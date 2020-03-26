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Губернатор Ломбардии назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии.

18:11. 26 марта 2020 129 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана раскритиковал тех, кто ругает Россию за помощь Италии.

«Нужно отказаться от политической полемики. Я говорю спасибо России за направленных врачей и другого персонала. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», – заявил Фонтана в ходе видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военные специалисты прибыли в город Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

До этого посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Источник: https://vz.ru/news/2020/3/26/1031077.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12627 9427
    Sergeev 26 марта 2020 в 18:18

    Правильно и назвал, шакалы они и есть.

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    2
    • 14644 166
      РусофилSergeev 26 марта 2020 в 18:23

      . Я говорю спасибо России за направленных врачей и другого персонала.
      ——–
      Я пошакалю.
      Спасибо оно не звенит в кошельке и в стакане не булькает.
      ))
      Ломбардия это от слова Ломбард или Ломбард от слова Ломбардия?
      Я вот путаю))
      Потому СПАСИБО за ” Спасибо” но надо чёта повесомее.
      И думаю это “чёта” выкатили но нам не расскажут))

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  • 12627 9427
    Sergeev 26 марта 2020 в 18:27

    Скорее предложение было для всех, но не все согласились. Хотя имидж доброго дядьки совсем не помешает, затраты пустяковые, но люди запомнят.

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    1

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