Где в России производят аппараты ИВЛ и сколько? Отвечаем

Второй день в социальных сетях бушует истерика от того, что в России якобы не производятся аппараты искусственной вентиляции лёгких, а те, что есть, скупают олигархи так, что простому народу не остаётся. Не то, что в США, где всё как всегда волшебно, власть заботится о людях и даже Илон Маск перестроил свои заводы на выпуск аппаратов ИВЛ. Почему эта истерика не обоснована, по сути, является информационной диверсией в сложный для страны период, расскажем далее.



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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3BGVbMvDxuw