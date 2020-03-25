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Идеальное оружие. Почему закон о домашнем насилии похоронит РФ

09:30. 25 марта 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Кому выгодно принятие готовящегося закона о профилактике семейно-бытового насилия, кто получит главную прибыль от него. Какова на самом дела статистика по преступлениям в семье и кто получит доступ в наши дома если закон будет принят.
Правовую оценку законопроекту в его текущем виде дают кандидаты юридических наук Анна Швабауэр и Елена Тимошина, свои комментарии по готовящемуся закону дают актёры Дмитрий Певцов, Ирина Алфёрова, Андрей Мерзликин, Вера Алентова, Юрий Батурин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NQizM-XYewM

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