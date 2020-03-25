В «завтрашнем мире» Россия получит новый статус.

Мир выйдет из эпидемии коронавируса совсем другим и в этом мире у России будет уже совсем другой статус.

В последние годы глобальные игроки противостояли друг другу посредством «мягкой силы» - Россия и Китай, и «жесткой силы» - США и Евросоюз. События последних недель демонстрируют, что ставка на взаимопомощь и сотрудничество одержали верх над грубым давлением и угрозами.

Европейские и американские союзники бросили прекрасную Италию на произвол судьбы в борьбе с коронавирусом и лишь Россия, Китай и Куба протянули Риму руку помощи.

Память об этой помощи уже останется на века, ее невозможно будет забыть итальянцам. И эта помощь как раз и является проявлением той «мягкой силы», но увеличенной в миллион раз. На такие великодушные поступки способны лишь великие страны.

По словам американского политолога Джозефа Ная, «лучшая пропаганда та, которая ею не является», а «доверие — самый ценный ресурс». Действия России в Италии в «завтрашнем мире» не забудут. Об этом пишет сегодня западная пресса, отдавая должное действиям российского руководства.

В то же время американские издания заявляют, что «Путин злоупотребляет ситуацией, в которой оказалась Европа». Но как можно злоупотреблять помощью попавшему в беду другу? Вашингтону явно не понять этих моральных ценностей, которые будут превалировать в новом мире

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/576161-v-zavtrashnem-mire-rossiya-poluchit-novyy-status.html