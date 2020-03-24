Происхождение рас и этносов, часть-1

Жаль! Красочные картинки не грузятся!

В настоящее время земное человечество представляет собой достаточно пестрое образование из различных этносов. Поэтому давайте попробуем углубиться в мифологию и археологию, может хоть там сможем найти ответ на вопрос – что послужило причиной такого разнообразия? Современная академическая наука допускает массу ошибок, и видимо часто намеренно. Отсюда многие вещи так размыты и непонятны, что разобраться с происхождением многих групп людей сейчас просто невозможно. Так же, для более глубокого понимания изложенного материала, рекомендуется сначала ознакомиться с двумя статьями: Исследование американских генетиков, Незримая связь языка и генетики.

Ярым поклонникам толерантности хотелось бы сразу заметить, что все характеристики этносов, их психология, их поведение и поступки, происхождение и прочее, относится только к конкретным историческим пространственно-временным событиям, к конкретным лицам и группам лиц, и ни в коем случае не относится к упоминаемому этносу в целом. Человека определяют не качества, заложенные в него при рождении, а выбор, сделанный уже после рождения. Никакой этнос не может нести полную ответственность за действия отдельных своих представителей. Хотя конечно, на карму наций и народностей это может наложить определенный отпечаток.

Итак. Научный дарвинизм был озвучен Дарвиным в начале XIX века. Правда он потом отказывается от собственных убеждений, но это дела не изменило. Согласно этой теории человечество происходит от предка, который является близким родственником обезьяны. Получается, что один и тот же предок создает две ветви: одна идет в направлении развития человека, другая остается тупиковой. При этом смешиваться они больше не могут. Парадокс.

В старых учебниках мы наблюдаем первых австралопитеков, африканских обезьян. Потом питекантропы, неандертальцы, кроманьонцы. Данное построение выполнено согласно теории Дарвина: от примитивного к более сложному. Вроде бы стройная, хорошая теория, но куда девать гигантопитеков, мегантропов и других великанов?

Это тоже были люди, огромные, большие, достигавшие 500 кг и даже более. С каждым годом находят все новые и новые артефакты. И это все предлюди.

Было время, конец третичного периода, когда вся Земля была покрыта лесами, был более-менее нормальный климат. И вот в этом ландшафте жили древние предлюди, боролись за существование, место под солнцем. Дарвин как раз и отследил этот переход.

Но дело в том, что согласно современных находок, все эти архантропы ( греч. archaios - древний и anthropos - человек) жили в одно время. Получается, что теория Дарвина – это искусственное построение. Но что еще более удивительно, в этих слоях, а иногда и в более ранних, находят людей современного вида. Луис Лики в Олдовайском ущелье наткнулся на скелет человека разумного, которому 25 миллионов лет. На такие же кости наткнулся и Иван Ефремов, когда раскапывал своих динозавров в Могнолии, в пустыне Гоби.

Современные ученые доказывают, что все люди происходят от небольшой группы людей. Даже вывели ген матери Евы, от которой происходят все четыре современных больших расы: черная, европеоидная (белая), красная и желтая, которую тоже относят к красной расе. На самом деле это искусственное построение, так как оно не выдерживает никакой критики.

В настоящий момент альтернативные историки начинают задумываться – а откуда появилось столько архантропов, если в те времена существовали и современные люди?

Опираясь на мифологию, можно предположить, что все эти архантропы - потомки деградировавших рас, живших когда-то на Земле. А современные расы – это результат смешения человека разумного с этими потомками архантропа. Остается только вопрос – откуда появился человек разумный?

