Неизвестный Храм Чернобога ( Сета ) в Москве

Последний храм Чернобога с железным огромным кованым идолом и алтарём, сложенным из чёрного камня, стоял в дремучих лесах на берегу Москвы-реки всего в пяти километрах выше по её течению от того места, где впоследствии возник московский Кремль. Этот храм был основан жрецами-изгоями - теми, кого за нарушение небесного закона лишили права быть гражданами всех трёх русских сословий. Он стоял на сухом острове посреди заболоченного елового леса, был обнесён тыном и имел вокруг себя, в том числе и на том месте, где сейчас стоит Кремль, несколько схронов, в которых день и ночь несли дозор бывшие жрецы-изгои. Этот последний храм бога разрушения возник в грозные времена III века, когда все силы Руси были брошены на юг, где происходили ожесточённые схватки степных русов скотоводов-скифов со своими родственниками по крови и религии митрианами-сарматами. В эту войну на стороне своих союзников скифов вмешалась лесостепная и лесная Русколань, но война с сарматским племенным союзом была очень трудной. Сарматы (сибирские и уральские русы) не признавали древнего арийского родства, тем более они к этому времени по традиции были уже отступниками; и вместо жречества сарматами управляли жадные до славы и богатства князья, над которыми стоял выборный царь-полководец. За короткий срок сарматский племенной союз вытеснил русов-скифов с северного Кавказа, где скифы-русы оставили противнику свои богатые зимние города и откочевали частично на север к своим союзникам, руссам поморья, и частично ушли в Крым. Те скифы, которые пытались отстаивать свои кочевья, были (и это не отрицает и историческая наука) поголовно уничтожены. Разделавшись с руссами-скифами, сарматы повернулись против их союзников русов севера. В это жестокое и кровавое время только бывшие жрецы-изгои радовались происходящему. Став отступниками, они изменили орианской традиции, и их больше не интересовал вопрос Тьмы и Света. Для себя они выбор давно сделали. В те далёкие времена Москва-река называлась Берендой, или Медвежьей рекой, а на её берегах жил славянский род охотников и рыболовов берендеев. Но в период военного противостояния с сарматами берендеи отодвинулись с берегов Беренды на Оку, и эти места стали на долгое время практически пустынными. Этим обстоятельством успели воспользоваться бывшие члены третьего сословия русов. Единственным неудобством для жрецов- отступников было то, что на высоком холме у реки Беренды стояло древнее святилище Велеса. Это святилище находилось в сосновой роще, недалеко от московского кремлёвского холма с IV тысячелетия до н.э.; и об этом хорошо знает современная наука, так как на том месте проходили раскопки и были найдены жертвенные бусы, серьги и другие славянские ювелирные изделия. Как мы знаем, жертвовали произведения искусства только Велесу. Правда, наши историки так и не поняли, какого бога это было святилище, но это не так важно. Главное чтобы это понимали мы.

Так вот, после ухода на восток охотников берендеев, святилище Велеса опустело, что и позволило жрецам-отступникам заняться строительством в еловом лесу храмового комплекса Бога разрушения. У читателя может возникнуть вопрос: почему жрецы-отступники (это были младшие волхвы, от которых русские храмы иногда избавлялись, отправляя их за нарушение законов в искупительные странствия), пройдя три высших посвящения, всё-таки, остались живы? Дело в том, что оккультисты, используя магические приёмы, умеют отодвигать на какое-то время час возмездия, а после посвящения себя Чернобогу земная жизнь человека начинает зависеть от способности излучать зло.

Любой носитель сознания, встав на путь воплощения сил разрушения, начинает получать жизненную энергию из эгрегора Тьмы. И Чернобог, взяв на себя ответственность за действия человека, тем самым на какое-то время может отодвигать час кармической развязки. Но человек в знак «признательности» теперь обязан служить ему верой и правдой, и стоит ему проявить где-то в чём-то малейшую слабость, пощадить или пожалеть пусть даже своих близких, как бог тьмы тут же перестаёт его курировать, а это означает скорое наступление отсроченной кармической развязки. Поэтому, все люди, которые пытаются заручиться поддержкой сил разрушения - хотят они это или нет - очень скоро становятся их рабами, и это рабство более грозное, чем любое земное, так как оно отнимает у человека святое право свободы выбора.

