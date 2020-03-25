Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 марта 2020

В сирийском Камышлы введен комендантский час в связи с коронавирусом

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Турецкий полковник сообщил, что маршрут патруля с Россией на трассе М-4 в Идлибе будет расти

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Атаки на американские объекты в Ираке. Январь-март 2020

Атаки иранских прокси на американские объекты в Ираке с начала 2020-го года по 17 марта.Посмотрим, как США сами справятся с COVID-19. Темпы развития эпидемии там уже опережают иранские.Относительно же самих атак, то они разумеется будут продолжаться – для Ирана потери прокси не являются существенными, а погибшие иракцы, которых убивают американцы, лишь приближают Иран к его цели. Уклонившись от прямой войны, Иран продолжает играть в ту же игру, которую для него выстроил Сулеймани. И эта стратегия работает, чем и обуславливаются текущие трудности США в Ираке, где обстрелы американских баз и посольства в Багдаде стали из эксцессов нормой.

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Турция не в состоянии обеспечить безопасное прохождение своих патрулей – Олег Блохин

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