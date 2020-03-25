Захарова рассказала о ситуации с находящимися за границей россиянами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала ситуацию с вывозом находящихся за границей россиян, передает RT.

«Большая просьба ко всем, кто, может быть, ещё и не задумывался, находясь за границей, о том, что происходит в мире, и даже не знает, что отменяются рейсы, закрываются аэропорты, вводятся жёсткие меры карантина в различных странах, задуматься и понять, как будут добираться домой, и понять, что это их личная ответственность будет после того, как эти списки будут закрыты», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее в МИД России сообщили, что формирование списков россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с коронавирусом, заканчивается в 14:00 по местному времени 26 марта.

Россиян просят «незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения».

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50695-zaharova-rasskazala-o-situacii-s-nahodyaschimisya-za-granicey-rossiyanami.html