Но вернёмся к последнему храму Чернобога.

Жрецы-отступники своими руками возвели стены этого храма и внутри его, у алтаря, сложенного из чёрного габбро, поставили кованую железную статую бога разрушения. Бог тьмы стоял в полном вооружении, в тяжёлых доспехах, с мечом и коротким с широким листовидным наконечником копьём. Этот наконечник копья во время обрядов жрецы храма смазывали жертвенной человеческой кровью. К храму Бога тьмы с берега реки вела одна-единственная тропинка, да и то она была тщательно замаскирована и охранялась. Про храм Чернобога знали только сами жрецы, а те люди, которые случайно на него натыкались, безвозвратно исчезали. Либо они становились жертвами чёрному богу, либо их просто убивали.

После того, как храм Бога тьмы был построен, чёрное жречество разделилось на три части. Одна часть осталась в храме, ревностно охраняя его и блюдя культ чёрного повелителя, другая под видом раскаявшихся грешников вернулась туда, откуда ушла. Обязанностью этой группы было влиять на светскую власть, если не удастся, то и на духовную, а также стараться уничтожить всеми доступными способами князей-патриотов, опасных жрецов, талантливых прозорливых бояр и всех других выдающихся своими способностями русое. Например, Иоанну Цимисхию никогда бы не удалось избавиться от великого Светослава, не пойди ему навстречу чёрное русское жречество. Это жрецы Чернобога организовали в тылу русских войск христианскую «пятую колонну» из печенегов и русов-предателей, холопов. Ведь Светослава убили не печенеги-тенгриане, его бывшие союзники, а враждебные ему печенеги-христиане, которые верой и правдой служили оплоту восточного христианства Византии. Светослав попал в ловушку не столько Цимисхия, сколько чёрных жрецов-отступников.

Сатанистам по большому счёту неведомы патриотические чувства, они способны только ненавидеть, и любовь к своему народу, родной земле или его культуре их только раздражает. Те, кто отдаёт Чернобогу свою душу, взамен получает духовное безумие, которое более опасно, нежели безумие ментальное, потому что не сразу его увидишь. Под маской лжи и демагогии оно может скрываться очень долго.

На примерах из нашей жизни в этом легко можно убедиться. Так вот, вторая группа безумствующих чёрных жрецов обязана была возглавить на Руси «пятую колонну», которую, в конце концов, привели бы к власти в стране силы разрушения. Третья же группа жрецов Чернобога отправилась в дальние странствия. В её планы входило найти далеко на востоке или юге земной Ойкумены подобных себе хранителей законов разрушения человеческого духа. Они хорошо понимали, что Чернобог имеет своих служителей во всех религиях, и кроме этого, им было неплохо известно, что один из народов, живущих на берегах Греческого моря, давным- давно принял культ бога разрушения и неустанно ему следует. Русские жрецы бога тьмы мало интересовались христианством, они располагали знанием, что христианство создано слугами Чернобога для формирования рабской психики у будущих рабов, родившихся благодаря усилиям тьмы, расы хозяев, которых Чернобог в конечном счёте обязательно приведёт к власти на всей планете. Себя они к рабам, конечно же, не причисляли и, будучи руссами, понимали, что Русь не может стать христианской.

С психикой руса христианству просто не справиться, слишком глубоки ее корни, и орианское ядро в подсознании руса, несмотря ни на какие жизненные испытания, остаётся неразмытым.

По их мнению, руссам лучше всего мог подойти культ Чернобога в его ближневосточной форме - иудаизме. Иудаизм не потребует от руса становиться рабом, а значит, он скорее приведёт к победе тьмы над душою русского народа, чем христианство. Тем более иудаизм сделает русов властелинами, а не рабами. Ведь сломленными рабами они всё равно не станут. И действительно, чёрное жречество из храма Бога тьмы, затерянного в бесконечных просторах русских лесов, на земле Ханаан и в Северной Африке встретилось с раввинами, левитами и теми, кто ими управляет. Это случилось в IV веке, и уже через три столетия в среде иранцев, хазар и их союзников, западных тюрок, появились первые иудейские миссионеры. Жрецы Чернобога и еврейского Яхве понимали, что в лоб перевести в иудаизм Русь и посредством этого завладеть её богатствами невозможно. И они несколько изменили свой план: решено было создать на востоке Руси мощное иудейское царство, которое бы, в конце концов, либо силой, либо ссудным процентом, на что указано в священной Торе, поставило бы великую нацию перед иудеями на колени и заставило бы её в конце концов принять все условия. Так что иудаизм Хазарии - явление далеко не случайное. Оно продумывалось жрецами тьмы не один век и решалось со знанием дела.

