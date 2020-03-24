Удивительные и неожиданные последствия пандемии коронавируса.

Масштабная пандемия, безусловно, трагическое событие, но большинство последствий вспышки заболевания являются, по крайней мере, являются более или менее предсказуемыми. Многие общественные места закрываются, власти запрещают людям собираться вместе и так далее. Однако, в случае с COVID-19, происходит множество невероятных вещей, которых никто не мог ожидать

Источник Перевод для mixstuff – Игорь Абрамов

В Италии популярный порно-сайт Pornhub Premium будет бесплатным до конца марта.

Чтобы «удержать всю вашу компанию дома», пишет этот ресурс, мы предоставляем бесплатную подписку, и вам не придется вводить данные вашей кредитной карточки.

Кроме того, владельцы порно-сайта жертвуют часть доходов от своего филиала Modelhub на нужды итальянских больниц.

Французский город показал коронавирусу «средний палец», устроив массовую уличную акцию.

На протяжении двух дней в небольшом городке Ландерно, расположенном в Бретани, 3500 человек, одетых в костюмы «смурфов», вымышленных существ из популярного комикса, разгуливали по улицам и всячески выражали свою любовь к жизни. Мэр города заявил: «Мы не обязаны прекращать жить… это был шанс показать, что мы живы».

Одна из итальянских газет назвала это «безответственным шагом» и «потенциально опасной вирусной бомбой».

На время карантина по всей Италии отменяется взимание платежей по ипотеке.

«Все домохозяйства получают отсрочку погашения кредитов за жилье», – заявила заместитель министра экономики Лаура Кастелли.

Сайт знакомств Tinder стал важным источником новостей об эпидемии коронавируса.

Когда в китайском Ухане был введен жесткий карантин, огромное количество людей во всем мире, которые не доверяли китайской прессе, нашли в своем мобильном приложении Tinder город Ухань и попросили своих новых знакомых рассказать о том, что на самом деле происходит. Одна из местных жительниц, регулярно посещающая платформу Tinder, рассказала, что после введения карантина она получила «невероятное количество посланий» от новых пользователей.

Множество итальянцев собирались у своих окон или устраивались на балконах, чтобы петь или играть на музыкальных инструментах.

Так, 13 марта состоялась общенациональная акция «Sound Flash Mob», в котором приняли участие тысячи людей. Профессиональные музыканты играли на своих инструментах, в то время как обычные люди использовали в качестве ударных подручные средства, сковороды и кастрюли. С тех пор по всей стране стали проводиться спонтанные флешмобы, которые поднимали настроение и не позволяли итальянцам предаваться унынию.

Улицы китайских городов заполнили породистые бездомные собаки.

Многие люди ошибочно полагают, что могут заразиться вирусом от домашних питомцев, поскольку считается, что он передается от животных к людям. Поэтому они стали избавляться от своих собак, а поскольку приюты в Китае быстро переполнились, огромное количество брошенных животных в конечном итоге оказались на опустевших улицах городов.

Кстати, большая часть из них – милые и забавные существа, к тому же весьма дорогостоящие.

В популярном среди туристов таиландском городе Лоп Бури воюющие между собой «банды» обезьян перекрыли движение транспорта.

Обычно каждая стая держится в пределах своей территории и получает еду от многочисленных туристов. Когда в Лоп Бури был введен карантин, и туристы исчезли, обезьяны заполонили весь город и стали воевать за любую пищу, которую им удавалось добыть. Так, 12 марта произошла настоящая многотысячная обезьянья битва, в результате которой на десять минут в городе было остановлено движение транспорта.

В Японии появилась новая мода: запертые в своих домах, люди стали выпивать с незнакомцами… онлайн.

Достаточно запустить приложение для чатов и телеконференций Zoom, доступ к которому может получить любой желающий, и вы получите возможность скрасить свой одинокий «карантинный» вечер, выпивая с товарищами по несчастью. Газета Asahi Shimbun назвала этот новый феномен «он-номи», что можно грубо перевести как «онлайн-пьянка».

В Нью-Дели ксенофобская политическая группировка устроила вечеринку, где участники пили коровью мочу.

Они считают, что моча священного животного обладает целебными свойствами и способна защитить самоотверженного индийского патриота от коронавируса. На плакате, выпущенном по случаю вечеринки, коронавирус изображен в виде огнедышащего монстра, который испепеляет китайцев, употребляющих в пищу мясо, судя по всему, говядину. Умирающая корова на плакате взывает: «Спаси нас, Корона!»

Некоторые люди пытаются увеличить число своих подписчиков в Инстаграме, создавая фильтры для изображений «с коронавирусом».

Это очень простой, но в высшей степени бестактный, способ привлечь к себе внимание. Эти фильтры помещают коронавирус на ваше лицо, сопровождая это отвратительными надписями, либо надевают на него защитную маску и так далее. Как и в случае с множеством других поветрий в соцсетях, не обошлось без негативных последствий и на этот раз.

В феврале 2020 года все китайские банки взялись отмывать наличные деньги, причем почти в буквальном смысле слова.

Этот процесс заключается в нагревании и облучении ультрафиолетом денежных купюр с целью их дезинфекции. Затем «обеззараженные» деньги оставляются на хранение на срок от 7 до 14 суток, прежде чем снова попасть в руки населения.

Гламурные «лидеры мнений» в соцсетях размещают свои рекламные изображения в дизайнерских «противовирусных» масках.

Во многих случаях эти якобы маски имеют дырки по бокам, что делает их в общем-то безобидные дурацкие выходки еще и опасными. Дело в том, что неплотное прилегание ткани превращает маски из «почти эффективного» средства в «почти абсолютно неэффективное».

Источник: http://mixstuff.ru/archives/151242