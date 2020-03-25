Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Судьба царской семьи после спасения

11:15. 25 марта 2020 206 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sf8MF_bIhc0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Во что бы то ни стало спасти государя императора Николая II». Как судьба последнего русского царя попала в сферу германских интересов
...оказать русским монархистам помощь в спасении царской семьи. К этому же времени относится...и свердловского — по влиянию на судьбу царской семьи были примерно равны. Несмотря на... с подготовкой убийства царской семьи, так как требование посла кайзера о переводе...
Было ли убийство царской семьи ритуальным
...поводу результатов исследований останков царской семьи ещё не сформулирована: ... этим. Показывать иностранным послам, как проявление великодушия... германский посол, занимавшийся спасением Романовых, чтобы за ... сведения по поводу судьбы Николая Романова?». Как...
Зарубежные клондайки России. Часть III
... материалов колчаковской комиссии о расстреле царской семьи и предпоследний «премьер» Приморья) ...воспоминания об этом эпизоде по спасению золотого запаса от чехов. .... Эйхгорна, после чего исполнители и организаторы покушения были арестованы. Судьба, однако, ...
Кто свергнул царя?
...довести до конца дело народного спасения». После долгой борьбы со своей совестью...но что «Промысел Божий вверил судьбы России правительству из представителей народных...Александру Федоровну и остальных членов царской семьи.Адмирал Колчак, по собственному ...
Куда пропал ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРАЗДНИК "Избиение Магов". Его празднование в Европе и России.
...Артаксеркса, и скрепил царским перстнем и послал письма через гонцов...совпадение в цифре семь! Ведь было семь персов, подавивших мятеж...убила самого Великого Кира. Судьба Томирис неизвестна и не...И у Геродота это праздник спасения «персов» от истребления» магами...
Вера и религия
...Рода Небесного? Какая судьба ожидает их, после ухода нашего, ..., о жертвенном служении спасению их еврейских братьев и..., и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов...); - Любовь к Роду (человеку, семье, роду, женщине, детям,    традициям); ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4134 2516
    Михан 25 марта 2020 в 11:58

    Царями переполнена-наша власть,
    Царей полно в народе!
    И не успеешь одному сказать-Слазь!
    Как надо говорить второму!

    Ведут с царями диалог,
    Решают чему быть во власти.
    У всех высокий слог,
    Кипят и всюду страсти!

    Увещевают -праведно служить,
    И молят Бога-
    Единой Русью надо быть,
    Блюсти порядок строго!

    Но нет у претендентов ясного ума,
    С рассудком они в ссоре.
    По сути просто голытьба-
    Не видит своё горе!

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)