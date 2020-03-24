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Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев

20:04. 24 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИА НОВОСТИ @ Андрей Коц
Более 240 уничтоженных солдат и офицеров противника, с десяток орденов и медалей, два авторских учебника по стрелковому мастерству и колоссальный опыт уличных боев — ровно 105 лет назад, 23 марта 1915-го, родился знаменитый советский снайпер Василий Зайцев. Всего за несколько месяцев Сталинградской битвы он лично отправил на тот свет полбатальона гитлеровцев и обучил десятки красноармейцев попадать с первого выстрела. Его методики российские снайперы используют и сегодня. О тонкостях боевого искусства Василия Зайцева — в материале РИА Новости.
Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев

Василий Зайцев © Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Мыслить нешаблонно

Метко стрелять Зайцев научился ещё в детстве. Дед, опытный промысловик, часто брал его с собой на охоту в уральскую тайгу. С малых лет будущий снайпер осваивал науку выслеживания крупной дичи, маскировки, бесшумного передвижения по лесу. Мальчик делал успехи, и на десятилетие дед подарил ему собственноручно изготовленный лук. А через два года торжественно вручил перед всей семьей «берданку» 20-го калибра. Отец, служивший в 8-й гвардейской императорской армии под командованием генерала Брусилова, сказал тогда сыну: «Расходуй патроны экономно, учись стрелять без промаха». Зайцев запомнил этот совет на всю жизнь и не раз пользовался им на войне.
Начало Великой Отечественной Василий встретил на Тихоокеанском флоте, где служил писарем артиллерийского отделения. К лету 1942-го он подал уже пять рапортов с просьбой отправить его на фронт. Наконец его зачислили в 284-ю стрелковую дивизию. В сентябре, после подготовки к городским перестрелкам, его вместе с сослуживцами переправили через Волгу в Сталинград. С первых дней боев он прекрасно себя зарекомендовал. В октябре уничтожил трех солдат противника с дистанции 800 метров — из обычной «трехлинейки». К тому времени на его счету было уже 32 немца. Василия наградили медалью «За отвагу» и вручили ему снайперскую винтовку с оптическим прицелом.
Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев

Василий Чуйков (слева) и Василий Зайцев (справа) © Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Снайперы оказались чрезвычайно востребованы в условиях плотного городского боя, где каждая руина, любое здание превращались в огневые точки и опорные пункты. В первую очередь снайперы охотились на офицеров, чтобы дезорганизовывать управление войсками противника. Двадцать девятого октября 1942 года вышел приказ командующего Сталинградским фронтом генерала Андрея Еременко «О развитии снайперского движения и использовании снайперов в борьбе с врагом». Каждый взвод должен был располагать двумя-тремя такими стрелками.
Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев

Сталинград, декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого © РИА Новости / Георгий Зельма

В Сталинграде самым знаменитым снайпером стал Василий Зайцев. Он считал главным умение мыслить нешаблонно. Постоянная импровизация — вот основа его тактики. Именно Зайцев ввел в обиход правила, которые и сегодня считаются аксиомой для любого снайпера. Менять позицию после каждых двух-трех выстрелов, тщательно маскироваться, делать «обманки», чтобы ввести в заблуждение врага. К примеру, выслеживая немецких снайперов, Зайцев часто использовал манекен, одетый в советскую униформу. Противник «клевал» на приманку, открывал огонь и раскрывал свою позицию.

