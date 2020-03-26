Клоуны из КПРФ в Забайкальском крае подняли себя на смех
Представители КПРФ забайкальского парламента решили идти в ногу с трендами, словив хайп на медицине, в то время, когда в стране идёт борьба с распространением коронавирусной инфекции. Получилось, правда, совсем не профессионально.
Коммунисты заявили, что стоимость голосования по обновлению Конституции обойдется в ту же сумму, что и 6 коек в детской реанимации. Дескать, на голосование средства есть, а на койки не выделяют.
Интересно то, что Минздрав Забайкалья свидетельствует об отсутствии дефицита реанимационных коек. Но местные коммунисты, видать, вообще не в курсе реального положения дел. Кроме того, в федеральный бюджет 2021 года включено строительство новой детской больнице в Чите. Об этом представители КПРФ похоже тоже не осведомлены.
В общем, попытка создать видимость работы и заботы о детях обернулась дискредитацией самих себя. Впрочем, дешёвые пиар-акции давным-давно стали излюбленным занятием для коммунистов. Как-то же надо изображать полезную деятельность, когда все силы направлены на отстаивание интересов олигархов и личное обогащение.
Фигасе ты статьи строчишь!..
А кончаешь тоже также быстро, Писяка?
Может он не был пионером?
Не ПРЕДАТЕЛЬ?
А вот предавшие своё пионерское детство обуржуинившиеся в капиталистических интернетах.
Презираемы.
Надеюсь им пенсию вовсе отменят.
Или таки ВСЕХ вирусом?
А Вам завидно?
Бросаетесь аки собака (моська) на любого (слона).
Утритесь, и продолжайте свой жалобный вой, проплаченный Соросом.