Судя по находкам, по непонятным причинам ориньякский (Aurignac) тип белого человека 40-50 тыс. лет назад начал смешиваться с архантропами. То же самое можно сказать и об африканских эректусах. Сначала это были настоящие австралопитеки, но вдруг около 300 тысяч лет назад полуобезьяны резко стали исчезать, а на их место пришли облагороженные эректусы, фактически уже люди. Хотя современные генетики и утверждают, что это невозможно, имеется много доказательств, опровергающих это. Взять гориллу, или шимпанзе, у которой белая кожа - они вполне могут смешиваться с современным человеком. Для этого и был создан Ялтинский обезьяний питомник в Советском Союзе, где пытались вывести универсальных солдат. Говорят, что это получилось, но куда делись все эти гибриды – никто не знает. Тогда архантроп и человек могли смешиваться совсем свободно. Получается, что все малые земные расы являются результатом смешения различных видов человека и архантропа. Вспомните древних кельтов – они были рыжеволосыми. Современные генетики знают, что рыжие волосы появляются как признак межрасового смешения.

Возьмите животный мир – среди него такого разнообразия не наблюдается. Например заяц, он что в Европе, что в Азии - везде одинаков. Отличия часто могут заметить только специалисты. А если взять азиата и немца, голландца и негра, разница огромна. Упираются и генетики, доказывая, что архантропы никогда не смешивались с человеком. Но тогда надо ответить на вопрос – а существуют ли на земле чистые расы? Оказывается есть. Их сейчас две.

Первая раса в современное время малочисленна. Это юг Индии, дравидийская раса. Люди с тонкими чертами лица, черной кожей, черными кудрявыми волосами, густой бородой. В их генофонде почти нет примесей архантропа. Родственники этим дравидам есть и в Африке. Это прежде всего эфиопы, немного сомалийцев и в Кении масаи. Это все очень красивые люди. Если судить по мифологии, все они потомки древней расы лемурийцев, живших в акватории Индийского океана. Они придерживаются традиционных верований (культ сил природы, культ предков), в укладе сохраняется родоплеменной строй. Основное занятие масаев – скотоводство.

Вторая – белая раса. Это самая многочисленная раса. Вся Россия, Украина, Белоруссия, славянские народы, германские народы, скандинавские народы, некоторые индийские народы. Но сейчас эта раса не однородна.

Если взять белые европейские народы, то сами они уверены в своем европейском происхождении, их еще называют индоевропейской расой. Но если заглянуть в мифологию, геологию и археологию, мы видим период похолодания. Было время, когда Европа была местом необитаемым, так как была покрыта сплошным льдом. Так это было или нет – вопрос спорный. Но, к примеру, школа ученого Пидопличко И.Г. разнесла в пух и прах всю теорию оледенения Европы. Вроде все было покрыто льдом, но кругом находят следы палеолитических стоянок. И в пещерах и просто на земле.

С другой стороны, если взять все европейские племена и рода, а их получается тысячи, и положить их на территорию Европы, то там негде будет даже повернуться. Во времена, когда люди не пахали, не сеяли, не занимались скотоводством, время перед великой неолитической революцией, они занимались только охотой и рыбной ловлей.

Кроме этого Европа – это же сплошные горы: Апеннины, Альпы, Карпаты. Есть только германская и галльская равнины. Вот и все.

Опять же, какая в Европе рыбалка? Крупные реки - Рейн, Висла, Дунай. Но Дунай и не был сильно заселен, если слушать ученых, там жили дикие славянские племена.

Получается, что европеоидное население было все-таки азиатским. Огромная степная территория, которая примерно 6-8 тысяч лет назад была покрыта травами. Пустынь тогда не было. Гоби была цветущим краем, росли леса: березовые и сосновые бора. Доказательством этого является то, что в степях Гоби до сих пор живет вид степного медведя. Леса погибли, а медведь-то остался.

Если европейское население пришло из Азии, то откуда оно появилось там? Опять же, если вернуться к мифологии, то можно вспомнить, что примерно 13.000 лет назад существовало два континента: в Северном ледовитом океане и в Атлантическом. Третий континент, который уже давно постепенно уходил на дно, находился в Тихом океане. Есть упоминания, что в те времена северный материк был соединен с Евразией шельфом, который был заселен белой расой. Например греческие легенды называют их гиперборейцами. Индусы их называют ариями.

