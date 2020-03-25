Проект “Голубой луч” или “Blue Beam”.

По мнению сторонников оригинальной теории заговора, неопределенная причинная сила направлена на то, чтобы вызвать большую путаницу среди населения через некую массовую галлюцинацию, во время которой человечество получит «поддельное» сообщение от Бога / богов, увидит вторжение НЛО и станет свидетелем возвращения Мессии. Только для чего все это? Хотя проект «Голубой луч» остается популярной теорией заговора в Интернете, более тщательный анализ его сближения с другой работой дает много пищи для размышлений...

Каждый, кто интересуется феноменом НЛО, наверняка сталкивался с тем, что называется «Проект Голубой Луч». Это имя также часто появляется в Интернете на темы, связанные с тайной неопознанных явлений в воздухе. Время от времени появляются даты «начала проекта».

Для некоторых это стало настолько увлекательной идеей, что к ней было прикреплено каждое наблюдение НЛО, даже самое тривиальное. Также пытались объяснить события, которые не имеют ничего общего с феноменом НЛО. Часто вы можете встретиться, например, в сочетании с HAARP - реальной программой, которая пыталась оправдать много разных видов странных теорий.

Серж Монаст.

Оригинальный «Blue Beam Project» (то есть «Синий луч») начал свою жизнь в 1994 году, хотя трудно найти какую-либо информацию до 1996 года, когда его создатель, канадский «мистик» Серж Монаст умер (с его смертью также связано целый ряд теорий заговора). Однако 1994 год важен, когда речь идет о рассмотрении всей последовательности событий.

Родившийся в 1945 году, Монаст был канадским журналистом, поэтом и, прежде всего, создателем популярных теорий заговора с элементом христианства на заднем плане и с проектом Blue Beam на переднем крае. Но это еще не все. Он также размышлял о NWO и масонах, и сегодняшний онлайн заговорщический фольклор, кажется, привлекает его полным потенциалом, даже не осознавая этого. Характерным элементом онлайновых увлечений теориями заговоров является их построение - редко кто знает, кто их автор, основываясь на общих убеждениях, и каждый может добавить к ним собственную ветку. Другим элементом, приписываемым проекту «Голубой луч», был знаменитый выпуск «Норвежской спирали», который оказался фактически неудачным запуском снаряда.

У писателя, занимающегося вопросами НЛО и национальной безопасности, Ричарда Долана было достаточно слухов о мифическом проекте, что он даже написал критикующую статью в свете слухов о событиях, которые произошли совсем недавно. Что ж, в октябре 2010 года среди энтузиазма и розегзальтованье американского общества НЛО, а точнее, представителей НЛО, было убеждение, что 13-го числа этого месяца будут массовые наблюдения НЛО. Единственным событием, которое привлекло внимание в тот день, был отчет НЛО по Нью-Йорку, который оказался воздушным шаром.

Долан проанализировал утверждения Монаста в своей оригинальной работе:

- Во-первых, серия «искусственно созданных землетрясений» должна была быть создана в «нескольких точно отобранных местах на планете», что позволило бы выявить места, где можно было найти доказательства «дискредитации всех религиозных доктрин».

- Вторым испытанием для человечества должно было стать «великое космическое шоу». Более конкретно, речь шла о «трехмерных оптических голограммах и звуковых демонстрациях, проекциях лазеров и групп голограмм в разных частях света, каждый проект был бы адаптирован к доминирующей в данном регионе религии. Этот новый голос Бога будет говорить на всех языках». Эти события должны были открыть человечеству «нового Христа» (или как волю Мессии) и стать сфабрикованной версией его пришествия снова.

- В-третьих, предполагалось, что это приведет к «общению, усиленному действием телепатии и электроники», что должно стать способом передачи всех «фальсифицированных» сообщений от Бога.

По словам Монаста, в больших городах должны были воспроизводиться сцены из фильма «День независимости» . В реальном мире случается, что научная фантастика, киноиндустрия и теории заговора опираются друг на друга. В случае третьей из них - граница между реальностью и вымыслом иногда полностью размыто.

- В-четвертых, согласно Монасту, должно было произойти «всеобщее паранормальное проявление с помощью электронных средств». Это должны были быть три конкретных «сценария», один из которых должен был симулировать вторжение пришельцев. Все было предназначено для замены нынешнего мирового порядка новым.

Долан обильно черпает из сочинений создателя Проекта, который произвел сенсацию в Интернете, и эти цитаты показывают нам душевное состояние их автора и его видение событий на мировой арене:

«Я поместил такую длинную цитату, чтобы каждый мог узнать о состоянии, в котором находился этот человек - это было очень «напряженное» состояние, но ему не хватало понимания науки. Монаст нигде не предлагает никаких доказательств в оправдание своих теорий, не говоря уже о фантастических способностях, которые НАСА или ООН приписывают.

Все это, кажется, также с точки зрения логистики, слишком широкий масштаб. Прежде всего, сценарий, связанный с поддельным вторжением инопланетян, может быть создан с использованием парка знаменитых черных треугольных НЛО. Но так ли много, что они могут покрыть все небо? С другой стороны, в случае религиозного видения, они являются «частой идентификацией неопознанных причинных сил, используемых в теориях заговора» - способна затопить мир голографическими изображениями собственно кто? Бог или, может быть, Иисус, Кришна или Аллах? А как насчет отправки сообщений с учетом наших убеждений и национальностей прямо в наш мозг? По словам Монастыря, все это должно было заставить нас отказаться от наших прежних убеждений ...»

