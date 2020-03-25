Коронавирусные ужесточения
13:40. 25 марта 2020 187 просмотров 13 коммент. Опубликовал: feedmatic
Анонсированы масштабные закручивания гаек в ближайшее время из-за коронавирусной инфекции.
1. Будет ужесточено наказание за распространение фейков и дезинформации связанных с коронавирусом.
2. Будет ужесточено наказание за сокрытие информации (по следам истории с деятелем, который завез инфекцию из Франции в Крым через Украину), которая может повлечь за собой распространение инфекции.
3. Также будет ужесточено наказание за нарушение карантина (по следам истории с Ставропольской дамой, которая завезла инфекцию из Испании), которое повлекло за собой угрозу здоровью и жизни людей.
Кроме того, анонсированы:
1. Ограничения на работу крупных торговых центров. Владельцы ТЦ уже вопят, что возникает риск их фактического дефолта и клянчат у государства деньги.
2. Ряд внутренних железнодорожных маршрутов, на которые не будет спроса, будут приостановлены.
3. Будут приняты неотложные меры по устранению дефицита медицинских масок и антисептиков (факт дефицита признала Матвиенко)
4. Обращение Путина к народу пройдет в 15 часов – скорее всего будет объявлено как о серьезности угрозы, так и о мерах, которые будут предприниматься для купирования негативных сценариев – вчера врач в Коммунарке заявил Путину, что либо у нас будет корейский сценарий, либо итальянский.
5. Судя по медийному полю, голосование 22 апреля перенесут на более поздний срок. Под вопросом и Парад Победы на 9 мая.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5736447.html
И все, как по команде, стали бороться со следствием, а не причиной…
Чёго с ней бороться,если они сами её организовали.
Сегодня сам выступит по этой заразе…
Спид , свиной грипп, птичий грипп, рыбий кашель – вакцин нет ! Даже никто не заикнулся про сыворотку! Следовательно , надо ликвиднуть причину.
“2Хуже коронавируса только Америка, которая фактически оккупировала всю планету посредством доллара и в буквальном смысле убивает этим людей.
Например, просьбы Ирана хотя бы временно и частично снять санкции в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в этой стране «гуманный» Запад просто не слышит. Даже наоборот — такое впечатление, что чем больше народу умрёт в Иране, тем на Западе будут больше радоваться. Но это как бы не новость. Они сейчас и друг другу-то не сильно спешат помогать. Чуть-чуть поскребли эту западную цивилизацию и тут же проявилась её реальная суть.
Но хуже другое — они не только сами не хотят помочь умирающим людям, но и другим не дают этого делать.
Мало кто знает, но обращение иранской стороны, в том числе, к российским компаниям с просьбой продать (именно продать, а не подарить) соответствующие медицинские средства встречает повсеместный отказ. Причина всё та же — страх попасть под санкции США, которые имеют возможность контролировать и блокировать любую валютную операцию. А затем и применить санкции к тем, кто, по их мнению, является нарушителем. Что это, если не глобальное рабство? ”
П.С. подходит?
Все денежные расчёты идут через Швейцарию.
С сегодняшнего в Польше ввели карантин.
“Рост золотого запаса России, который по итогам двух первых месяцев текущего года вырос на 12,45 т, достигнув отметки в 2289 т и стоимости в 119,752 млрд. долл., а также сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 6% при значительном падении обменного курса рубля к доллару, призваны подчеркнуть готовность Кремля к любым форс-мажорным ситуациям как внутреннего, так и внешнего характера, включая длительный период низких мировых цен на углеводородные энергоносители. “Социально-экономическая ситуация в России на фоне карантинных мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, остаётся в целом стабильной. Попытки спровоцировать “цепную реакцию” паники на внутреннем потребительском рынке не удались — в том числе из-за ограниченной покупательной способности населения, хотя и привели к всплеску цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости (в частности, тонна пшеницы теперь стоит дороже тонны нефти). ”
П.С. обращайтесь,на 2020 никаких кредитов Польше ,не приняли бюджет ,поссорившись.
Запасайся пивом. Скоро закончится )) Все сядут с пивасиком у зомбоящика
Та где ж его взять-то,то пиво.В продаже одни помои с запахом пива.Да и телевизора у меня нет.
Я раньше пиво в Польше любил. В 90-х на Украине была моча )) а в Польше в сравнении УХ )) Да и кухня нравилась. Фритки,курчак,фасолька на любой заправке.)) Кофе дрянь и водка гадость.
Самое лучшее пиво Питерского завода Вена, Жигулёвское с рисовым отваром. Поставляется в Финляндию. В Питере не найдёшь, случайно бывает по трассе в Выборг.
Пиво здесь,волшебное, как и везде-залили жидкость в бутылки,пока довезли уже пиво.Водку и кофе не знаю(не пью).Кухня их, тоже не нравится.Когда только приехал,пошли с товарищем в ресторан,смотрим в меню “борщ”. Заказали. Принесли:крашеною бураком,подсоленную,с добавлением уксуса и укропа воду.Таааакого борща,я жизни не ел!)))