Северный Полюс

Получается, что именно оттуда, с севера, и шел поток расселения. Он мог идти и с востока, с когда-то гигантского материка Му. Но он шел и с запада, с континента, который Платон назвал Атлантидой. Это вещи, которые очень легко доказываются мифологией и археологией, хотя ученые стараются на это не обращать внимания.

На Руси есть цикл преданий, который присутствует и в сказках Афанасьева, особенно в его дневниках, который рассказывает о великой войне, которая велась в течение многих тысяч лет с пёсьеголовыми. В индийских ведах они названы дасью. Пёсьеголовые не являлись людьми в чистом виде, это были чудовища и хищники, покрытые шерстью, лица которых были искажены, зубы огромные, мощные руки, ужасные людоеды. Вот именно с ними и вели борьбу русские люди. Русы, столкнувшиеся с этими песьеголовыми существами, всеми способами старались избегать смешения с ними. Если ими воровались русские женщины, то они истреблялись немедленно и полностью.

В результате войны, часть песьеголовых уперлась в Тибетское нагорье и укрылась в Гималаях. Другая часть ушла на Кавказ и в Европу. Посмотрите фильмы времен короля Артура, и с кем им приходилось сражаться.

На Балканах найдены целые поля сражений, захоронения сотен неандертальцев с пробитыми головами. Их относят ко времени в 15-18 тысяч лет назад. Если эти песьеголовые были уничтожены на территории северной и центральной Сибири, степей южной Сибири и Азии, вплоть до Китайской равнины, то в Европу их ушло и сохранилось достаточно много.

Лет 25 назад в Германии в Баварии было открыто захоронение древних людей - настоящих монголоидов. Причем таких, которые имеют более яркие признаки, чем современные буряты. Низкие черепа, мощные челюсти, короткие шеи, длинные руки. Рост ниже среднего, мощная мускулатура. Получается, что они всегда жили на территории Европы, в противном случае неизбежно было бы смешение при миграции.

Сейчас выясняется, что монголоидные расы происходят от смешения европеоидов и синантропа или азиатского питекантропа. Первые их скелеты найдены в Пекинских пещерах. У них ярко выражены монголоидные признаки: плоское лицо, ложкообразные зубы, небольшие глазницы, покатый лоб.

Если взять тех же бушменов и готтентотов, хотя они и черные, они все имеют яркие монголоидные признаки. То есть все питекантропы, и азиатские и европейские и африканские, в той или иной степени имеют монголоидные признаки. Что только ученые не придумывают, чтобы объяснить их миграции. Но они, судя по всему, жили там уже давно

Но на территории Европы найдена еще одна разновидность человека, названная предархантропом. В той же самой пещере, где был найден неандерталец, пещере Неандерталь, найден еще более примитивный человек. Получается, что Европа имела своих архантропов, преднеандертальцев и питекантропов.

Какой же поршень 20-25 тысяч лет назад затолкал архантропов в Европу? Если опереться на мифологию, то причиной послужило расселение белой расы на территории центральной Сибири, центральной и восточной Азии, после чего часть архантропов бросилась бежать на юг в леса Китая, другая в Тибет, третья на юг Индии. Еще одна часть ушла на запад.

При этом, когда в Сунгири на окраине Владимира откапывали захоронение князя, были раскопаны могилы двух мальчиков, около 10-12 лет. Рядом с ними лежали копья из бивня мамонта, прямые и отточенные как бритва. Современная наука не знает, как можно так распрямить бивень. Так вот один из мальчиков оказался ярким негроидом, хотя князь был чистокровным европеоидом. Когда стали раскапывать и другие захоронения, и там стали натыкаться на негроидные черепа. Получается, что негроиды проникают в Европу еще в те времена, когда Средиземного моря еще не было.

