Реклама -хороший пример ущербности капитализма или что мы проглядели

Знаете, один из признаков успешности «цыганского гипноза»? Это самоограничение восприятия действительности, которое обычно выражается у индивидов, которые «зациклены» на своих проблемах, в «опущенном взгляде» …

Идёт такой индивид по улице, «варится в соку собственных проблем» («крутится» одна и та же программа), и потому «потупил взор» и тем самым выдаёт свою приверженность к воздействию и пропаганде… нужно только, «методом перебора» или с помощью интуиции выбрать нужную тему…

На одном из философских сайтов увидел нижеследующее рассуждение и серьёзные баталии по поводу человечности вообще и взглядов на капитализм, вот цитата:

22 марта 2020г. Andy Забыл в свое время добавить эту скандальную рекламу (для тех кто вдруг не понял — люди высокого образования и в возрасте вынуждены работать на низкооплачиваемых профессиях)

Вы знаете, что означает понятие «социум»?

Ну не те общепринятые определения, а с точки зрения «государство – система выживания народа»? Без пафоса, только то, что помогает выживанию?!

Не знаете?

Это возможность НЕ проверять все свои «аналитические умозаключения» на себе! Выбирать только то, что реально помогло другим!

Причём «аналитические умозаключения», в кавычках, здесь применено не в смысле того, что там нет реальной аналитики или умозаключения неверные, а в том, что каждый индивид выжил и дал потомство только потому, что мог анализировать и делать выводы из «давления среды» - поэтому, есть там и аналитика, однако, только социум позволяет выжить, а «вопросы к социуму» - это те «другие жизни» как в игре, но прожитые другими, которые позволяют избежать грубых и потому смертельных ошибок…

Только вопросы, иногда не ставятся как вопрос, а как утверждение, как предположение и т.п.

Но вернёмся к «скандальной рекламе».

Вот интересно, заглавие и саму статью писали разные люди, или нет?

Почему это важно?

Потому, что в названии отражена суть процесса, а в статье вся ответственность возложена на компанию (скандальная реклама) ….

И мы, следуя за автором, ещё на некоторое время НЕ думаем о будущем , а «тупо ставим галочку» на вопросе - ну бывают же такие нехорошие компании, они людей с высшим образованием на должности курьеров берут….

Нас не смущает уже, что строй то, уже как лет 30 не социалистический, а потому «никто никому ничего не должен» и потому компания может делать ВСЁ, что хочет !

Вот так!

Ну, ладно, а что же мы пропустили, следуя за автором?

А пропустили мы, это факт и множество других, как основу поиска самой причины такого явления, почему людей с высшим образованием, для сегодняшнего дня, «стало много» ?!

И что нам говорят разные экперДы, на этот вопрос?

Т-и-ши-на!

Ну, если современные аналитики даже не замечают эту проблему, как и многие другие признаки явления, то обратимся к «Достаточно общей теории управления» (ДОТУ)…

И что нам говорит ДОТУ?

Правильно, эти и другие явления полностью описаны в ДОТУ и называются «концентрация управления по библейской концепции»!

И если мы теперь правильно определили фактор среды, то это говорит о чём?

Правильно, при концентрации управления, а это (кратко):

1. разрушение существующего управления лидером-концентратором в регионах-конкурентах и интеграция их обломков. (если крупный пример, то разрушение СССР и интеграция его обломков, если обыденный, то разрушение компании-конкурента и поглощение её);

2. упреждающее вписывание, которое характеризуется тем, что центр-лидер идентифицирует объективные и потенциальные цели, свои и конкурентов;

- замыкает центры управления конкурентов на себя структурным и бесструктурным способом и всё время заботится об установлении и поддержании максимальной глубины идентичности векторов целей, у себя и у конкурентов, что приводит к бесконфликтному управлению центрами регионов без разрушения их регионального управления, структур, инфраструктур и элементной базы;

- опережающее построение лидером-концентратором управления структур и инфраструктур, которыми в будущем будут пользоваться он и его конкуренты.

И вот уже прошло 30 лет и капиталистические структуры построены и капиталистам НЕ нужно столько людей с высшим образованием, но нужен всегда избыток «трудовой силы», и вот вы видите инженеров, работающих курьерами…

Но и это не самое главное, что даёт нам правильная идентификация факторов среды, а главное, что?

А то, что концентрация управления, это не состояние, а это процесс, непрерывный процесс, и образ идеала для капиталистов – это город-башня….

Понимаете?!

Нет?!

А это значит, что количество рабочих мест будет ещё больше сокращаться и если сейчас, вы читаете эти строки, потому, что имеете возможность выделить для этого время из своего процесса добывания «хлеба насущного», то при дальнейшей концентрации может оказаться так, что инженерам, работа курьеров покажется сказкой, и им будет не до чтения блогов и т.п.!!!

Вы думаете, что это будет не скоро и совсем не правда, тогда вспомните о деградирующих поселения.

Поднимите глаза, избавьтесь от «гипноза»….

А «после короновируса», вы не узнаете этот мир…

Вы думаете, это пустые фантазии?

Посмотрите Хазина, он говорит о том, что в результате кризиса капитализма, возможно закрытие привычных всем торговых сетей – где вы будет брать еду?, возможно «закрытие» большинства известных и престижных профессий – где вы будете брать деньги на еду, которой уже не будет в супермаркетах?

Не хотите думать, не верите, ну тогда вам так и нужно… социальная гигиена, ничего с таким желанием массы из отдельных индивидов, пока поделать не могу….

Да, вы конечно понимаете, что эта статья не утверждение, не менторство – это тоже вопрос к социуму: может быть я и другие люди, и теории, которые я привожу неверны, а капитализм вечен, и реклама «Деливери клуб», всего лишь «издержки исполнителя»?

На эти вопросы вам придётся ответить самим …. иначе за вас ответят те же самые капиталисты, а вы уверены, что вы будете довольны их ответом, ведь некоторые которые «хотели быть инженером», могут работать только курьером… и то пока только?!

Источник: https://cont.ws/@humman/1620638