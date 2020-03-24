Плоть мерзко захихикала
00:00. 24 марта 2020 118 просмотров 11 коммент. Опубликовал: feedmatic
Занимательная история из детского (!) православного (!) журнала "Ермолка".
https://vk.com/ermolka_journal?w=wall-171506865_1887 – цинк (по наводке с Вотта)
Такое вот противостояние православия с слаанешизмом.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5731886.html
Автор, имея неплохую идею, явно мучился кризисом вдохновения.
Идею чего? Усмирения плоти? Ничто не ново в подлунном мире!.. Все на PornoHub за вдохновением! А для котов, да в марте – я молчу!..
Кому порно, а кому и мысли о продажности и побегах в ЕСПЧ)
Это либо очень хорошая сатира, либо очень низкокачественная искренность. Хотя ставлю на первый вариант – там по названию журнала уже очевидно, что это всё же шикарный стёб и глумление.
Жэка, а Вы посмотрите , что такое “Власяничка”. Приколитесь побольше.
Тут подробно: https://psyhologica.livejournal.com/3926.html
Детка , не мешай дяде.
“Окучивать” Женечку?)
Говорю же – Ваши плюсики и комменты к определенным участникам ЯП – что кормление дрессированных медведей и похвала за успешный трюк)
Всем привет!
И тебе не кашлять короновирусом.)))Тоже небось грешница жрешь пироженные с мороженными в Великий пост.)