Сунгири

Мы видим, что если негроидные расы на севере имеют признаки гипербореев, неандертальцев, питекантропов, то в Африке – лемурийцев и местных архантропов. И заметьте, до прихода в Африку европейцев, все африканские племена занимались людоедством, кроме эфиопов и масаев.

Возвращаясь к Европе, на рубеже 5 тысячелетия до н.э. на ее территорию начинают накатывать волны переселенцев с востока и с территории передней Азии. На территории Дуная найдены архаичные письмена, датированные этим периодом. И эти письмена легко читаются на древнерусском языке.

Но не надо забывать, что были еще переселенцы и с Атлантиды. Скорее всего какая-то группа высадилась в Испании, в древней Иберии. Отсюда и очень странная и непонятная иберийская цивилизация, просуществовавшая несколько тысячелетий на иберийском полуострове. Постепенно она была вытеснена индоевропейцами, примерно 1000 лет до н.э. Последнее их государство Тартесc было разрушено на рубеже нового времени Карфагеном и греками.

Когда нам говорят, что картвелы, смесь архантропа, неандертальца и европеоида, произошла в центральной Азии, скорее все было наоборот. В малой Азии атланты стали смешиваться с неандертальцем, это горы Загроса, Иранское нагорье, что породило кавказские народы, например грузины и баски, в тоже время и китайцев, у которых есть картвельские корни. Грузины могут понимать китайцев на 15%. Получается, что картвелы двигались и на восток. Испанских басков часто называют атлантами, правильно, в них есть кровь атлантов, но и крови неандертальцев не меньше. Возьмите сербов, хорват, их так и называют, балкано-кавказская раса.

Почему происходило это смешение в мифологии не отражено, видимо это было вычищено из нее. Поэтому причины надо искать в психологии и идеологии тех, кто это организовал.

ГАЛЛЬСКАЯ И ГЕРМАНСКАЯ РАВНИНЫ

Профессор Петухов, каким-то образом докопался, что в Альпийских горах, среди еловых и пихтовых лесов сохранились два архаичных племенных союза: тунгры и неметы. Вспомните, у Даниила Андреева в "Розе мира" был такой герой - Гактунгр.

Возникает и ассоциация, что немет – немой, тот, кто не мог говорить. Тот же Петухов утверждает, что неандертальцы не могли говорить. Но ведь даже сороки могут между собой разговаривать. Говорят между собой и собаки, пусть особым языком, но они друг друга понимают. Говорят и обезьяны, часто жестами, но это тоже передача информации.

Получается, что неметы говорили на таком примитивном языке, что понять их обычному человеку было совсем невозможно. Когда неандерталец смешивался с человеком, то рождались дети, которые уже могли говорить. Как пример можно привести неандертальскую женщину Зана, о которой писал профессор Поршнев. Она сама не говорила, но дети ее уже говорили. Но вот с неметами было что-то не так. Неметы тоже наверняка были смешаны с homo sapiens, но говорить долго они все равно так и не могли. Очевидно потребовалось очень много влить другой крови, чтобы они начали говорить. О чем это говорит? Очевидно существовала группа более архаичная, чем неандертальцы. Может это были питекантропы, может преднеандертальцы, сказать трудно. Но эти две группы были в союзе друг с другом, не враждовали.

Случилось так, что эти два племенных объединения не были истреблены. Они отбились от индоевропейцев, кельты прокатились севернее, придавив их к горам, и ушли на территорию французской равнины. В результате эти племена начали расширяться.

Чтобы это доказать, достаточно вспомнить две культуры на территории восточной и центральной Европы: ятворскую и лужицкую.

Лужицкая культура – это рубленные дома, это скотоводство и земледелие. Они рыли колодцы, выращивали злаки. В их домах были русские печи. По сути, неолитическая революция у них давно уже прошла.

