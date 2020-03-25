Италия: статистика, образ в головах людей и реальность
09:30. 25 марта 2020 181 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Как запугать население огромных территорий?
Просто! Создаёте фальшивую статистику с налётом правды. Налёт показываете, а об истинной статистике умалчиваете.
Возьмём для примера ту же Италию, по которой каждый день появляется удручающая статистика. Как вы думаете, сколько человек в среднем там умирает каждый день? 2.380 ежедневно. Это средняя смертность по всем причинам, в т.ч. и от сезонного гриппа.
Далее, отметим следующий факт: любой человек является носителем патогенных вирусов. Это данность.
Просто! Создаёте фальшивую статистику с налётом правды. Налёт показываете, а об истинной статистике умалчиваете.
Возьмём для примера ту же Италию, по которой каждый день появляется удручающая статистика. Как вы думаете, сколько человек в среднем там умирает каждый день? 2.380 ежедневно. Это средняя смертность по всем причинам, в т.ч. и от сезонного гриппа.
Далее, отметим следующий факт: любой человек является носителем патогенных вирусов. Это данность.
Бессимптомный носитель (асимптоматический носитель) — человек (или другое существо), заражённый инфекционным заболеванием, но длительное время не проявляющий симптомов этого заболевания. Не будучи больным, такой носитель может передавать инфекцию другим.
Число здоровых носителей вируса, т.е. асимптотических его носителей, может превышать число заболевших во много раз. Например, по разным типам холеры – от четырёх до десяти раз.
Так что происходит со статистикой в Италии? Оказывается, там у всех умерших берут тест на КОВИД-19. Как иронизирует ниже Юрий Подоляка, жена в порыве ревности зарубила абсолютно здорового мужа топором, а затем у трупа обнаружили искомый вирус. И приплюсовали эту смерть к статистике умерших от вируса КОВИД-19.
Зато градус паники у населения увеличился. Теперь с народом можно делать что угодно, загонять в любой концлагерь.
Вот, скажем, РБК приводит жирный заголовок:„В Италии за сутки от коронавируса умерли более 470 человек”. И далее уточняет, что всего от коронавируса в этой стране скончалось более 2,9 тысяч человек. Т.е. за 18 дней марта и 29 дней февраля, за 47 дней.
Посчитаем: 47 дней умножим на среднюю смертность в Италии – получим 111.800 человек. Т.е. даже с учётом фальшивой статистики, о которой упоминалось выше, доля умерших от коронавируса составляет… 2,6%. При ином сезонном гриппе смертность намного выше…
Дополнение, не имеющее прямое отношение к коронавирусу.
Посмотрите, как западные СМИ (а также западноориентированные российские) манипулируют людьми. Ниже – график, отражающий уровень смертности в Италии. Составлен солидной западной конторой.
Правда, впечатляет рост?!! Не будем вдаваться в технику презентации подобных данных, например, выбор масштаба. А поместим с того же сайта и таблицу всё с той же итальянской смертностью.
Что фиксируем? В Италии, одной из ведущих стран хвалёной Западной Европы, уровень смертности, начиная как минимум с 2010 года, а если руководствоваться графиком, то с 2007 года неуклонно повышается. Но это так, к слову…
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То,что вирус-чушь собачья,это ясно.То что указания идут из одного центра,тоже понятно.Но какая цель этого движняка?
Насчёт чуши это Вы скажите когда под аппаратом ИВЛ лежать будете. Хотя можете рискнуть и в Италию съездить.