Вот почему хазарские каганы-иудеи считали своим долгом совершать раз в три года паломничество в храм Чернобога на реке Беренде. Для безопасности таких предприятий хазары подчинили своей власти северо-восточное русское племя вятичей, через земли которых им приходилось ходить на берега Беренды. Первым стал посещать храм Бога тьмы каган Мосха, и со временем древняя река медведей стала называться Москвою. Правда, старое её название в народе ещё сохранилось, но уже на современном языке, ведь Москву-реку до сих пор зовут “медведицей”.

Теперь многое становится понятным. К примеру, тот же поход Светослава на вятичей. Светослав от волхвов этого русского племени узнал о таинственном хождении хазарских каганов на Беренду, но и они не могли дать ему точный ответ, зачем каганы хазар раз в три года тайно посещали русскую землю. Докопались до истины жрецы Велеса, и уже после смерти Светослава, во время смуты, из храмов Великого Рода выступила на берега Москвы-реки отборная гвардия воинов во главе с самим верховным жрецом.

Этот поход был организован зимой, так что скрыть свои следы чёрные жрецы не сумели. Не смогли они и защититься оккультно: храм Чернобога был окружён и сожжён до основания, все жрецы Бога тьмы, которые находились в храме, погибли. Уцелела только железная статуя Чернобога, но её, очистив огнём, бросили на дно реки. Казалось, с храмом бога разрушения на русской земле покончено, но, оказывается, не совсем. Через несколько лет после первой религиозной реформы князя Владимира, когда все светлое жречество Руси за исключением нескольких человек было объявлено вне закона и вероломно вырезано (кстати, этот удар в основном провели жрецы Чернобога, интересы которых поддержал князь-отступник), святилище Чернобога возродилось снова. Но этот храм жрецы тьмы сделали уже глубоко под землёй. Каким-то образом они достали со дна Москвы-реки железную статую бога разрушения и установили её в центре круглого подземного зала. И снова, уже во времена второй смуты и борьбы русов-ариев с христианским нашествием, под тем холмом, где в настоящее время стоит Московский кремль, служились чёрные мессы и совершались человеческие жертвоприношения. Окончательно подземный храм Чернобога был заброшен во времена Юрия Долгорукого в середине XII века. Однажды до великого Владимирского князя Юрия Владимировича дошли слухи, что на Москве-реке во владениях боярина Кучка происходит неладное: часто исчезают бесследно люди, да и сам боярин Кучок ожесточился, отгородился ото всего честного мира крепостной стеной и превратился со своими людьми в настоящего отшельника.

Чтобы понять, что происходит, князь Юрий велел собрать свою дружину и по дороге в Киев, куда он собирался ехать, заглянуть к Кучку и прямо расспросить его обо всём. Невдомёк было Юрию Долгорукому, что его некогда верный Кучок попал под влияние жрецов подземного храма бога разрушения, и они делали из этого боярина надёжного сторожа своих владений. И действительно, Кучок безо всяких видимых причин отказался пустить князя в свою маленькую крепость. Тогда князь Юрий, понимая, что дело серьёзное, дал приказ к её штурму. Во время взятия крепости сам Кучок и многие из его людей погибли, а те, кто уцелел, открыли князю страшную тайну. Тогда понял Юрий Долгорукий, почему по дороге ко владениям Кучка на его дружину из лесной чащи бросилось трёхглавое страшное клыкастое чудовище. Только благодаря духу его воеводы, воины не разбежались: это жрецы тьмы, чувствуя приближение беды, пытались от неё магически защититься. Тогда приказал князь Юрий изловить всех служителей бога Тьмы и отсечь им головы, а вход в храм засыпать землёй. И ещё приказал князь своим воинам молчать об увиденном. Вскоре, чтобы навсегда отвадить от этого места тёмных людей, приказал князь Юрий строить на берегу Беренды (Москвы-реки) новый град-крепость, а на месте подземного храма Бога тьмы поставить церковь пресвятой Богородицы. Но великий князь, будучи человеком военным и к тому же убеждённым христианином, не довёл дело до конца. Он побоялся трогать железную, с ног до головы залитую жертвенной человеческой кровью, статую Чернобога, и рядом с ним в то время не оказалось никого из светлых волхвов. А нужно было, по закону магии, идол, символизирующий активную Навь, предать Нави, т.е. бросить ее в воды реки, как то когда-то сделали волхвы Рода, и утопить кумир как можно глубже.

