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Плоть мерзко захихикала

00:00. 24 марта 2020 118 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

Занимательная история из детского (!) православного (!) журнала "Ермолка".

https://vk.com/ermolka_journal?w=wall-171506865_1887 – цинк (по наводке с Вотта)

Такое вот противостояние православия с слаанешизмом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5731886.html

Метки: дети, идиоты, религия, юмор

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