Секреты мастерства

Уральский ас внедрил в войсковую тактику принцип «групповой охоты», когда одну и ту же зону боя перекрывали с разных сторон три снайперские пары — по стрелку и наблюдателю в каждой. Такие группы были очень эффективны. «Я взял шесть своих учеников и отправился «встречать» пополнение противника, — писал в 1943-м Зайцев в статье «Каждую пулю — в немца!». — Расположились, ждем. Видим — немецкая рота идет во весь рост. Мы и начали щелкать. Я убил 11 немцев. А все вместе мы уничтожили 40 фашистов».
Для повышения результативности Зайцев приучил учеников вести специальные блокноты, куда в редкие моменты затишья стрелки записывали ориентиры, дистанцию до мест, откуда может появиться противник, удобные позиции для стрельбы на закрепленных за ними участках. Снайперы собменивались этими наблюдениями, переписывали записи товарищей себе. В результате стрелки Зайцева были готовы действовать практически в любой точке города и уничтожать противника, не теряя лишних секунд.
Вражеских солдат Зайцев старался поражать в лицо, а не со спины, чтобы их оружие и инструменты оставались на бруствере. Потянувшийся за ними немец или румын становился второй жертвой снайпера. Василий старался не вести огонь на закате дня, когда клонившееся к горизонту солнце могло отразиться в оптике и отблеском выдать стрелка. Зато утреннее солнце высвечивало бинокли немецких командиров, корректировщиков и прицелы снайперов, и тут советские стрелки били без промаха.

Борьба со снайперами

Из 242 вражеских солдат, уничтоженных Зайцевым, 11 были снайперами. Советский стрелок раз за разом выходил победителем из снайперских дуэлей. Так, в ноябре 1942-го Василий вместе с напарником выследил стрелка, накануне тяжело ранившего замкомбата и убившего троих солдат. Немцу удалось огнем прижать Зайцева к земле так, что тот, лежа на спине, не мог пошевелиться. Положение казалось безвыходным, но тут Василию в голову пришла идея. Он крикнул напарнику: «Возьми осколок зеркала и направь «зайчика» ему в глаза!»
Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев

Сталинградская битва © РИА Новости / Георгий Зельма

Напарник ослепил противника, и Зайцев выскочил из огневой ловушки, положив вместо себя переодетую куклу. Теперь ему хотелось достойно ответить опытному врагу, уверенному, что он убил советского снайпера. Василий и его напарник выбрали позицию так, чтобы голова немца виднелась в просвет между колесами вагона, под которым он укрывался. Снайперы дождались, когда их противник оставит лежку и пойдет на отдых в тыл. По дороге тот заговорил с кем-то из знакомых солдат, и оба сразу получили по пуле.
Особенно прославил Зайцева поединок с немецким суперснайпером, которого он в воспоминаниях называет майором Кёнигом. Его прислали в Сталинград для борьбы с советскими стрелками. Причем первоочередной целью был как раз Зайцев. После того как у одного из советских снайперов пуля разбила оптический прицел, а другой в том же районе был ранен, Зайцеву удалось установить позицию противника.
Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев

Мирные жители возвращаются в Сталинград © РИА Новости / Яков Рюмкин

«Было понятно, что перед нами действует опытный снайпер, поэтому решили его заинтриговать, но первую половину дня необходимо было переждать, потому что блеск оптики мог нас выдать, — вспоминал Василий Зайцев. — После обеда наши винтовки были уже в тени, а на позиции фашиста упали прямые лучи солнца. Из-под листа что-то заблестело — снайперский прицел. Меткий выстрел, снайпер упал. Как только стемнело, наши пошли в наступление, и в разгар боя мы из-под железного листа вытащили убитого фашистского майора. Взяли его документы и доставили их командиру дивизии».
В городских боях в составе частей 62-й и 64-й армий действовали 985 снайперов. Они уничтожили порядка 30 тысяч солдат и офицеров вермахта — то есть две полнокровные дивизии. А абсолютным рекордсменом среди советских снайперов Великой Отечественной стал старшина 39-го стрелкового полка Михаил Сурков, убивший более 700 фашистов.
Обложка: Фото © РИА Новости / Георгий Зельма

Источник: https://nstarikov.ru/krasnyj-snajper-kak-vasilij-zajcev-otstrelival-gitlerovcev-114178

Метки: чит.клуб

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