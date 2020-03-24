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Олимпиаду в Токио перенесли на 2021-й год

15:53. 24 марта 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Ожидаемо, но тем не менее. Токийские летние Олимпийские игры перенесли на 2021-й год ввиду невозможности их проведения в установленные сроки в текущих условиях. Вполне очевидно, что это прозрачно намекает на то, что улучшения эпидемической ситуации летом не ожидается, и это при том, что Япония сейчас не находится в числе лидеров по числу заболевших. В переносе есть один плюс – у некоторых российских спортсменов, которые были дисквалифицированы за допинг, к 2021-му году закончится дисквалификация. На 2020-й год они не попадали, а на 2021-й некоторые попадают. Вот такой позитив.

PS. Собянин сегодня заявил что:

1. Москва не совсем ясно представляет себе, что происходит с коронавирусом в регионах и Собянин прозрачно намекает, что надо усилить работу региональных властей по контролю над распространением болезни.
2. Динамика распространения вируса очень высокая, под наблюдением около 500 человек. Очевидно, что в ближайшую неделю будет наблюдаться устойчивый рост числа заболевших и нагрузка на медицинскую систему будет возрастать – стресс-тест еще впереди.
3. Требования к пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома могут быть распространены на регионы, где наблюдается рост числа заболевших.
4. У нас в Крыму уже 7 официальных заболевших – помимо того деятеля из Франции, который вернулся через Украину, заболела семья из 4-х человек отдыхавшая в ОАЭ, а также один человек прилетевший из Латвии и еще один прилетевший из Бельгии. Пока что все завозные из-за границы. В Севастополе пока заболевших нет, но это пока.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5734596.html

Метки: коронавирус, олимпиада, спорт, Япония

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