Ятворская же культура – полная противоположность первой. Чистые охотники, чистые собиратели, чистые разбойники. Они живут в шалашах из веток и дерна, в которых стоят примитивные очаги, сложенные из камня.

Современные ученые доказывают, что были протогерманцы, протобалты, протославяне, протороманские народы. Да не было никого и быть не могло, потому что язык был один и культура была одна. Представление о мироздании тоже было единым. Возьмите древние чешские сказки, легенды поляков, скандинавские - все один к одному русское, славянское. Если копнуть германцев в глубь, будет тоже самое. Копни шотландцев, так там даже название богов славянское.

Мы видим, что один народ расселился на территории восточной и центральной Германии и создал лужицкую культуру. Но в то же время, на встречу к ней движется другая культура – ятворская. Ятворскую культуру даже сами германцы относят к своей культуре.

Но ятворская культура двигалась и в сторону Франции. Доказательство - сейчас во Франции очень трудно найти потомков кельтов, хотя это кельтская земля. Цезарь в первых веках новой эры завоевывает Галлию. Кто такие итальянцы? Чистые европеоиды. Там есть немного картвельской крови, но во Францию хлынули по сути чистые европеоиды. Белые волосы, голубые глаза. А сейчас? Даже в самой Италии очень трудно найти блондинку. Когда Цезарь захватил Галлию, он столкнулся со странными свеями. Это не шведы были, это иные были. Он описывает их как зверей, как нелюдь какую-то. Мощные, сильные людоеды, организованные и в тоже время дикие. С большим трудом Риму тогда удалось справиться с этой нелюдью. Но видно не совсем.

На их месте появились франки, бургунды, эльзасцы и лотаринги. Франки перешли на латино-галльский диалект в VI веке, в VII веке перешли на романский язык эльзасцы и лотаринги, в IX веке - бургунды. Так появился культурно-этнический котел, из которого проявил себя новый европейский этнос. Со временем он превратился в целый так называемый «германский мир», хотя слово «германия» - латинского происхождения и означает оно «непобедимый». Поэтому немцы и называют свою родину Дойчланд. Если перевести на русский - «дочерняя земля». Получается, что германцы отлично знают свое подлинное происхождение.

ФРАНКИ

Начиная с VI века мощное племенное объединение франков хлынуло на территорию Галлии, современной Франции. Некоторые считают, что франки были славянами. Но где славянский язык, где славянская культура? Взять королей Хлодвига, Пипина, по легендам они были людоедами. Эта группа пришла из современной Швейцарии на территорию Галлии, разгромила римского наместника и воцарилась на территории современной Франции. Это была еще одна, завершающая волна из приальпийской области потомков полулюдей, полуархантропов. А отсюда уже идет переселение и в Англию. Со всей силой от них отбиваются ирландцы. Вспомните как Англия расправилась с шотландцами. Ведь не просто так был введен закон первой брачной ночи, чтобы через закон телегонии превратить шотландцев в подобных себе. В Шотландии начались восстания против этого. Вспомните фильм «Дикое сердце». Это исторические события.

Получается удивительная картина. После прихода франков на территорию Галлии возникает Франкское королевство. Во главе него становится род Меровингов. Кто приписывает его к славянам, кто к потомкам Христа, но пришли-то они с территории, где жили тунгры и неметы. В результате мы сейчас получили то, что имеем. И вот во главе этого королевства в IX веке становится Карл Великий. Воцарение Карла Великого приходится на период борьбы вестготов с нашествием арабов. И Карл решает использовать это в своих интересах. В результате, после походов на запад, империя, организованная по типу римской, переходит Рейн и вторгается на территорию славянских племен.

Нам сейчас внушают, что у Карла Великого было пять походов на саксов и все эти пять походов были кровавые, страшные и беспощадные. Вырезались целые племена, превращались в руины города. Посмотрите, что французская элита творила со своим народом, например, когда истреблялся Лангедок: изощренные пытки, издевательство над женщинами, стариками и детьми. Людей живьем тащили на костры.

