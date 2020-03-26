Член КПРФ Левченко опять выдвинется в губернаторы Иркутской области, несмотря на коррупционные скандалы

Экс-губернатор Иркутский области, представитель КПРФ Сергей Левченко запомнился на своей должности, как закоренелый капиталист, озабоченный своим благосостоянием, а не проблемами граждан. Однако погрязший в коррупции политик допускает возможность своего участия в губернаторских выборах, которые пройдут в Иркутской области этой осенью. На что он рассчитывает со своей репутацией, непонятно.

Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 года. В 2019, за год до окончания своего срока, он неожиданно подал в отставку. На такое решение его подтолкнули определённые обстоятельства.

Во-первых, в адрес члена КПРФ поступало много жалоб. Его обвиняли в сокрытии недвижимости и трате денег из регионального бюджета на бесполезные командировки в Европу. Главной же его «заслугой» стало инициирование законопроекта об увеличении заработной платы самому себе и другим госслужащим аж на 44%.

Во-вторых, недовольство в обществе росло из-за махинаций компании «Звезда», связанной с экс-губернатором. Предприятие без конкурса выигрывало тендеры именно благодаря Левченко. Так «Звезда» выиграла тендер на сумму 500 млн рублей на замену 246 лифтов. Оказалось, что стоимость замены лифта у других подрядчиков была на 100 тыс. рублей ниже. На директора компания Олега Хомуляка в итоге завели дело о хищении 185 млн рублей. Позже выяснилось, что учредителем «Звезды» является Андрей Ядришников, он же член Избиркома Иркутской области от КПРФ. Связь Левченко с предприятием оказалась слишком очевидна.

Свою политическую карьеру экс-губернатор практически похоронил во время наводнений в области летом 2019 года. Федеральные средства выделялись на ликвидацию наводнения, однако команда Левченко ровным счётом ничего не делала. В итоге более 42 тыс. человек лишились жилья, а помощи от действующего тогда губернатора так и не дождались. Отставка Левченко фактически стала признанием собственной некомпетентности.

Решение поднять себе зарплату экс-губернатор принял оперативно, а когда возникла действительно сложная ситуация, он попросту умыл руки и бросил граждан в беде. А теперь он вдруг тонко намекает на свои губернаторские амбиции. «Жизнь покажет», — заявил он о возможности выдвижения своей кандидатуры. Очевидно, что жители Иркутской области не забыли о «достижениях» Левченко и захотят задать много вопросов руководству КПРФ, в случае, если партия очередной раз сделает на него ставку.