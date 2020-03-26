Азбучная истина Навьего тела (Како-Реци). Василиса. Часть 2
Образование Жизни на основе Буквицы. Выпуск 4 – от 15 до 21 лета
Автор-сказительница – Василиса
Часть 1 – https://youtu.be/69B3kb7sNEE
В эфире будем говорить о:
- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.
- Семеричные циклы развития человека.
- Изучаем Навье тело человека с помощью образов Буквицы.
- Образы Буквиц и особенности возрастной психологии от 15 до 21 года.
- Буквица и становление характера человека.
- Образование и самообразование на основе Буквицы.
- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#буквица #психология #веды #славянская #род #письменность #навье #тело #эзотерика #сознание #развить #это #воспитание #детская #семья #мировосприятие #жизнь #самопознание #духовное #развитие #славяне #знания #предков #кириллицы #дети #василиса #ольга #голубцова #человека #семилетние #циклы
#Буквица #Славяне #СлавянскаяБуквица #Веды #Род #ЗнанияПредков #СлавянскаяПисьменностьДоКириллицы #НавьеТело #Эзотерика #Сознание #КакРазвитьНавьеТело #НавьеТелоЭто #Дети #Психология #ВоспитаниеДетей #ДетскаяПсихология #Семья #Мировосприятие #Василиса #ОльгаГолубцова #ЖизньЧеловека #СемилетниеЦиклыЖизни #Самопознание #ДуховноеРазвитие