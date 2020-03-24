Россия помогла стране, которую МВФ и Запад бросили с коронавирусом один на один
Венесуэла получила от России тест-системы для определения коронавируса, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреасана.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Россия пообещала предоставить его стране гуманитарную помощь в связи с коронавирусом. Роспотребнадзор сообщал, что передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, включая Венесуэлу.
«Мы получили первые поставки из Российской Федерации, чтобы у Венесуэлы было больше возможностей для выявления случаев заболевания COVID-19… В данном случае речь идет о 10 тысячах наборов для определения наличия болезни», — сказал он на церемонии принятия груза.
В церемонии принял участие посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Число заболевших коронавирусом в латиноамериканской стране на данный момент составляет 84 человека.
Напомним, МВФ отказал Венесуэле в помощи на фоне набирающей обороты пандемии коронавируса нового типа. Давно контролирующийся Вашингтоном валютный фонд даже не стал рассматривать заявку Венесуэлы.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1585020702