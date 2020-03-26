Азбучная истина Навьего тела (Како-Реци). Василиса. Часть 2

Образование Жизни на основе Буквицы. Выпуск 4 – от 15 до 21 лета



Автор-сказительница – Василиса

Часть 1 – https://youtu.be/69B3kb7sNEE



В эфире будем говорить о:



- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.

- Семеричные циклы развития человека.

- Изучаем Навье тело человека с помощью образов Буквицы.

- Образы Буквиц и особенности возрастной психологии от 15 до 21 года.

- Буквица и становление характера человека.

- Образование и самообразование на основе Буквицы.

- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wn0xfiGAh0k