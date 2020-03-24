Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Россия помогла стране, которую МВФ и Запад бросили с коронавирусом один на один

06:31. 24 марта 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Россия помогла стране, которую МВФ и Запад бросили с коронавирусом один на один | Русская весна

Венесуэла получила от России тест-системы для определения коронавируса, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреасана.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Россия пообещала предоставить его стране гуманитарную помощь в связи с коронавирусом. Роспотребнадзор сообщал, что передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, включая Венесуэлу.

«Мы получили первые поставки из Российской Федерации, чтобы у Венесуэлы было больше возможностей для выявления случаев заболевания COVID-19… В данном случае речь идет о 10 тысячах наборов для определения наличия болезни», — сказал он на церемонии принятия груза.

В церемонии принял участие посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Число заболевших коронавирусом в латиноамериканской стране на данный момент составляет 84 человека.

Напомним, МВФ отказал Венесуэле в помощи на фоне набирающей обороты пандемии коронавируса нового типа. Давно контролирующийся Вашингтоном валютный фонд даже не стал рассматривать заявку Венесуэлы.

Читайте также: Пандемия ускоряется: ВОЗ бьёт тревогу

Источник: https://rusvesna.su/news/1585020702

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
...дальнейшую финансовую подпитку из МВФ. На этом сплошь ...иллюзий, будто изменилась политика Запада по отношению к Украине....Свободы» утверждают, что фурам помогли «титушки», а также жалуются ... свою ненависть к России, к стране, которая не так давно была...
КТО-ТО ВЗРЫВАЕТ ОПОРЫ ЛЭП, КТО-ТО ЛОЖИТСЯ ПОД МВФ…
... финансовом секторе помогли стабилизировать российскую банковскую систему, которая в значительной ...же зомби-страну МВФ с его миссиями стремится превратить Россию, загоняя её... региональных фондовых рынков стран Центральной Азии, запада Китая, а также...
Всё ужасное для России только начинается.
... конфликтов в России находится на Западе. — Согласно...судить по документам МВФ и ряду документов...странах создаются прослойки людей, распространяющих те идеи, которые им диктуют на Западе... оказавшийся верным, нам помогло сделать одно обстоятельство. ...
События в России и в мире: тенденции за неделю (01.12-07.12.2014)
...без дополнительной финансовой помощи Запада Украину ждет дефолт (http... в СМИ – не помогло; теперь с ними говорят... ситуации в странах, правительства которых заключают союзы с Россией: - Действия... - По данным отчета МВФ экономика Китая обогнала США ...
Россия отказалась платить «дань» США?
... внешнеполитической конфронтации России со странами Запада и ухудшение ...Россия оказалась по вине собственного Правительства, а западные санкции, которые помогли...МВФ, Всемирным банком и эмиссионным долларовым центром – претерпевает кризис, который...
Ленд-лиз наоборот или как Запад помогал Гитлеру
...которые просто отказываешься верить. Страна, которая является одним из победителей фашизма, страна, которая...МВФ проводит только часть функций, которые... что Запад готовил ...уничтожить советскую Россию. Уничтожить...промышленникам, которые помогли перевооружить...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)