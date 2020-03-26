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Коронавирус. Китай – история успеха

23:40. 26 марта 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Коронавирус. Китай – история успеха.

Эти два графика взяты с сайта Worldometers (https://www.worldometers.info/coronavirus/#ref-22).
Этот сайт – отличный источник информации о коронавирусной эпидемии. Рекомендую всем.
На первом графике показана динамика ежедневного прироста случаев. Один большой пик, в определенном смысле, «искусственный». В этот день были изменены критерии (в сторону расширения) для регистрации случая как COVID-19-положительного.
На втором графика показана динамика активных случаев (общее число случаев МИНУС количество смертей и выздоровлений).
На этом сайте можно следить за развитием эпидемии в интересующей Вас стране (только для стран с наибольшим количеством больных).

https://prof-afv.livejournal.com/4793.html – цинк

Кроме того:

Китай и мировая борьба с COVID-19



Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма, сообщает российское военное ведомство в четверг. Россия оказалась не первой страной, которой основатель Alibaba помог в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее в марте стало известно, что благотворительный фонд Джека Ма пожертвовал 2 миллиона медицинских масок, 400 тысяч тест-систем и 103 респиратора 24 государствам Латинской Америки, в частности, Аргентине, Бразилии, Чили, Кубе и другим.

В январе этого года, как сообщал телеканал CNN, фонд Джека Ма пожертвовал Китаю 14,4 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса. По 5,8 млн долларов было выделено двум правительственным научно-исследовательским организациям КНР, оставшиеся средства были направлены на профилактику нового коронавируса и лечение заболевших в Китае.

О поведении китайской буржуазии см. комментарий здесь — https://vk.com/wall-156278021_12368 , впрочем, есть информация, что Джек Ма член КПК.

Некоторые сообщения о помощи Китая другим странам.

В Багдаде заработала построенная при участии Китая лаборатория для тестирования на COVID-19 — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138918595.htm

Китайская больница пожертвовала 7000 масок испанским и голландским медучреждениям — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138919798.htm

Провинция Цзянси направит экспертов по ТКМ в Узбекистан для поддержки борьбы с эпидемией COVID-19 — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138920061.htm

Китай передал Ирану противоэпидемические грузы — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138919944.htm

Китай предложил 89 странам помощь в борьбе с COVID-19 — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138919938.htm

Китай активно делится опытом и технологиями по профилактике и борьбе с COVID-19 с международным сообществом — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138919663.htm

Китайские эксперты помогают иракской больнице реконструировать кабинеты компьютерной томографии — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138918952.htm

Китай пообещал оказать помощь более чем 80 странам в борьбе с COVID-19 – замглавы МИД КНР — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138919139.htm

Президент Зимбабве поблагодарил китайский фонд Джека Ма за пожертвования — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138918931.htm

Китай отправил в Италию 3-ю группу медэкспертов для борьбы с эпидемией — http://russian.news.cn/2020-03/26/c_138918590.htm

В Сомали доставлены медицинские средства, пожертвованные Джеком Ма для борьбы с пандемией COVID-19 — http://russian.news.cn/2020-03/25/c_138916736.htm

Самолет с материальными ресурсами для профилактики эпидемии COVID-19 прибыл в Будапешт из Китая — http://russian.news.cn/2020-03/25/c_138916145.htm

КНР и Беларусь объединяют усилия для борьбы с COVID-19 – китайский посол Цуй Цимин — http://russian.news.cn/2020-03/25/c_138915763.htm

Таиланду официально передан медицинский груз, предоставленный Китаем для оказания помощи в борьбе с коронавирусом — http://russian.news.cn/2020-03/24/c_138912524.htm

Синьцзян пожертвовал 380 000 масок 8 странам — http://russian.news.cn/2020-03/24/c_138912210.htm

Вице-президент Эквадора выразил благодарность Китаю за переданные медицинские средства для профилактики COVID-19 — http://russian.news.cn/2020-03/24/c_138911494.htm

Китайский строительный банк предоставил Венгрии помощь по борьбе с COVID-19 — http://russian.news.cn/2020-03/24/c_138911202.htm

Китайские эпидемиологи отправились в Камбоджу — http://russian.news.cn/2020-03/24/c_138910176.htm

https://vk.com/wall-156278021_12478 – цинк

Вполне очевидно, что вся эта помощь, помичо чисто гуманитарных мотивов, является вложениями в глобальную рекламу Китая и китайской модели по всему миру. И на фоне происходящего в Европе и США, Китай, где пик эпидемии уже прошел, выглядит очень выигрышно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5740823.html

Метки: Китай, кнр, коронавирус, медицина

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