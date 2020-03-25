Захарова рассказала о ситуации с находящимися за границей россиянами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала ситуацию с вывозом находящихся за границей россиян, передает RT.
Ранее в МИД России сообщили, что формирование списков россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с коронавирусом, заканчивается в 14:00 по местному времени 26 марта.
Россиян просят «незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения».
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50695-zaharova-rasskazala-o-situacii-s-nahodyaschimisya-za-granicey-rossiyanami.html