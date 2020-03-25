«Лебединая песня крепостей»: как осада русскими войсками Перемышля повлияла на ход Первой мировой войны
105 лет назад русские войска после нескольких месяцев осады овладели Перемышльской крепостью. Это стало одним из крупнейших успехов Российской империи в годы Первой мировой войны. В плен сдались более 110 тыс. австро-венгерских военнослужащих и девять генералов. По словам историков, взятие Перемышля имело большое психологическое значение: оно воодушевило русские войска и население Российской империи в целом. Однако сроки осады стали одним из факторов, замедливших продвижение русской армии и не позволивших ей вовремя выйти на Среднедунайскую равнину для решительного разгрома Австро-Венгрии. Эксперты отмечают, что осада Перемышля была одним из последних случаев в истории, когда бои за конкретную крепость могли иметь столь серьёзное влияние на ход войны.
22 марта 1915 года отряды русской армии вступили в Перемышльскую крепость, в которой несколько месяцев оборонялся мощный австро-венгерский гарнизон — так завершилась крупнейшая осада Первой мировой войны. За несколько дней до этого австро-венгерские войска совершили попытку прорыва из окружения, но были разбиты, после чего капитулировали.
Карпатские ворота
В конце XIX — начале XX века в мировой политике возникли непреодолимые противоречия. Власти Германии, Италии и Австро-Венгрии считали свои страны обделёнными при колониальном разделе мира, испытывали нехватку сырья и рынков сбыта. Берлин и Рим были заинтересованы в заморских владениях Англии, Франции, Португалии и Нидерландов. А Вена планировала расширить подконтрольные ей территории за счёт земель славянских и романских народов Юго-Восточной Европы, находившихся под патронатом Санкт-Петербурга либо входивших в состав Российской империи.
Постепенно государства, имевшие противоположные интересы, разделились на Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и Италия, позднее покинувшая это объединение) и Антанту (Россия, Англия, Франция и примкнувшие к ним страны).
28 июня 1914 года сербский националист Гаврило Принцип застрелил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, приехавшего в Сараево наблюдать за военными манёврами. Власти Австро-Венгрии использовали данный инцидент как повод для войны и предъявили Сербии заведомо невыполнимый ультиматум, предполагавший отстранение от власти патриотических сил и допуск на территорию страны австрийских силовых структур.
28 июля Вена объявила войну Белграду. 1 августа Германия, а 6 августа Австро-Венгрия объявили войну России, ранее заявившей, что она не допустит оккупации Сербии. Вскоре к боевым действиям присоединились большинство европейских держав.
Война началась успешно для союза Германии и Австро-Венгрии. Немецкие войска захватили Бельгию, Люксембург и часть Франции, а также остановили продвижение российской армии в Восточной Пруссии. Неудачной для России оказалась и Люблин-Холмская операция, направленная против австро-венгерских сил.
Однако вскоре успехи оси Берлин — Вена закончились. Антанта стабилизировала линию фронта на севере Франции и удержала ключевые порты Атлантики. А русские войска нанесли ряд поражений австрийцам в ходе Галич-Львовской операции и Городокского сражения. Российская армия заняла Галич и Львов, продвинулась на 200 км вглубь Галиции и осадила крепость Перемышль, которая контролировала карпатские проходы, ведущие к центральной части Австро-Венгерской империи.
Перемышльская крепость
Большая часть территории Галиции (историческая область на западе современной Украины и юго-востоке Польши) вошла в состав Австрии в результате разделов Речи Посполитой и Венского конгресса 1814—1815 годов.
В середине XIX века отношения между Россией и Австрией начали портиться. В 1853 году австрийские власти приступили к строительству Перемышльской крепости, призванной прикрывать карпатские перевалы между Дуклой и Прешовом.
Строительство крепости продолжалось несколько десятилетий. Фортификационные сооружения постоянно модернизировались. В 1878 году на холмах вокруг Перемышля началось строительство новых фортов, вошедших в общую систему укреплений.
В связи с развитием артиллерии толщина сводов крепости была увеличена до 3,5 м. Австрийцы также укрепили фортификационные сооружения стальными плитами.
В начале Первой мировой войны система укреплений Перемышльской крепости состояла из восьми оборонительных секторов. Внутренний обвод протяжённостью 15 км и радиусом 6 км включал 18 фортов и четыре батареи. В состав внешнего обвода протяжённостью 45 км входили 15 главных и 29 вспомогательных фортов. Между ними располагались 25 артиллерийских батарей. Основные форты были электрифицированы и оборудованы по последнему слову техники. Крепость считали одним из высочайших достижений военно-инженерной мысли того времени. Её гарнизон насчитывал около 140 тыс. человек.
