Губернатор Ломбардии назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии.
Губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана раскритиковал тех, кто ругает Россию за помощь Италии.
«Нужно отказаться от политической полемики. Я говорю спасибо России за направленных врачей и другого персонала. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», – заявил Фонтана в ходе видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские военные специалисты прибыли в город Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
До этого посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.
Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.
Правильно и назвал, шакалы они и есть.
. Я говорю спасибо России за направленных врачей и другого персонала.
——–
Я пошакалю.
Спасибо оно не звенит в кошельке и в стакане не булькает.
))
Ломбардия это от слова Ломбард или Ломбард от слова Ломбардия?
Я вот путаю))
Потому СПАСИБО за ” Спасибо” но надо чёта повесомее.
И думаю это “чёта” выкатили но нам не расскажут))
Скорее предложение было для всех, но не все согласились. Хотя имидж доброго дядьки совсем не помешает, затраты пустяковые, но люди запомнят.