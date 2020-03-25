Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 марта 2020

17:34. 25 марта 2020 252 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В сирийском Камышлы введен комендантский час в связи с коронавирусом

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Турецкий полковник сообщил, что маршрут патруля с Россией на трассе М-4 в Идлибе будет расти

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Атаки на американские объекты в Ираке. Январь-март 2020



Атаки иранских прокси на американские объекты в Ираке с начала 2020-го года по 17 марта.

После убийства командующего Силами Кудса Кассема Сулеймани иранские доверенные лица в Ираке предпринимали целый ряд атак в попытке спровоцировать ответ США, который приведет к изгнанию американских войск из страны. Иранские доверенные лица начали кампанию ракетных атак на позиции США в Ираке в октябре 2019 года. Эти атаки призваны подтолкнуть США к ответным действиям, которые окажут политическое давление на иракских лидеров с целью изгнать американские силы. С начала января иракские доверенные лица совершили не менее 14 атак, что свидетельствует о том, что убийство Сулеймани не привело к деэскалации. Вместо этого иранские прокси-силы 11 марта организовали крупнейшую ракетную атаку со времени смерти Сулеймани, в результате чего пострадали два американца. Как и атака 27 декабря это привело к жертвам у США, что свидетельствует о повышенных усилиях по нанесению американцам потерь. Плотность атак указывает на попытку спровоцировать реакцию США, которая сделает американское присутствие политически несостоятельным для иракских политиков за несколько дней до крайнего срока для избрания нового премьер-министра в Ираке. Ответ США 12 марта случайно убил иракских граждан, не являющихся доверенными лицами Ирана, и побудил иракских лидеров, включая президента Ирака Бархама Салиха, обвинить США в нарушении суверенитета Ирака. Иранский режим может также приветствовать усиление напряженности в отношениях с США как с врагом, затеняющей собственную неспособность справиться с пандемией COVID-19. (с) Кира Раушенбах http://iswresearch.blogspot.com/2020/03/us-iran-escalation-timeline-march-2020.html

Посмотрим, как США сами справятся с COVID-19. Темпы развития эпидемии там уже опережают иранские.
Относительно же самих атак, то они разумеется будут продолжаться – для Ирана потери прокси не являются существенными, а погибшие иракцы, которых убивают американцы, лишь приближают Иран к его цели. Уклонившись от прямой войны, Иран продолжает играть в ту же игру, которую для него выстроил Сулеймани. И эта стратегия работает, чем и обуславливаются текущие трудности США в Ираке, где обстрелы американских баз и посольства в Багдаде стали из эксцессов нормой.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Турция не в состоянии обеспечить безопасное прохождение своих патрулей – Олег Блохин


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 октября 2019
... громкая победа американцев на Ближнем Востоке, однако новость уже породила целый ряд...в бывшую столичную провинцию ИГИЛ*, которую в последние пару лет оккупировала ...нефтяные поля в Сирии Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2019
...НАТО» в Сирии Произошедшие за последнее время в Сирии события —... “халифата” ИГИЛ в самом сердце Ближнего Востока, служившего магнитом...выиграла войну в Сирии и на Ближнем Востоке: что дальше (... войны в Сирии — подробности (ФОТО) Новость обновляется Президент......
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020
...последние годы работал с ним бок о бок на Ближнем Востоке.... ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани (ФОТО) Новость ...отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью...большой вклад в разгром ИГИЛ в Сирии, Ираке, Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 января 2020
... за последние годы бывало в Ираке и Сирии.Вокруг... на улицы (ВИДЕО) Новость обновляется Тело генерала Касема...США интересов Израиля на Ближнем Востоке, зачастую противоречащим национальным ...Сирийская национальная армия и ИГИЛ. Сербия и Болгария поставляют...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
... баллистических ракет ближнего радиуса действия по всему Ближнему Востоку в целях .... Поэтому в последние несколько минут они выпустили новость, что это ...активизация преступной деятельности боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии вызвана неспособностью США ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)