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Пандемия раскрывает истинную природу мировых экономических систем

12:49. 24 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Итальянский гражданин спускает флаг ЕС и поднимает флаг Китая.



Британия под давлением Франции и ЕС с сегодняшнего дня официальна перешла на трехнедельный карантин. Полиция получила полномочия для действий ограничивающих права граждан.
Франция с сегодняшнего дня также переходит на еще более жесткий формат карантина.
В итальянском "минздраве" заявили, что реальное число заболевших в Италии уже может превышать полмиллиона человек, при том, что официально в Италии 64 тыс. больных.
А тем временем в Китае заявили, что транспортное сообщение с городом Ухань будет восстановлено с 8 апреля, а с 25 марта снимают карантин в провинции Хубэй.

Сочетание массового социального дистанцирования и централизованного карантина для подтвержденных пациентов эффективно погасило эпидемию в месте, которое наиболее пострадало. Принятые Китаем меры дали остальному миру драгоценное время, чтобы подготовиться к неизбежному распространению очень заразного вируса. К сожалению, довольно много стран проигнорировали предупреждение и вместо этого потратили это время на критику Китая за то, что они назвали «авторитарным» ответом. Комментаторы брызгали слюной в связи с перспективой коллапса экономики страны, вместо того, чтобы спросить, что можно извлечь из ее опыта сдерживания вируса. Но этого и следовало ожидать. В представлениях капиталистов беспощадная конкуренция имеет приоритет над сотрудничеством и солидарностью.

Больше всего огорчает то, что при безответственном подходе США к вспышке страдать будут совсем не те кто виноват. Они богаты и влиятельны. Они пользуются первоклассным медицинским обслуживанием и могут в любой момент изолировать себя, не заботясь о своих материальных потребностях. А страдать будут бедные и работающие люди, которые несут основную тяжесть этого кризиса – в потерянной работе и заработной плате, в возмутительных счетах за медицинские услуги, в семье и друзьях, которые не выживут.
Пандемия раскрывает истинную природу мировых экономических систем. Некоторые показали, что они ценят здоровье и человеческую жизнь превыше всего. Другие, кажется, считают смерть слишком прибыльной, чтобы делать какие-либо значимые изменения.
В ближайшие недели мы увидим человеческую цену этого жестокого морального исчисления. Без поддержки со стороны учреждений, на которые можно рассчитывать во время кризиса, людям США придется объединиться и решить эти проблемы самостоятельно.

http://perevodika.ru/articles/1208393.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5733657.html

Метки: италия, Китай, коронавирус, США

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