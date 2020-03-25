Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “5-я студия. Об эпидемии в России, которой нет”

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Насколько соблазнительны популярные разговоры о самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности или же себя самого. Поскольку самоосуществление и самореализация вообще важны для человеческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как интенция.