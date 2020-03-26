Как начинается продуктовая паника
14:18. 26 марта 2020 84 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Как могут провоцировать панику с пустыми прилавками.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5739639.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5739639.html
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Человек не для того здесь, чтобы наблюдать и отражать самого себя; он здесь для того, чтобы предоставлять себя, поступаться собой, чтобы, познавая и любя, отдавать себя.
Проинструктированные агенты госдепа.
Девчина дала верное определение.
Вот такие вот дегенераты потом в соцсетях постят о том, что все пропало, и везде паника.
Вообще то продуктов нужно покупать по максимуму, чтобы сократить посещение магазинов, но и брать все подряд не нужно.