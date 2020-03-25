I, Pet Goat. Для тех, кто ищет смыслы.
14:49. 25 марта 2020 247 просмотров 14 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/-cWRy0QJsRY
Источник: https://youtu.be/-cWRy0QJsRY
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Ошибки прошлого должны служить плодотворным материалом для формирования более совершенного, «лучшего» будущего.
Красава, Котя!
Правда ролик лет пять – семь назад обсуждался, но напомнил, молодец.
Цей ролик есть овеществленный принцип американского коллективного образа мышления: мышление клиповое и аналогистическое. Они и разговаривают так же: “перестройка”, “перезагрузка”, “железный занавес”, “ось зла” и т.д. и т.п. Дженя Псаки (помните такую?) идеал выражения американской мысли
В ролике речь не только о США.
Пересмотрите.
И, да, ролик давно сделан.
Оттого и ценнее.
Кто то вложился в визуализацию образов из головы Степаныча? Богатый спонсор, увлеченный его идеями или краудфандинг? Сифардов с шкеназами не хватает.
Невнимательно смотрели мультфильм.
Не могу понять: кирдык Америке с долларом или ещё не очень? И где Россия в роли мирового спасителя? Вопрос на вопросе. Чтоб успокоиться, пойду поглажу ручного рептилоида.
Да дичь какая-то?
Шиза.
Пойду кормить короновирусы им завтра в Калифорнию….
Ну а у меня ещё книга не дочитана, где Вещий Олег и Клеопатра Филопатор – одно лицо, которое содомизировал Гай Цезарь.
Уважуха.
Восхищает Ваше знание извращений. Вы просто ГУРУ.
так, похоже ,что кроме сеанса одновременой игры” Жоры -Кот”.у нас будет дубль 2,”Русофил -Женя?”
Хохол ,что ж ты так ,военный ешё,они тебя совместно раскрыли.А ты даже не определил пол Жени,жора вчера внес коррективы-женя мальчик.А был ли мальчик?
Мари а какая разница? Женечка это облако)) Безтелесное и безответственное ценящее только извращения )) Издевающееся над КтоЖорой и над ЖораКотом ))
Облако. Мне ндравится.
Ага)) Опиумный туман ))
Чой это совместно то? Мне ж обидно… По первой же публикации новой реинкарнации
https://pandoraopen.ru/2020-02-29/kto-takie-russkie-chast-vtoraya/
нет Женя ,блеснуть всеми красками можно только в тандеме