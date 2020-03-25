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Бросок на Бергамо

15:12. 25 марта 2020 207 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Моторизованная колонна армии РФ продвигается по шоссе в районе Бергамо, пока итальянская армия ведет тяжелые оборонительные бои с коронавирусом в Ломбардии.
Вермахт бросил итальянских союзников и отступил за альпийские перевалы, где и держит оборону.












Плюс вчерашнее интервью для АСД о помощи итальянцам.

- Насколько велика российская помощь Италии?

- Россия предоставляет Италии специальную техническую и экспертную помощь, направляя в пораженную страну военных вирусологов и специалистов РХБ с соответствующим материально-техническим обеспечением.
При этом, по заявлениям МО РФ, выделенные ресурсы для помощи Италии не имеют критического значения для общего пула ресурсов, находящихся в распоряжении Минобороны.
Соответственно, мы видим, что Италии оказывается дозированная помощь по просьбе итальянского правительства. Важно понимать, что этот шаг имеет и политическое измерение, так как запрос помощи исходит от страны НАТО.

- России даже пытались помешать помочь Италии, но безуспешно…

- Ряд стран НАТО фактически пытались мешать оказанию помощь Италии. Например, российские военно-транспортные самолеты, доставлявшие в Италию военных специалистов и оборудование, летели на Апеннины не напрямую через Польшу, а делая крюк через Средиземное море.
Сама помощь подверглась осуждению в глобалистских СМИ, где Россию обвиняли в том, что она «пользуется ситуацией», а Италию — в «неразборчивости в вопросах помощи».
Разумеется, отсутствие или запоздание помощи со стороны стран ЕС и НАТО, благополучно опускаются. Разумеется, российская пропагандистская линия в Европа получила мощное подспорье в виде итальянской операции МО РФ, которая пользуется популярностью как в самой Италии (где достаточно сильны круги, которые выступают за снятие европейских санкций с России), так и среди граждан ЕС, которые обеспокоены недостаточными мерами, предпринимаемыми европейскими правительстве в борьбе с коронавирусом.

- Что Россия получит, оказывая помощь Италии?

- В первую очередь, можно говорить о том, что Россия проводит гуманитарную операцию, помогая простым людям, попавшим в беду. Проявление солидарности, наравне с усилиями Китая и Кубы, ставит Россию в более выигрышную моральную позицию нежели те страны, которые действуют по принципу «спасайся кто может».
С другой стороны, Минобороны РФ даже не скрывает, что, оказывая помощь, военные рассчитывают получить опыт борьбы с вирусом на «европейском ТВД» и использовать полученный опыт как для совершенствования подготовки специалистов, так и для применения внутри России, если ситуация с коронавирусом в стране осложнится.
Кроме того, повышая престиж России в Италии, Москва рассчитывает, что при определенных обстоятельствах данная помощь окажет влияние на принятие решения итальянским правительством в вопросе санкций. На текущий момент оно уже испытывает серьезное давление со стороны фракций, представляющих промышленный Север, который заинтересован в снятии санкции.
Таким образом, Россия решает различные задачи в итальянской операции — гуманитарные, военные, политические. Насколько успешно они будут решены, посмотрим по итогам.

- Повлияет ли этот благородный жест на ситуацию внутри самой России?

- Если эпидемическая ситуация в стране будет ухудшаться, ресурсы МО РФ начнут более активно задействовать в вопросах купирования последствий эпидемии в тех регионах, которые будут под угрозой.
При этом военные лаборатории уже активно работают в вопросах тестирования на коронавирус и разработки вакцины. По мере необходимости могут быть задействованы более существенные ресурсы.
Если же ситуация будет становится совсем критической и потребуется задействовать все ресурсы, нет никаких проблем отозвать специалистов из Италии в Россию. Это вопрос нескольких дней и 10-15-ти рейсов военно-транспортной авиации.
Так что сама тема «ослабления ресурсных возможностей РФ» выглядит в данном случае надуманно.

- Будет ли Италия благодарна за оказанную помощь?

- Уже оказанная услуга ничего не стоит. Но тут надо разделять простых итальянцев и итальянские элиты. Среди рядовых граждан Италии популярность РФ очевидно возрастет, но после стабилизации положения итальянское руководство вполне может занять позицию «Спасибо вам за помощь, но европейская солидарность и все такое», продолжая следовать в фарватере антироссийского курса. Такое уже не раз было. И так еще будет и не раз.
Но с другой стороны, это не повод не проявлять солидарность, как это делает тот же Китай, делом демонстрируя, что такой подход более правильный, нежели проповедуемый неолибералами ультра-меркантилистский подход.
Во всяком случае мы знаем, что лично мы поступили правильно и помогли тем, кого бросили те, кто должен был о них заботится. Вопрос благодарности, дело немаловажное, но не первостепенное.
С моей точки зрения, Китай, Россия и Куба поступают правильно, оказывая помощь итальянцам, даже если итальянское правительство впоследствии предпочтет забыть об этой помощи.

https://asd.news/articles/v-mire/boris-rozhin-russkie-otkryli-italyantsam-sekret/ – цинк

PS. На Украине объявили режим ЧС до 24 апреля.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5736545.html

Метки: Видео, италия, коронавирус, мо рф, Россия, фотографии, эпидемии, юмор

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