Когда австрийское командование отводило войска из Галиции в сентябре 1914 года, коменданту крепости генералу Кусманеку фон Бургнойштедтену поручили некоторое время удерживать Перемышль самостоятельно. В дальнейшем Вена обещала вернуть в район крепости крупные силы австро-венгерской армии.
В это же время в Перемышле произошло событие, получившее широкую известность в России. 15 сентября 1914 года австрийские драгуны захватили и привели в крепость несколько десятков карпатских русинов, обвинённых в лояльном отношении к Российской империи. 44 человека из них, включая женщин, были зверски убиты на улице австро-венгерскими солдатами и примкнувшими к ним деклассированными элементами. По информации историков, за это преступление никто не был привлечён к ответственности.
Бои за Перемышль
В середине сентября осадный отряд под командованием генерала Дмитрия Щербачёва пошёл на штурм крепости, нанеся удары с юго-востока и севера. Однако все атаки были отбиты. К Перемышлю вернулись австрийские войска, и 11 октября 1914-го первая осада крепости была полностью снята.
Но в конце октября провалилось германско-австрийское наступление в ходе Варшавско-Ивангородского сражения. Это позволило российскому командованию снова сосредоточиться на Перемышле, от которого отошли основные силы австрийских войск. 9 ноября 1914 года было принято решение возобновить блокаду крепости. Командующий 11-й армией генерал Андрей Селиванов учёл нехватку в подчинённых ему войсках тяжёлой артиллерии и принял решение взять Перемышль в плотное кольцо до изменения ситуации. Вокруг крепости были проложены траншеи.
«Несмотря на то что австрийский гарнизон лишь незначительно уступал по силам российским войскам, обладал мощной артиллерией и хорошими запасами боеприпасов, все его вылазки оборачивались неудачей. Постепенно у австрийцев стали заканчиваться запасы продуктов», — рассказал в беседе с RT действительный член Академии военных наук полковник запаса Андрей Кошкин.
По его словам, в феврале 1915-го российская группировка получила тяжёлую артиллерию, необходимую для бомбардировки крепости. 18 марта австрийские войска пошли на решительный прорыв блокады, однако этот замысел завершился полным провалом: российские осадные силы нанесли австрийцам жестокое поражение, захватив в плен более 4000 солдат противника.
Положение гарнизона Перемышля стало безнадёжным. Австрийцы попытались сдать крепость на своих условиях, однако генерал Селиванов был согласен только на полную и безоговорочную капитуляцию.
«Взорвав часть укреплений и артиллерийских орудий, австро-венгерский гарнизон Перемышля 22 марта 1915 года капитулировал. В крепость вошли российские войска. В плен сдались по разным данным 113—117 тыс. австрийских военных, в то числе девять генералов и около 2,5 тыс. офицеров. Вскоре Перемышль посетил император Николай II. Победа вызвала большое воодушевление у жителей России, это был символ успеха русского оружия», — рассказал Кошкин.
Однако летом 1915 года ситуация на фронте изменилась: когда Германия перенесла основную силу удара с Западного на Восточный фронт, русским войскам пришлось отступить и Перемышль был оставлен.
«Крепость свою роль в планах австро-венгерского командования всё же сыграла. Она лишила российские войска возможности вовремя пройти по проходу в Карпатских горах на Венгерскую (Среднедунайскую. — RT) равнину, в сердце Австро-Венгерской империи. Психологически взятие Перемышля было крупнейшим успехом русских войск, но изменить ситуацию стратегически оно уже не могло», — отметил в беседе с RT доцент МГУ Олег Айрапетов.
По словам Кошкина, осада Перемышля «символизировала собой важные изменения в военном искусстве».
«Это была лебединая песня крепостей, один из последних моментов в истории, когда они играли столь важную роль. На смену крепостям и их осадам шли укрепрайоны и войны машин», — подытожил эксперт.
Обложка: Русские солдаты у орудия © Архив Минобороны России
Источник: https://nstarikov.ru/lebedinaja-pesnja-krepostej-kak-osada-russkimi-vojskami-peremyshlja-povlijala-na-hod-pervoj-mirovoj-vojny-114206
https://www.youtube.com/watch?v=J2HQ1qQMnIU