации элит.
В этом главное от выступления президента. Многие будут обсуждать предложенные им меры, призванные помочь сферам, оказавшимся у края пропасти, из-за эпидемии коронавируса.
Я бы хотел сказать о другом. Путин выбрал время, чтобы фактически продолжить «национализацию элит». Запрет двойного гражданства,  запрет на счета – все это шаги в правильном направлении. Запрет на имущество чиновников за рубежом – вопрос самого ближайшего будущего.
И вот коронавирус дает прекрасный повод сделать шаг в сторону самого главного и «святого» — выводу средств за рубеж.
«Офшорная аристократия» понимает, о чем идет речь. Напомню, что почти 7 лет назад группой экспертов, среди которых был и ваш покорный слуга, был разработан доклад  «Деофшоризация российской экономики. Пути и меры». Однако реальной деофшоризации так и не произошло.
Сейчас момент выбран идеально – пусть и вирус принесет хоть какую-то пользу. Вводится налог в 15% на вывод средств – это ещё не валютный контроль в полной мере, благодаря которому останавливается утечка капиталов во всех странах, которые подняли свою экономику. Эта мера, очевидно, выходит за узкие рамки кампании «по борьбе за выживаемость экономики в условиях эпидемии».
И самое главное – Путин говорит о готовности выйти из невыгодных соглашений.
Ход сделан. За одними кабальными договорами, можно выходить из остальных.
Вирус пройдет, а игра на международной шахматной доске продолжится.

Вот, что по этой теме сказал глава России:

«Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.
Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо.
Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу Правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны»

Kremlin.RU

Источник: https://nstarikov.ru/koronovirus-kak-povod-deofshorizacii-i-nacionalizacii-jelit-114222

Метки: блог, Видео

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