Новости Украины и Новороссии 24 марта 2020
20:09. 24 марта 2020 139 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
- 20:08 Как выжить на Украине.
- 17:32 Как Соколова тупых врачей гоняла.
- 16:05 Минздрав ДНР: коронавируса в республике нет, животные не опасны, больницы снабжены необходимым.
- 14:31 Арсений опять знает, как все исправить.
- 11:26 Азаров дал четкий план борьбы с коронавирусом.
- 09:29 Страшная история из Радомышля.
Как выжить на Украине
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как Соколова тупых врачей гоняла
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Минздрав ДНР: коронавируса в республике нет, животные не опасны, больницы снабжены необходимым
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Арсений опять знает, как все исправить
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Азаров дал четкий план борьбы с коронавирусом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Страшная история из Радомышля
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Что за глупости? Выжить на Украине зачем? Не надо там выживать.