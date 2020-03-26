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Клоуны из КПРФ в Забайкальском крае подняли себя на смех

13:30. 26 марта 2020 173 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Представители КПРФ забайкальского парламента решили идти в ногу с трендами, словив хайп на медицине, в то время, когда в стране идёт борьба с распространением коронавирусной инфекции. Получилось, правда, совсем не профессионально.

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Коммунисты заявили, что стоимость голосования по обновлению Конституции обойдется в ту же сумму, что и 6 коек в детской реанимации. Дескать, на голосование средства есть, а на койки не выделяют. 

Интересно то, что Минздрав Забайкалья свидетельствует об отсутствии дефицита реанимационных коек. Но местные коммунисты, видать, вообще не в курсе реального положения дел. Кроме того, в федеральный бюджет 2021 года включено строительство новой детской больнице в Чите. Об этом представители КПРФ похоже тоже не осведомлены.

В общем, попытка создать видимость работы и заботы о детях обернулась дискредитацией самих себя. Впрочем, дешёвые пиар-акции давным-давно стали излюбленным занятием для коммунистов. Как-то же надо изображать полезную деятельность, когда все силы направлены на отстаивание интересов олигархов и личное обогащение.

 

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2602 2066
    Sergey64 26 марта 2020 в 14:36

    Фигасе ты статьи строчишь!..
    А кончаешь тоже также быстро, Писяка?

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    • 14628 162
      РусофилSergey64 26 марта 2020 в 14:40

      Может он не был пионером?
      Не ПРЕДАТЕЛЬ?
      А вот предавшие своё пионерское детство обуржуинившиеся в капиталистических интернетах.
      Презираемы.
      Надеюсь им пенсию вовсе отменят.
      Или таки ВСЕХ вирусом?

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    • 12134 5834
      BlackCatSergey64 26 марта 2020 в 14:43

      А Вам завидно?
      Бросаетесь аки собака (моська) на любого (слона).
      Утритесь, и продолжайте свой жалобный вой, проплаченный Соросом.

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