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Азбучная истина Навьего тела (Како-Реци). Василиса. Часть 2

17:57. 26 марта 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Образование Жизни на основе Буквицы. Выпуск 4 – от 15 до 21 лета

Автор-сказительница – Василиса
Часть 1 – https://youtu.be/69B3kb7sNEE

В эфире будем говорить о:

- Буквица как программа обучения в Школе Жизни.
- Семеричные циклы развития человека.
- Изучаем Навье тело человека с помощью образов Буквицы.
- Образы Буквиц и особенности возрастной психологии от 15 до 21 года.
- Буквица и становление характера человека.
- Образование и самообразование на основе Буквицы.
- Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки Жизни.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wn0xfiGAh0k

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