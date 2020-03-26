Член КПРФ Левченко опять выдвинется в губернаторы Иркутской области, несмотря на коррупционные скандалы
Экс-губернатор Иркутский области, представитель КПРФ Сергей Левченко запомнился на своей должности, как закоренелый капиталист, озабоченный своим благосостоянием, а не проблемами граждан. Однако погрязший в коррупции политик допускает возможность своего участия в губернаторских выборах, которые пройдут в Иркутской области этой осенью. На что он рассчитывает со своей репутацией, непонятно.
Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 года. В 2019, за год до окончания своего срока, он неожиданно подал в отставку. На такое решение его подтолкнули определённые обстоятельства.
Во-первых, в адрес члена КПРФ поступало много жалоб. Его обвиняли в сокрытии недвижимости и трате денег из регионального бюджета на бесполезные командировки в Европу. Главной же его «заслугой» стало инициирование законопроекта об увеличении заработной платы самому себе и другим госслужащим аж на 44%.
Во-вторых, недовольство в обществе росло из-за махинаций компании «Звезда», связанной с экс-губернатором. Предприятие без конкурса выигрывало тендеры именно благодаря Левченко. Так «Звезда» выиграла тендер на сумму 500 млн рублей на замену 246 лифтов. Оказалось, что стоимость замены лифта у других подрядчиков была на 100 тыс. рублей ниже. На директора компания Олега Хомуляка в итоге завели дело о хищении 185 млн рублей. Позже выяснилось, что учредителем «Звезды» является Андрей Ядришников, он же член Избиркома Иркутской области от КПРФ. Связь Левченко с предприятием оказалась слишком очевидна.
Свою политическую карьеру экс-губернатор практически похоронил во время наводнений в области летом 2019 года. Федеральные средства выделялись на ликвидацию наводнения, однако команда Левченко ровным счётом ничего не делала. В итоге более 42 тыс. человек лишились жилья, а помощи от действующего тогда губернатора так и не дождались. Отставка Левченко фактически стала признанием собственной некомпетентности.
Решение поднять себе зарплату экс-губернатор принял оперативно, а когда возникла действительно сложная ситуация, он попросту умыл руки и бросил граждан в беде. А теперь он вдруг тонко намекает на свои губернаторские амбиции. «Жизнь покажет», — заявил он о возможности выдвижения своей кандидатуры. Очевидно, что жители Иркутской области не забыли о «достижениях» Левченко и захотят задать много вопросов руководству КПРФ, в случае, если партия очередной раз сделает на него ставку.
Зря стараешься, едрисня! Нынешние “коммунисты”, конечно, и не коммунисты вовсе. Но и ты своими ежечасными плевками ситуацию с доверием к властям не исправишь. Или ты на сделке сидишь? А? Блохастый?
Вы дурной.
Он – это он, а я – это я.
Мониторишь? Пальчиком дырки затыкаешь в плотине? Тебе, блохастый, в Голландию надо, к своим, разноцветным!
Вы видимо совсем плохи.
Если Вам мерещится то, что опубликовавший статью и я – одно и то же лицо.
Неужто Вас так сильно возбудили все Ваши провальные попытки накачать людей серость, что эмоции, перехлестнув разум, заставили отказать логику?
Назовите хоть одну причину для меня лично заходить на ЯП не под своим ником.
Весна покажет кто где…
Для тебя, мартовский, прям 100% попадание в тренд!
А люди – если думающие – сами разберутся, кто куда и чем качает, не переживай за людей. Что касается моих эмоций… Живые эмоции – лучшее доказательство моей неоторванности от реальной жизни. Считай меня чукчей – что вижу, о том и пою.
2
3
Есть коллективный “степаныч”. Сейчас выделился коллективный “блохастый” .
Тебе гордиться надо . Скоро твоим именем будут называть ПНД и другие заведения для лиц с особенностями развития.
Серый – это у Вас коллективно разум в утиль ушел.
За неимением возможности отстоять свою точку зрения выдумываете полный бред.
Жоре пора подлечить Вас)
О великий Брахман. Не могли бы вы прокомментировать размещение на вашем сайте статей, порочащих человека .
Если коррупционность Левченко доказана судом . То почему он на свободе?
Если же доказательств не существует. То с какого … некто Сокол, она же Соколова, личность известная своей ангажированностью, использует ваш ресурс с вашего же согласия для столь грязных делишек.
Неужели Вы решили , что разные мерзостные инсинуации для зарабатывания Вами денег, тоже сгодятся ?
Да еще и одна блохастая личность впрягается за этого писяку…
Странно все это…
Это третий глаз у него открылся.И он видит то ,что никто не видит.
Серый, тебе ли говорить, не раз и не два пойманному на откровенной лжи и переворачивании с недоговариванием подоплеки информации?
Глянь в зеркало – там бревно в глазу торчит.
Ссылки пожалуйста.
А так то без них ты брехло блудливое .
https://yandex.by/images/search?text=фото%20бревно%20в%20глазу&stype=image&lr=157&source=wiz&pos=7&img_url=http%3A%2F%2Fvimages.ru%2Fimages%2F2018%2F02%2F22%2F18648c7c89326aabb0a3726b5b643920.md.png&rpt=simage
Пример хотя ты в том, где мы с тобой обсуждали кому принадлежат полезные ископаемые Росиии.
Припоминаешь?
Похоже , надо объяснять что такое ссылки .
Это связано с весной ? Или перманентное состояние ?
Погоди, любезный, сейчас откопаю наш диалог сентябрьский.
Иди лучше огород бабушке какой вскопай .
Хоть какая польза от тебя будет .