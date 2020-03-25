История оккупации Земли или в чем искать спасения. Валерия Кольцова. Часть 1

Глобальный Предиктор – кто или что это.



Автор-сказительница – Валерия Кольцова

Часть 2 – https://youtu.be/mu7gfCpFMYg



Многие люди давно стали догадываться, что над всеми правительствами главенствует некое надправительственное образование, или так называемый Глобальный Предиктор.

Так откуда же взялся этот самый Глобальный Предиктор? Из древнего Египта, от жрецов погибшей Атлантиды, проникших в египетское жречество, а затем в одно из колен Израилевых – Левитов или вообще от внеземных пришельцев, мифических аннунаков из системы Нибиру, упоминаемых в шумерских текстах? Где скрываются истоки отцов глобализации и Нового мирового порядка нашего времени?

Почему древние боги оказались бессильны не допустить оккупации Земли враждебными силами, и как нам с этим жить дальше…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UT5kDhPXz1c