Голос Мордора: Совестливая западная журналистика, или Как скормить правду львам лжи

А что сделал Путин для борьбы с коронавирусом? Он выпустил на улицы российских городов львов, чтобы россияне сидели по домам, боясь высунуть нос на улицу. Ведь львы голодные. Сожрёт такой незадачливого гуляку, решившего отправиться в супермаркет за гречкой и не подавится.

Это одна из новостей о России появившаяся в Таиланде. Наверное, народ там такой, экзотику любит. Кто-то запостил шутку в социальной сети, а она так хорошо пошла, что приглянулась какому-то журналисту, который и сделал из неё горячую новость. Таиландцы с удовольствием проглотили, даже не вдумываясь в детали. Но не будем обижаться на Таиланд, там это наверняка не со зла. Со зла – в других странах. И тоже ложь, обвинения и грязь. По любому поводу. А уж сейчас – ну просто сам Люцифер велел, такие времена. Бушует эпидемия, причём во многих странах, которые, мягко говоря не очень хорошо относились к России. Не потому что Россия по-настоящему плохая, а просто потому что так надо, это политическая целесообразность, зачастую продиктованная из-за океана.

А сейчас ещё и жаба давит. Ведь во многих странах с развитой демократией и бережным отношениям к правам человека всё очень плохо. Настолько плохо, что уже и на права человека наплевать. Порой вообще прёт чуть ли не чистая рейховская евгеника – врачи вынуждены решать, кому жить, а кому умирать. Потому что в богатых странах с очень хорошо развитой медициной, почему не хватает даже аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Да что там ИВЛы! Не хватает перчаток и защитных масок, не хватает дезинфицирующих средств, не хватает даже коек в больницах. Сотни погибших каждый день, цифры реально страшные. И вот тут бы задуматься о себе и бросить все силы на борьбу с эпидемией, да хорошо бы вместе со своими недавними союзниками, но…

Оказывается, что есть Россия, где дела с эпидемией обстоят неплохо. Заболевших относительно немного, а смертей до недавнего времени вообще не было. Значит, это непорядок, быть такого не может. Глядя на такую вопиющую несправедливость клыки многих совестливых журнашлюшек просто наполняются ядом до того, что он из них сочится. И капает, превращаясь в банальную чушь о том, что в России диктатура и власти всё врут, а честных и неполживых СМИ в России нет и в помине, ибо всех давно отправили в ГУЛАГ. Ну, или скормили тем самым львам.

А Россия – не унимается. Она ещё и помощь в Италию отправляет, масштабную. Совсем обнаглела, тем более, что помощь это военная. В страну НАТО. Военные грузовики катят по хорошим итальянским шоссе из Рима мимо Флоренции на Бергамо. Яда у некоторых представителей честнейших в мире СМИ становится настолько много, что уже потоком льётся концентрированный бред, о том, что это разведка, а то и вовсе оккупация. Наверное, тех, кто такое пишет, уже бьёт лихорадка и такие вот новости могут их убить куда быстрее коронавируса.

Совсем недавно во всех супермаркетах развитых стран была самая настоящая паника. Раскупали туалетную бумагу, десятками упаковок. Её смели первой. Жаль только, что журнашлюшки, которые пишут сейчас ложь и бред о России, никогда не смогут купить в супермаркетах того, что им больше всего не хватает – совести. Не продаётся она, да и есть изначально у каждого человека. И её можно потерять, как потеряли эти самые журнашлюшки. Им бы уняться, да они боятся что-то потерять – то ли работу, то ли тонус мелкой гавкающей шавки. Им не знакомо выражение – «водное перемирие», которое сейчас было бы очень кстати. Ведь оказалось, что весь этот наш глобальный мир с вечной дружбой, жвачкой, торговлей – разъединён невероятно. Что вся эта открытость, взаимопомощь, все красивые тысячи слов — оказались абсолютной фикцией. Даже внутри, казалось бы, устоявшихся и прочных союзов. Спасайте свои задницы, кто как сможет. Никого не волнует, как вы это будете делать. Можно даже воровать друг у друга. И уж разумеется воровать можно большому заокеанскому боссу. Воровать тесты, маски, всё что нужно для собственного выживания. Можно даже давить на государства дипломатически, чтобы вынуждать их экспортировать нужные самим медикаменты и защитные средства. Но журнашлюшкам эти темы им не интересны, ведь есть Россия и клыки наполняются ядом лишь при одной мысли о ней.

Прямо сейчас, когда я это пишу, российская военная колонна, наверное, подъезжает к Бергамо, самому измученному эпидемией итальянскому городу, символу катастрофы 2020 года. Врачи будут работать в больницах, военные вирусологи изучать вирус в лаборатории, а машины-дезинфекторы – очищать улицы Бергамо от заразы. Итальянские врачи, лица которых в синяках от того, что они сутками не снимают масок, ждут их. Им сейчас нужна любая помощь. Чтобы хоть кто-то подменил на часок, который можно поспать, упав прямо на пол в коридоре. А где-то, в это же самое время, какой-нибудь очередной лжец строчит в своё самое честное издательство слова о том, что тихая оккупация Италии началась и о том, что жизни итальянцев не так важны, как пресловутая евроатлантическая солидарность.

Та самая европейская солидарность, которая за последние дни успела превратиться в стёбный мем.

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-sovestlivaja-zapadnaja-zhurnalistika-ili-kak-skormit-pravdu-lvam-lzhi-114233