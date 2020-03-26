Борис Кипнис: первая победа над Турцией

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hPxaGdglCLM
Егор Яковлев и История для Гоблинов ))
Дорогие гоблины слушайте историю.
А на самом деле только Гоблины и Егор могут назвать Османскую империю Турцией ))
итд.
ДИЧЬ
Упс, хоббит опять промахнулся:
https://www.maps-of-the-world.ru/maps/asia/turkey/large-detailed-old-map-of-turkey-1794.jpg
И другие примеры по запросу: Турция на старинных картах.
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В той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, он неизбежно делает его объектом своего внимания. Но тем самым он теряет из виду причины для счастья, и счастье ускользает.
— Виктор Франкл
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Егор Яковлев и История для Гоблинов ))
Дорогие гоблины слушайте историю.
А на самом деле только Гоблины и Егор могут назвать Османскую империю Турцией ))
итд.
ДИЧЬ
Упс, хоббит опять промахнулся:
https://www.maps-of-the-world.ru/maps/asia/turkey/large-detailed-old-map-of-turkey-1794.jpg
И другие примеры по запросу: Турция на старинных картах.