Но дело в том, что походы были, это да, но саксов не было. Саксов придумали для того, чтобы из них потом создать германскую расу. Сахи или саки были когда-то на территории Азии. Это сарматское племя, которое далеко ушло на запад. Еще их называли ассаки – секущие мечами. Именно они-то и превратились в германцев. В германцев превращают и готов, но готы говорили на русском языке. Иордан пишет о готах в то время, когда уже сформировались германцы, но он их не называет германцами. Он называет их просто готами. Готские союзы вышли из Сибири, с Васюгана. Они были частично христианами, частично ведической группой. Ведическая группа со временем ушла на Север, христианская примкнула к византийцам, а потом ушла на запад. Да, их потомки уже говорили на германском языке, но откуда взялся германский язык? Он взялся из диалектов, на которых говорили тунгры и неметы, которые расселились на территории современной Франции и западной Германии, которую и захватил Карл Великий.

Первыми были сломлены сахи, или саксы, западные русы. Борьба была страшная, пока все они не исчезли. Тогда франки двинулись дальше, но на Эльбе они столкнулись с силой, которая была даже посильнее, чем сахи. Это был Аварский каганат. Пишут, что авары были тюрками, но у них не было ни одного тюркского слова. Авары говорили на скифском языке, ведийском языке, т е на русском. Это была полускифская группа, не очень хорошая по отношению даже к русским. Она была нацелена на завоевания, но при этом она была союзником славян в борьбе с Франкской империей. Но потом и авары были сломлены, и франкская империя двинулась дальше на восток.

В результате, все территории, которые были захвачены франками, территория современной Германии, кроме восточной, была заселена потомками тунгров и неметов. Они говорили на таком диалекте, который с трудом понимали западные славяне. Вот им и помогла римская империя. У них была введена латиница, и они приняли католицизм. Получилось смешение латиницы, своих мычащих, лающих звуков, и русского языка. Германские языки, а их кстати больше 36 наречий только в самой Германии, с трудом понимали друг друга. Современный немецкий – это берлинский диалект, и если берлинец будет говорить с баварцем или саксонцем, они с трудом смогут понять друг друга. И заметьте, выучить немецкий язык русскому человеку достаточно просто, так как в немецком много русских слов, структура слов русская, структура предложений русская. Буквы как пишутся, так и произносятся. А английский? Его надо просто заучивать. По сути, это язык, который еще проще немецкого. Германский язык, которого никогда не было, объединился и появился только в XIX веке. Сейчас все знают литературный немецкий язык, но в деревнях, в Баварии, в Саксонии, до сих пор существуют диалекты, которые очень сильно от него отличаются. Это говорит о том, что язык достаточно молодой. Но это ни в коем случае не означает, что немцы чистые потомки тунгров и неметов, в них влито очень много и другой крови. В том числе и негров. Вспомните троянскую войну. Кто пришел защищать троянцев? Эфиопы. Откуда? Из Египта? Нет конечно. Египтяне – это белая раса, а эфиопы черные. Это была какая-то европейская группа. Получается, что Европа впитала в себя и негроидную расу. Вспомните находки в Сунгири.

Конечно, немцы, да и другие европейцы, могут возразить: и что, мы хищники, потомки зверей? Конечно же нет. Основная масса современных немцев, особенно восточных и центральных, никакого отношения к тем тунграм и неметам не имеют. Они, по сути, потомки славянских племен: лужичан, сербов, рейнских племен, ижан, ретариев, потомки руян и т д. То есть те, кто были онемечены, потеряли свой язык, свою культуру, но сохранили свою генетику. Поэтому в общении с европейцами достаточно просто обращать внимание на психику и поведение. А внешность может быть и обманчива. Не зря говорят: судите не по словам их, а по делам их.