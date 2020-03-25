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Где в России производят аппараты ИВЛ и сколько? Отвечаем

20:45. 25 марта 2020 174 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Второй день в социальных сетях бушует истерика от того, что в России якобы не производятся аппараты искусственной вентиляции лёгких, а те, что есть, скупают олигархи так, что простому народу не остаётся. Не то, что в США, где всё как всегда волшебно, власть заботится о людях и даже Илон Маск перестроил свои заводы на выпуск аппаратов ИВЛ. Почему эта истерика не обоснована, по сути, является информационной диверсией в сложный для страны период, расскажем далее.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3BGVbMvDxuw

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