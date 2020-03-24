В мире растет запрос на защиту и крепкую власть.
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности?
«Специальные службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска» по коронавирусу, необходимо обеспечить всем необходимым – материалами, приборами, медицинской техникой. Такое поручение президент Владимир Путин дал в понедельник на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Глава государства подчеркнул: требуется обеспечить не только медперсонал, но и МЧС, пограничную и таможенную службу.
Также в понедельник правительство решило выделить Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку экстренно необходимых в условиях эпидемии Covid-19 аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности). Об этом распорядился премьер Михаил Мишустин.
Правительство обязало таможенную службу, налоговую службу и Росздравнадзор обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты, прочие товары первой необходимости и лекарства. Минфин и Минэкономразвития должны до четверга сформулировать предложения – как «разверстать» расходы федерального бюджета в антикризисных целях.
Мишустин поручил Минтруду и Минюсту уже к среде отчитаться: как не допустить необоснованных увольнений работников под предлогом «карантина по коронавирусу».
«Медицинские» поправки к Конституции стали еще актуальнее.
Сообщения о мерах по защите населения и экономики появляются на фоне подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, намеченную на 22 апреля: если свои коррективы не внесет эпидемиологическая ситуация в стране.
На прошлой неделе президент предупредил: если ситуация с коронавирусом будет неблагоприятной, то голосование по поправкам к Конституции перенесут. «На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан. Поэтому если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет – мы немножко его подвинем», – сказал Путин.
Стоит отметить, что в числе поправок к Конституции есть существенный «медицинский» блок, который гарантирует всем гражданам доступность и качество медицинского обслуживания. Безусловная возможность обратиться к врачу и получить квалифицированную медпомощь особенно нужна в условиях, когда так важно не допустить распространения коронавируса, говорят эксперты.
«Развитие инфраструктуры медицинской помощи – это базовый принцип. Мы видим это на примере борьбы с пандемией коронавируса, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. – Особенно важно, что теперь активнее будет развиваться медицина первичного звена на местном уровне. Именно сюда граждане России в первую очередь обращаются за медицинской и санитарной помощью». Собеседник уверен: внесение поправок в Конституцию позволит существенно поднять уровень здравоохранения в стране, правильно выстроить работу врачей, полностью обеспечить больницы и поликлиники кадрами и лекарствами.
«Обновленная Конституция будет укреплять российскую медицину, что необходимо в кризисной ситуации. Она также закрепляет всеобщую доступность здравоохранения, что является неотъемлемым правом каждого», – уверена политконсультант Алена Август.
Собеседница уверена: обновленная Конституция сделает невозможным сокращение финансирования здравоохранения. «Поправки закрепляют всеобщие равные права на всей территории нашей страны, в том числе в отношении доступа к возможностям системы здравоохранения. К сожалению, пока не все регионы выполняют эту норму», – отметила Август.
В свою очередь, руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД: «Учитывая ситуацию с коронавирусом – нам нужна оптимизация работы сферы здравоохранения в условиях колоссальной нагрузки на врачей. Это требует дополнительной помощи со стороны добровольцев. У меня нет сомнений, что наши волонтеры, при должной подготовке, возьмут на себя часть работы по борьбе с коронавирусом и возможными последствиями кризиса». Поэтому, подчеркнул Губайдуллин, крайне полезно, что в Основном законе появятся статьи о поддержке добровольчества.
Конституция берет под покровительство «группы риска».
Россия столкнулась с новыми социальными и экономическими вызовами – помимо пандемии коронавируса, это волатильность рубля и снижение цен на нефть, рассуждает профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло. Он подчеркнул: кризис ставит под удар наименее социально защищенные группы и защитить их может только закон высшего уровня – Конституция.
«Сейчас самое время обеспечивать экономическую и социальную стабильность. Это две подушки безопасности для всей системы власти. Так как сейчас Россия находится в стадии серьезных политических преобразований, то «подушка» должна быть на порядок выше, чем в мирные и спокойные времена», – сказал Манойло.
Угроза пандемии продемонстрировала и дополнительную важность социального блока поправок – в частности тех, где говорится о помощи пожилым людям, оказавшимся сейчас в группе повышенного риска, отмечают другие политологи.
«Закрепление в Конституции нормы об индексации пенсий, означает, что они не подлежат отмене ни правительством, ни кем бы то ни было из чиновников. В условиях турбулентности, пандемии и изменения экономической ситуации – это существенный плюс. То же самое касается и других категорий льготников», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Даже в самой сложной эпидемиологической и экономической ситуации не останутся без защиты государства и дети. Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с президентским пакетом поправок, в Основной закон вносится формулировка: дети должны считаться «важнейшим приоритетом государственной политики России». Это
«не даст чиновникам сократить расходы на инфраструктуру, образование, медицину и социальные гарантии»,
– отметил по этому поводу ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Собеседник уверен: «Обновленная Конституция усилит поддержку детей и обяжет государственные структуры заниматься этим вопросом серьезно и профессионально».
Политолог Сергей Старовойтов считает, что запрос людей на помощь от государства растет по всему миру. «В ситуации экономической турбулентности люди хотят уверенности в завтрашнем дне. Именно сейчас люди начинают заново пересматривать свои взгляды на семью, на образ жизни, на отношение к власти», – сказал Старовойтов. «Из-за кризисов, которые вызваны падением нефтяных цен и пандемией коронавируса, во всем мире, а не только в России, фиксируется рост запроса на крепкую власть», – добавил он.
Сейчас россияне будут голосовать за то, чтобы в Основном законе были закреплены принципы социального государства – такого государства, которое может и должно защищать интересы граждан, в том числе и в кризисные, суровые времена, подчеркнул эксперт.
“В мире растёт запрос на защиту и крепкую власть.” – “Доведём мир до того, что народы его не будут знать, куда им деваться от всеобъемлющего хаоса, беззакония, беспорядка, которых никто не будет всилах устранить, доведём до того, что народы сами придут к нам и будут умолять возглавить их и навести в мире порядок. Тогда мы продиктуем свои жёсткие условия, законы и воцаримся навечно, так, что уже никогда, никто, ничего не будет в силах изменить.”…
«Закрепление в Конституции нормы об индексации пенсий, означает, что они не подлежат отмене ни правительством, ни кем бы то ни было из чиновников.”
А индексация на 0,25 – это индексация или просто математическое действие?
Почитаешь этот Бред – и ощущение, что все т.н.”поправки” только ради борьбы с чиновниками и гос.людьми, гнобящами простой российский народ.
А вся суть сегодняшних реалий – в одной фразе из всеми любимого фильма: “Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!..”