Это железное изображение Чернобога, до сих пор стоящее в полной тьме посреди своего подземного храма в центре столицы, и в настоящее время является проводником сил чёрного эгрегора. Эти силы, периодически обрушиваясь на русскую землю, бьют, прежде всего, по её народу, - как правило, по потомкам ариев.

Чтобы это увидеть, не требуется иметь семи пядей во лбу, достаточно перелистать историю Московского государства. Ведь не где-нибудь, а именно в Москве рождались изуверские, направленные на порабощение русского народа, законы первых московских князей и царей Московии. Это в Москве царём Борисом был отменён Юрьев день, и состоялось окончательное закрепощение крестьянства, после чего русский народ стали продавать, дарить, менять на псов, как скотину. Это она, Москва, рукоплескала Григорию Отрепьеву и без боя, с радостью впустила в стены Кремля польское воинство. И совсем не случайно она была столицей коммунистической России и Советского Союза; и сколько по её воле в лагерях и застенках полегло патриотов и людей, по-настоящему любящих свой народ. А сколько русских тружеников-крестьян погибло по античеловеческим законам, состряпанным в Кремле, в период коллективизации! Ведь только на одной Украине во время искусственно созданного голодомора вымерло около 10 миллионов ни в чём неповинных людей. До недавнего времени московский Кремль продолжал творить с русским народом то же самое. Чем отличаются изуверы-коммунисты от изуверов-демократов? Да ничем. Одним только названием. Коммунисты уничтожали россиян пулями и топорами, демократы с ещё большим успехом это делают экономически, так сказать, цивилизованно. В настоящее время наш народ вымирает оттого, что ограблен, и его уже не спасает природное трудолюбие и выработанная за долгую московскую диктатуру сверхживучесть. Но почему-то люди не задумываются над тем, что силы тьмы, как бы они себя не называли, всегда концентрируются в Кремле, а не где-нибудь, Не успели большевики в 1917 году прийти к власти, как очень скоро перенесли столицу из Петрограда в Москву, и тут же своей резиденцией сделали Московский Кремль. Из современных источников известно, что большевики во главе с Лениным (по матери - Бланком) на 95% состояли из так называемой «самой революционной нации». Проще, они были не безбожники, а иудеи, точнее, потомки тех самых хазар, каганы которых когда-то ходили с берегов Каспия через земли вятичей на дикую лесную Беренду, чтобы поклониться и принести жертвы своему покровителю - железному идолу Чернобога, С приходом в московский Кремль иудеев-хазар весь российский народ, в особенности славяне, стал жертвой этому ненавистному богу. По самым скромным подсчётам, Великая Россия потеряла за годы гражданской войны и репрессий 40 миллионов человеческих жизней. Этот факт - и как его ни пытаются утопить во лжи, он остаётся - и будет жить в памяти русского народа вечно.

Если отбросить демагогию, с приходом потомком хазар к власти в стране, вплоть до 1939 года шло самое настоящее циничное уничтожение хазарскими иудеями (как бы они себя ни называли) ариев-русов, потому что основной удар был нанесён именно по ним.

Если жрецы-иудеи, управляя христианами с 988 года, уничтожили на Руси светлое жречество, а в 1917 году иудеи-большевики истребили русскую национальную элиту, то задачи у наших иудеев-демократов пошире.

На них легла обязанность закончить уничтожение теперь уже самого народа. Так сказать, довести до логического конца войну против ариев-русов, которую слуги бога тьмы начали ещё во времена Кира Великого.

источник: глава из книги Г.А. Сидорова «Тайная хронология и психофизика русского народа»