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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 марта 2020

20:09. 24 марта 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Турецкая полиция напала на алжирцев, которые на могут покинуть аэропорт в Стамбуле

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Турецкие войска в Идлибе передислоцируются

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Иранский агент в Бундесвере



В Германии к 8 годам тюрьмы приговорили агента иранской разведки, который за деньги передавал иранцам военные секреты Германии.

Переводчик бундесвера на протяжении четырёх лет передавал военные тайны Германии представителям иранской разведки, сообщает немецкий телеканал N-TV. В ходе судебного процесса было установлено, что за шпионаж Абдул С. получил €34,5 тыс. — а теперь и почти 7 лет лишения свободы за государственную измену. За пособничество преступлениям мужа была осуждена и его супруга, получившая условный срок.
На протяжении четырёх лет переводчик бундесвера передавал военные тайны Германии иранским спецслужбам, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

За шпионаж в пользу иранских структур безопасности верховный суд города Кобленц в земле Рейнланд-Пфальц приговорил бывшего сотрудника бундесвера к шести годам и десяти месяцам заключения. По данным суда, 51-летний Абдул С. Обвиняется в государственной измене в особо тяжёлой форме. Его супруга Асия С., которой также было предъявлено обвинение, тоже была приговорена к десяти месяцам условно за пособничество в госизмене.

В ходе открытого для общественности процесса суд признал доказанным, что Абдул С. в качестве гражданского сотрудника бундесвера «путём злоупотребления своим ответственным положением переводчика передавал государственные тайны военного рода сотрудникам иранской разведки». Его жена «поддерживала его в его предательской деятельности».

Как сообщает немецкий телеканал, с конца января 2013 года до начала февраля 2017 года Абдул С. по меньшей мере восемь раз встречался в различных европейских городах со связными иранских спецслужб. При этом он передавал им на носителях данных информацию о военных планах расположения бундесвера и аналитические выкладки Министерства обороны Германии по определённым странам и темам.

За предоставляемые услуги Абдул С. получил вознаграждение в размере €34,5 тыс. Самое позднее с начала 2016 года его супруга была осведомлена о махинациях мужа и помогала ему в организации поездок и бронировании билетов. Какими мотивами руководствовался немецкий афганец, совершая преступные деяния, в ходе разбирательства установить не удалось, отметили в суде. Что касается его супруги, она «просто хотела поддержать» мужа.

В январе 2019 года Абдул С. был взят под стражу, где пребывает до сих пор. Процесс в Кобленце был начат 20 января. При вынесении приговора, по данным суда, в пользу обоих обвиняемых было учтено, что они признали свою вину и не были ранее судимы. Отягчающим обстоятельством стал длительный период, на протяжении которого совершалось преступное разглашение данных. Пока что приговор ещё не вступил в силу, отмечает N-TV.

https://russian.rt.com/inotv/2020-03-24/N-TV-voennij-perevodchik-bundesvera-chetire – цинк
https://www.n-tv.de/politik/Bundeswehr-Dolmetscher-spionierte-fuer-Iran-article21663507.html – оригинал на немецком

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Шойгу прошел тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу прошел обязательный тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию. Вместе с главой ведомства, медицинские проверки прошли все члены делегации. Все тесты показали отрицательный результат.

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/forces/conte…

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Метки: главное, компиляция

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