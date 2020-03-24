Загробный Мир. Наши Души беЗсмертны.

Термины «загробный мир», «тот свет», «потусторонний мир», «посмертный опыт» и прочие подобные появились в нашей жизни неслучайно. Особенность их в том, что они вроде что-то означают, а что именно – непонятно, поэтому каждый трактует их как захочет. Причина такой особенности этих терминов – наше незнание. Мы толком не знаем ни что такое «жизнь», ни что такое «смерть» на самом деле. Но, ввиду того, что эти понятия являются очень важными для нас, я постараюсь внести некоторую ясность в эти вопросы.

Начнём с Человека, потому что здесь у нас большие пробелы. Итак, Человеком в действительности является неразделимая совокупность т.н. «тонких» тел – эфирного, астрального и четырёх ментальных. Это – основная, главная часть Человека, которую мы сегодня ещё называем Сущностью, Душой, Лотосом, «высшим Я» и прочими более экзотическими терминами.

Для ускорения развития «тонких» тел Души (увеличения их размеров и усложнения), Сущность периодически «воплощается» в физически плотное тело, которое на время воплощения становится частью Сущности. Когда физическое тело изнашивается, оно отбрасывается – умирает – и Сущность продолжает жить своей жизнью. Таким образом, нужно знать, что физические тела всех людей неизбежно умирают, и в этом нет ничего необычного.

Умершее физическое тело больше не участвует в жизни Человека, а Сущность на время между воплощениями перемещается на один из нескольких тонких уровней планеты, который соответствует его уровню развития. Следующее воплощение произойдёт автоматически, когда совпадут необходимые для этого условия.

Процесс воплощений Сущности в физические тела может длиться тысячи веков, и будет происходить до тех пор, пока Сущность не достигнет достаточно высокого уровня развития или не погибнет в «нижнем астрале». После этого процесс воплощений прекращается.

По поводу нашей планеты Земля тоже необходимо внести ясность: наша планета не является куском камня, и не имеет ничего общего с тем, что говорит о ней «наука». Земля представляет собой единое целое из шести неполых материальных сфер, вложенных одна в другую. За этими сферами сегодня закрепились следующие названия:

1. Физически плотная сфера.

2. Эфирная сфера.

3. Астральная сфера.

4. 1-я ментальная сфера.

5. 2-я ментальная сфера.

6. 3-я ментальная сфера.

Мы с вами живём в физически плотном мире – в физически плотной сфере планеты. А все остальные, более «тонкие» материальные сферы Земли, мы как раз и называем «тем светом» или «загробным миром». Там наши Сущности живут в перерывах между воплощениями.

Впервые внятную и понятную информацию по этим вопросами дали в своих книгах Николай и Светлана Левашовы. Николай Викторович в своей книге «Последнее обращение к Человечеству…» дал начальные сведения по физике многих природных процессов, в том числе и о процессе умирания, и о «том свете». А Светлана в своей книге «Откровение» очень интересно немножко рассказала о том, как устроен «тот свет», «как там люди живут», и как гибнут Сущности в «нижнем астрале» (в «аду»).

Образованным людям нужно знать, что никакого «божьего суда», никакого «райских врат», никакого «взвешивания» или измерения грехов на «том свете» нет, и никогда не было! Природа оказалась гораздо умнее попов и производит такие процессы автоматически. Так намного удобнее и не нужно держать большой штат дармоедов…

Делается это следующим образом: в каждом человеке во время всей его жизни, непрерывно, независимо от его желания, протекает процесс, который у нас получил название «Карма». Этот процесс заключается в постоянной, автоматической реакции генетики человека на его мысли, слова и дела.

Когда человек делает, говорит и думает хорошие дела, его генетика улучшается. Такой человек эволюционно растёт, умнеет, его жизнь улучшается. Его следующее воплощение непременно будет более успешным, чем текущее. И есть большая вероятность, что после смерти физического тела он попадёт на уровень выше, чем тот, с которого он воплотился.

А когда человек делает плохие дела (врёт, подличает, ворует, убивает), он постепенно деградирует, т.е. его генетика автоматически ухудшается, портится. Это приводит к болезням, ухудшению качества жизни и быстрой, но не лёгкой смерти. Параметры следующего воплощения уже будут хуже, чем текущего и т.д.

Эту информацию нужно знать для того, чтобы правильно жить! Ведь никто не хочет жить всё хуже и хуже. Не так ли? Поэтому, для того, чтобы жизнь постоянно улучшалась, нужно знать, как правильно жить!

Если мы не будем этого знать, то будем попадать в ловушки паразитов и постоянно делать ошибки, которые неизбежно приведут к ухудшению нашей Кармы и качества жизни. Поэтому я, узнав то, что нужно нам с вами, пишу статьи, в которых делюсь всей имеющейся информацией с теми, кому это не безразлично...

Дмитрий Байда