Однако Долан не осознает самое главное. Монаст, а точнее тот, кто кормил его сказками о Голубом Луче, позаимствовал нити справа и слева от совершенно другого источника. Придет время его опознать, давайте посмотрим, что Долан говорит о бессмысленных предположениях проекта: «Нет никаких доказательств в поддержку существования проекта каким-либо образом. И они не должны быть веским доказательством, просто любой из них». Однако вряд ли кто-то ожидал бы реальных источников истории об этом заговоре. Чтобы взглянуть на них, нужно вернуться в 1994 год.

Сценарии вакуума.

Джин Родденберри Незадолго до появления Сержа Монаста со своей следующей теорией появилась книга о создателе сериала «Звездный путь» Джина Родденберри. В нем содержалась информация, которую, вероятно, хорошо знают все поклонники сериала, а точнее - предлагаемый сценарий середины 1970-х годов.

Автор книги, Джоэл Энгель, пишет в ней: «В мае 1975 года Родденберри принял предложение Paramount перенести Star Trek на экран. В его версии говорилось о летающей тарелке, которая кружила вокруг Земли и была запрограммирована отправлять видения людей, похожих на пророков, включая Иисуса».

Вскоре после этого Монаст адаптировал концепцию к своим потребностям. В этом случае на спутнике должны были отображаться изображения святых: «Благодаря компьютерной анимации и звукам, исходящим отовсюду, последователи разных религий станут свидетелями возвращения своих мессий во время убедительной презентации. Тогда замысел Иисуса, Мухаммеда, Будды и Кришны объединится».

Трудно сказать, сколько о религиях мира знал Монаст и знал ли он о запрете на изображение Божьих образов и пророков, таких как в исламе или сложности индуизма. А как насчет атеистов? Кроме того, сценарий похож на версию события Фатимы, предложенную многими авторами, которая также иногда интерпретируется подобным образом.

До сих пор мы встречались с двумя претензиями Монаста относительно Голубого Луча, и таким образом сфабриковали сценарии вторжения инопланетян и пророков, оба из которых были основаны на сценарии Звездного Пути. И как люди получили эти фотографии? Конечно, телепатически...

Монаст писал в 1994 году: «Технологический прогресс приведет к активации третьей части проекта «Голубой луч», где с помощью телепатии и электроники будет послание, адресованное каждому человеку, которое будет эффективно убеждать его в том, что он говорит с Богом». Родденберри писал о чем-то похожем в 1976 году: «На планете люди получат ментальные образы о возвращении Бога».

Но это только часть проекта. Есть еще сценарий «массового вторжения НЛО». Стоит отметить, что Монаст взял эту концепцию на основе сценария Родденберри для «Earth: Final Conflict». Отец Blue Beam пишет: «Сначала появится космическое шоу. Эти голографические изображения будут использоваться для представления данного видения конца света в форме, которую представляют последователи данной религии. Одной из целей будет также заставить человечество поверить во вторжение инопланетян в крупные агломерации, что заставит ядерные державы захотеть контратаковать».

Монаст утверждал, что цель всех этих запланированных шагов состояла в том, чтобы представить нового мессию Матрая (Майтрею) и начать новую мировую религию, которая приведет к новому мировому порядку. Кстати, все остались бы одни, даже самые образованные. В своем вымышленном видении Родденберри видел это более сложным образом. Сам объект не был просто кораблем, это было сложное создание, которое жило само по себе. Вскоре, однако, было обнаружено, что проявляющий Бог - это в основном пиксель - остаток расы, которая была выброшена из нашего измерения.

Как мы видим, вся концепция проекта Blue Beam основана на работах Родденберри. В обоих случаях мы имеем дело с программами, размещенными на летающих платформах, создающих электронные видения, связанные с верованиями землян. Единственное отличие состоит в том, что, когда создатель Star Trek обнаружил, что их источником является неисправная система иностранного транспортного средства, Monast видит ее реальный источник в Американском космическом агентстве (NASA): «Компьютеры будут координировать спутники, а программное обеспечение будет заботиться обо всем шоу», - представил он Монастырское дело. Родденберри видел это с позиции гораздо более развитой цивилизации. Существо, которое должно было обмануть землян, действовало «с силой, в тысячу раз превышающей ту, которую видит межгалактическая цивилизация. Это мог быть Бог, он мог быть сатаной».

Некоторые темы из сценария Родденберри использовались в других частях серии Star Trek. В эпизоде "Devil's Due" с 1991 года перекликается с более молодым дизайном проекта Blue Beam, который на 3 года моложе. Короче говоря, USS Enterprise-D реагирует на тревожный сигнал научной станции Ventax II, где возник хаос в результате появления существа, называемого дьяволом. Интересно, что есть и другие темы, упомянутые здесь. Мы найдем других пришельцев, подражающих божествам в Star Trek V.

В 1994 году, когда родилась концепция проекта Blue Beam, появилось множество публикаций по отвергнутому сценарию Родденберри. Есть так много сходств, чтобы не признать их.

Сильное пробуждение.

Учитывая, что спецслужбы использовали подобные теории для распространения ложной информации, можно предположить, например, что проект «Голубой луч» мог бы стать еще одним таким проектом, проданным Монасту и другим людям. Сомнительным в свете его совпадения с концепциями Родденберри остается тот факт, что автором предположений проекта был канадец, возможно, за исключением некоторых моментов, связанных с религией.

Ричард Долан прав, говоря, что проект Blue Beam не подтвержден никакими доказательствами. Это также не имеет особого смысла. Только что скажут сторонники теории заговора в киберпространстве? Дойдут ли до них факты?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c73c36c81cc9f00ae5e70c1/proekt-goluboi-luch-ili-blue-beam-5c8f07ac7bef2900b3f23ae6