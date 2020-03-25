Судьба царской семьи после спасения
11:15. 25 марта 2020 206 просмотров Один комментарий Опубликовал: Русофил
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Фев
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.
Царями переполнена-наша власть,
Царей полно в народе!
И не успеешь одному сказать-Слазь!
Как надо говорить второму!
Ведут с царями диалог,
Решают чему быть во власти.
У всех высокий слог,
Кипят и всюду страсти!
Увещевают -праведно служить,
И молят Бога-
Единой Русью надо быть,
Блюсти порядок строго!
Но нет у претендентов ясного ума,
С рассудком они в ссоре.
По сути просто голытьба-
Не видит своё горе!