Клоуны из КПРФ в Забайкальском крае подняли себя на смех

Представители КПРФ забайкальского парламента решили идти в ногу с трендами, словив хайп на медицине, в то время, когда в стране идёт борьба с распространением коронавирусной инфекции. Получилось, правда, совсем не профессионально.

Коммунисты заявили, что стоимость голосования по обновлению Конституции обойдется в ту же сумму, что и 6 коек в детской реанимации. Дескать, на голосование средства есть, а на койки не выделяют.

Интересно то, что Минздрав Забайкалья свидетельствует об отсутствии дефицита реанимационных коек. Но местные коммунисты, видать, вообще не в курсе реального положения дел. Кроме того, в федеральный бюджет 2021 года включено строительство новой детской больнице в Чите. Об этом представители КПРФ похоже тоже не осведомлены.

В общем, попытка создать видимость работы и заботы о детях обернулась дискредитацией самих себя. Впрочем, дешёвые пиар-акции давным-давно стали излюбленным занятием для коммунистов. Как-то же надо изображать полезную деятельность, когда все силы направлены на отстаивание интересов олигархов и личное обогащение.