Идеальное оружие. Почему закон о домашнем насилии похоронит РФ
Кому выгодно принятие готовящегося закона о профилактике семейно-бытового насилия, кто получит главную прибыль от него. Какова на самом дела статистика по преступлениям в семье и кто получит доступ в наши дома если закон будет принят.
Правовую оценку законопроекту в его текущем виде дают кандидаты юридических наук Анна Швабауэр и Елена Тимошина, свои комментарии по готовящемуся закону дают актёры Дмитрий Певцов, Ирина Алфёрова, Андрей Мерзликин, Вера Алентова, Юрий Батурин.
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