Коронавирус захватывает Испанию: огромное количество заражений и смертей

Из Испании приходят новые тревожные сообщения. Минздрав страны сообщает, что за сутки зафиксировано 6673 новых случая инфицирования коронавирусом.

Общее число зараженных в стране достигло 56 188 человек. Зафиксировано 442 новых случая смерти за сутки. Всего от COVID-19 в Испании уже скончалось 4089.

На сегодняшний момент Испания занимает четвёртое место в мире по числу инфицированных после Китая, Италии и США.

По количеству летальных исходов страна занимает второе место после Италии.

Самая тяжёлая ситуация в стране по-прежнему наблюдается в Мадриде. Там выявлено более 17 тысяч случаев инфицирования COVID-19, более двух тысяч пациентов скончалось.

С каждым днём всё сложнее становится эпидемиологическая ситуация в Каталонии, где уже порядка 11,5 тысяч человек заболевших и 672 умерли.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех регионах страны, и во всех, к сожалению, не обходится без жертв.

В связи со сложившейся ситуацией, власти Испании ещё 14 марта ввели 15-дневный режим повышенной готовности, который предусматривает ограничение передвижения людей. 26 марта парламент страны постановил продлить его вплоть до 11 апреля.

Армейские патрули на улицах, брошенные дома престарелых

Из-за распространения вируса в Испании боятся повторения «итальянской трагедии». Как сообщают местные СМИ, в городах, особенно крупных, повсеместно введены армейские патрули.

Полиция действует жёстко и без оглядки на «европейские ценности».

Пользователи выкладывают в Сеть ролики, где стражи порядка весьма грубо задерживают нарушителей карантинного режима, а к особо наглым применяют физическую силу прямо на улице. Народ снимает это на телефоны из окон своих домов и квартир. И, судя по комментариям, испанцы всецело поддерживают полицейских.

Испанские СМИ сообщают, что в Вальядолиде (город на северо-западе Испании — прим. РВ) бойцы подразделения по чрезвычайным ситуациям обнаружили брошенный дом престарелых.

Внутри правоохранителей ждали ужасные находки — несколько разлагающихся трупов и некоторое количество лежачих стариков, неспособных подняться без посторонней помощи, но ещё живых.

Сообщается, что весь обслуживающий персонал пропал без вести. Испанское радио утверждает, что подобный случай в стране далеко не единственный.

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