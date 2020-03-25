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Мнение: Путин сказал…

21:08. 25 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

У кого-то обращение Путина к нации действительно вызовет недоумение,  у тех, кто предполагает что причинами для  внеочередного выступление президента может быть только военное положение, дефолт или, как вариант- отставка. 

Но это – Владимир Путин, и его обращение к нации – такое, каким оно и должно было быть: по времени, адекватное, с отсутствием панических новостей, с попыткой утешить тех, кто по воле короновируса, вполне может оказаться в полной жопе: средний/мелкий бизнес, простые работяги, и т.д., и т.п…

В то же время – одно из тех самых выступлений Владимира Путина, которые пресыщены оттенком популизма, который получается когда в речи переизбыток громких лозунгов и слов, выступлений,  которые должны успокоить и мобилизовать народ, но ЭТИХ целей не достигшее.

Ну, в данном случае, ничего страшного не вижу, так как за неделю эпидемия не закончится (а хотелось-бы, если честно), и  алармисты, желающие пожить в условиях Чрезвычайного положения еще свое получат…

Цель-же у выступления – проста: довести до людей конкретнее меры, направленные на стабилизацию нездоровой экономической ситуации, вызванной событиями в мире и так не вовремя начавшейся пандемией, чтобы народ узнал о них не из очередного постановления Правительства (на которые каждый раз приходится крестится, предчувствую очередной БП), а от первого лица государства.

По мерам-же, стоит отметить их типичность тем, что приняты в большинстве стран мира, страдающих от европейских стран в связи с пандемией, при этом, учтены все реалии именно нашей экономики и уклада жизни. Среди всего особенно порадовало, что наконец-то добрались до оффшоров (некоторым “товарисчам” может достаться на орехи, да и банкиры взвоют), то, что не кидают на произвол судьбы бизнес, и не идет речь об урезании социальных выплат, даже на оборот, меры соцподдержки со стороны государства усиливаются, как и (в административном порядке) социальная ответственность крупного бизнеса перед Обществом.

Единственное что, есть сомнения в необходимости недельных каникул (которые мне точно не грозят, работа-с!), ибо призвать россиян проявить дисциплину и ответственность, сидеть дома  и не полагаться на «русский авось», следовать рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, это немного проблематично.

Это – попытка, попытка не  предотвратить эпидемию как таковую, речь идет о том, что бы на данном временном отрезке сбить динамику заболеваемости, получше приготовиться, и нивелировать угрозу малыми человеческими потерями. 

Поэтому, при всем сомнительности (для меня лично) объявления выходной недели, только Президенту и Правительству виднее те меры какие необходимо принять, ибо  нагрянь в Россию эпидемия, страна потеряет гораздо больше, нежели оплаченная выходная неделя. 

Проблема в другом, в том, что  отменить русское «авось» и вычистить фекалии (вместо мозгов) у отдельных граждан, которые, в период эпидемии решили погреться в жарких странах, а после – завезли заразу в благополучные (по эпидситуации с короновирусом) регионы и города России, – невозможно. 

А еще – миграция, миграция внутренняя, прирост показателя которой неизбежен, когда жители мегаполиса, где самое большое количество инфицированных, поедут на недельные выходные, на дачи.

Боюсь, что и дачами их передвижение не ограничится, а значит, после после внеплановых выходных рост заболевших возможен по всему ЦФО.

Ну и, конечно, бегуны из карантина…

Вот это  – ПРОБЛЕМА, которую придется решать в ином порядке, ужесточая ответственность за преступную халатность, через штрафы и судимости вбивая, что даже если от болезни не пострадаешь ты,  то могут пострадать твои близкие.

Получится ли подвести всю страну к пониманию этого? Думаю, что большинство – да, не сразу, но получиться. 

Время есть, есть, пока курс евро лучше любых санитарных мер ограничивает выезд за границу, пока нас спасает советская система контроля острых заболеваний (доказавшая в период кризисов свою эффективность), умение шить ватно-марлевые повязки, и прочитанный в детстве “Мойдодыр”. 

Что будет потом? Да ничего хорошего, только Роспотребнадзор….

Берегите себя, своих близких, ну и, конечно, печень…

Александр Тирес

Источник: http://voicesevas.ru/news/50720-mnenie-putin-skazal.html

Метки: новости / россия

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