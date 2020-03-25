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В Италии заменили флаг ЕС на российский триколор.

19:19. 25 марта 2020 71 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

Жители Италии выразили благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом. На опубликованном в Сети видео итальянец снял флаг Евросоюза и установил на его месте российский триколор, передает News.ru.

Фредерико Кане решил убрать флаг ЕС, который не стал помогать стране в борьбе с эпидемией. При этом он поблагодарил РФ и президента Владимира Путина за поддержку в непростой ситуации.

«Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России», — написал он в своём посте.

Ролик набрал свыше 30 тысячи репостов, многие из которых сделали другие жители Италии, сообщает телеканал «360».

24 марта на авиабазе в Италии приземлились сразу четыре самолёта Ил-76 с военными специалистами и оборудованием из России. Всего в страну уже прибыло 14 бортов ВКС РФ для борьбы с коронавирусом. Они доставили оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Источник: https://125region.ru/v-italii-zamenili-flag-es-na-rossijskij-trikolor/?fbclid=IwAR0Si3LSOrHygIqZFKDfdT6cua54f0sB5Yx9Z888F1ELQrDvoNltK54D-FI

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