Сергей Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Об этом он сказал в ходе заседания Совета Федерации, передаёт РИА Новости.
По его словам, западные страны регулярно выдвигают в адрес России резонансные обвинения. Шойгу отметил, что в России такие обвинения подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, который регулярно проходит обучение за рубежом.
Он заявил, что активисты оппозиции пытаются проникать на военные объекты, «охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, на кладбища». Также, по его словам, оппозиционеры снимают входы и выходы из российских закрытых объектов и выкладывают записи в интернет.
«Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», — заявил он.
Ранее Шойгу сообщил, что НАТО увеличило интенсивность воздушной разведки у границ России.
Обложка: Фото РИА Новости
Источник: https://nstarikov.ru/sergej-shojgu-rasskazal-o-dejatelnosti-prozapadnoj-oppozicii-114220
Забавно все это, если я сунусь не то что на военный объект просто на охраняемый без спросу мне по минимуму от овчара бежать придется, а тут Шойгу жалуется что любопытных выгнать не могут. Так братков с битами поставьте или ОМОН с резиной нормально отгонят на раз.