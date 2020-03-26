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Как начинается продуктовая паника

14:18. 26 марта 2020 84 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


Как могут провоцировать панику с пустыми прилавками.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5739639.html

Метки: Видео, идиоты, коронавирус, манипуляция сознанием

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