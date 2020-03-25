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Трамп одобрил план саудитов по вытеснению России с рынка, — пресса США

06:32. 25 марта 2020 271 просмотр 2 коммент. Опубликовал:
Трамп одобрил план саудитов по вытеснению России с рынка, — пресса США | Русская весна

Президент США Дональд Трамп поддержал планы Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяных рынков с помощью наращивания добычи топлива, об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Свою позицию глава Белого дома высказал 9 марта в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника администрации, Трамп одобрил планы Эр-Рияда, однако в то же время призвал не допустить слишком сильного падения нефтяных цен, чтобы защитить производителей топлива в США.

Однако, как отметил собеседник Politico, падение цен за две недели после разговора Трампа с Сальманом оказалось столь сильным, что застало Белый дом врасплох. «Никто не думал, что она (нефть — прим.ред.) упадет так низко», — заметил источник.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть.

Предполагается, что такое решение позволит избежать серьезных обвалов нефтяных цен, а также может ослабить партнерство Саудовской Аравии с Россией.

Сам Трамп на прошлой неделе заявил, что Россия и Саудовская Аравия борются за долю на рынке, и это уронило цены на нефть до самых низких уровней за десятилетия. По его словам, США вмешаются в ситуацию в «нужное время», а пока пытаются найти «нечто среднее» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, отметил, что в Кремле понимают причину его заявлений — многие компании страдают от низких цен, а американские производители сланцевой нефти и вовсе находятся в бедственном положении.

Срыв сделки ОПЕК+

Странам ОПЕК+ в начале марта не удалось прийти к соглашению ни об изменении параметров соглашения о сокращении нефтедобычи, ни о его продлении. Эр-Рияд настаивал на дополнительном снижении добычи, однако это не устраивало Москву, предлагавшую сохранить действующие условия.

В итоге с первого апреля участники сделки ОПЕК+ не будут иметь каких-либо обязательств друг перед другом. После этого саудиты объявили, что будут увеличивать добычу, понижать цены и предлагать европейским покупателям большие объемы по скидке. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках. С начала года цены в итоге обрушились более чем в два раза.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1585107279

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7600 6058
    марина 25 марта 2020 в 13:43

    мечтать не вредно Америке ,мало того ,что его зятек Кушнер совершил поход по всем БВ -ободрал всех этих чудиков ,сидящих на нефти ,так еще и альянс-читай распорядиться чужим захотели .Своя рубашка ближе к телу ,притом сауды пообещали скидки и тут же их отменили.

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  • 28232 24660
    Вячеслав 25 марта 2020 в 13:50

    Дожили… Леса китайцы повырубали, с нефтяного рынка вытеснят… Останется только водой торговать… Да сеном…

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