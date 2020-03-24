Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев
20:04. 24 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Источник: РИА НОВОСТИ @ Андрей Коц
Более 240 уничтоженных солдат и офицеров противника, с десяток орденов и медалей, два авторских учебника по стрелковому мастерству и колоссальный опыт уличных боев — ровно 105 лет назад, 23 марта 1915-го, родился знаменитый советский снайпер Василий Зайцев. Всего за несколько месяцев Сталинградской битвы он лично отправил на тот свет полбатальона гитлеровцев и обучил десятки красноармейцев попадать с первого выстрела. Его методики российские снайперы используют и сегодня. О тонкостях боевого искусства Василия Зайцева — в материале РИА Новости.
Мыслить нешаблонно
Метко стрелять Зайцев научился ещё в детстве. Дед, опытный промысловик, часто брал его с собой на охоту в уральскую тайгу. С малых лет будущий снайпер осваивал науку выслеживания крупной дичи, маскировки, бесшумного передвижения по лесу. Мальчик делал успехи, и на десятилетие дед подарил ему собственноручно изготовленный лук. А через два года торжественно вручил перед всей семьей «берданку» 20-го калибра. Отец, служивший в 8-й гвардейской императорской армии под командованием генерала Брусилова, сказал тогда сыну: «Расходуй патроны экономно, учись стрелять без промаха». Зайцев запомнил этот совет на всю жизнь и не раз пользовался им на войне.
Начало Великой Отечественной Василий встретил на Тихоокеанском флоте, где служил писарем артиллерийского отделения. К лету 1942-го он подал уже пять рапортов с просьбой отправить его на фронт. Наконец его зачислили в 284-ю стрелковую дивизию. В сентябре, после подготовки к городским перестрелкам, его вместе с сослуживцами переправили через Волгу в Сталинград. С первых дней боев он прекрасно себя зарекомендовал. В октябре уничтожил трех солдат противника с дистанции 800 метров — из обычной «трехлинейки». К тому времени на его счету было уже 32 немца. Василия наградили медалью «За отвагу» и вручили ему снайперскую винтовку с оптическим прицелом.
Снайперы оказались чрезвычайно востребованы в условиях плотного городского боя, где каждая руина, любое здание превращались в огневые точки и опорные пункты. В первую очередь снайперы охотились на офицеров, чтобы дезорганизовывать управление войсками противника. Двадцать девятого октября 1942 года вышел приказ командующего Сталинградским фронтом генерала Андрея Еременко «О развитии снайперского движения и использовании снайперов в борьбе с врагом». Каждый взвод должен был располагать двумя-тремя такими стрелками.
В Сталинграде самым знаменитым снайпером стал Василий Зайцев. Он считал главным умение мыслить нешаблонно. Постоянная импровизация — вот основа его тактики. Именно Зайцев ввел в обиход правила, которые и сегодня считаются аксиомой для любого снайпера. Менять позицию после каждых двух-трех выстрелов, тщательно маскироваться, делать «обманки», чтобы ввести в заблуждение врага. К примеру, выслеживая немецких снайперов, Зайцев часто использовал манекен, одетый в советскую униформу. Противник «клевал» на приманку, открывал огонь и раскрывал свою позицию.
Секреты мастерства
Уральский ас внедрил в войсковую тактику принцип «групповой охоты», когда одну и ту же зону боя перекрывали с разных сторон три снайперские пары — по стрелку и наблюдателю в каждой. Такие группы были очень эффективны. «Я взял шесть своих учеников и отправился «встречать» пополнение противника, — писал в 1943-м Зайцев в статье «Каждую пулю — в немца!». — Расположились, ждем. Видим — немецкая рота идет во весь рост. Мы и начали щелкать. Я убил 11 немцев. А все вместе мы уничтожили 40 фашистов».
Для повышения результативности Зайцев приучил учеников вести специальные блокноты, куда в редкие моменты затишья стрелки записывали ориентиры, дистанцию до мест, откуда может появиться противник, удобные позиции для стрельбы на закрепленных за ними участках. Снайперы собменивались этими наблюдениями, переписывали записи товарищей себе. В результате стрелки Зайцева были готовы действовать практически в любой точке города и уничтожать противника, не теряя лишних секунд.
Вражеских солдат Зайцев старался поражать в лицо, а не со спины, чтобы их оружие и инструменты оставались на бруствере. Потянувшийся за ними немец или румын становился второй жертвой снайпера. Василий старался не вести огонь на закате дня, когда клонившееся к горизонту солнце могло отразиться в оптике и отблеском выдать стрелка. Зато утреннее солнце высвечивало бинокли немецких командиров, корректировщиков и прицелы снайперов, и тут советские стрелки били без промаха.
Борьба со снайперами
Из 242 вражеских солдат, уничтоженных Зайцевым, 11 были снайперами. Советский стрелок раз за разом выходил победителем из снайперских дуэлей. Так, в ноябре 1942-го Василий вместе с напарником выследил стрелка, накануне тяжело ранившего замкомбата и убившего троих солдат. Немцу удалось огнем прижать Зайцева к земле так, что тот, лежа на спине, не мог пошевелиться. Положение казалось безвыходным, но тут Василию в голову пришла идея. Он крикнул напарнику: «Возьми осколок зеркала и направь «зайчика» ему в глаза!»
Напарник ослепил противника, и Зайцев выскочил из огневой ловушки, положив вместо себя переодетую куклу. Теперь ему хотелось достойно ответить опытному врагу, уверенному, что он убил советского снайпера. Василий и его напарник выбрали позицию так, чтобы голова немца виднелась в просвет между колесами вагона, под которым он укрывался. Снайперы дождались, когда их противник оставит лежку и пойдет на отдых в тыл. По дороге тот заговорил с кем-то из знакомых солдат, и оба сразу получили по пуле.
Особенно прославил Зайцева поединок с немецким суперснайпером, которого он в воспоминаниях называет майором Кёнигом. Его прислали в Сталинград для борьбы с советскими стрелками. Причем первоочередной целью был как раз Зайцев. После того как у одного из советских снайперов пуля разбила оптический прицел, а другой в том же районе был ранен, Зайцеву удалось установить позицию противника.
«Было понятно, что перед нами действует опытный снайпер, поэтому решили его заинтриговать, но первую половину дня необходимо было переждать, потому что блеск оптики мог нас выдать, — вспоминал Василий Зайцев. — После обеда наши винтовки были уже в тени, а на позиции фашиста упали прямые лучи солнца. Из-под листа что-то заблестело — снайперский прицел. Меткий выстрел, снайпер упал. Как только стемнело, наши пошли в наступление, и в разгар боя мы из-под железного листа вытащили убитого фашистского майора. Взяли его документы и доставили их командиру дивизии».
В городских боях в составе частей 62-й и 64-й армий действовали 985 снайперов. Они уничтожили порядка 30 тысяч солдат и офицеров вермахта — то есть две полнокровные дивизии. А абсолютным рекордсменом среди советских снайперов Великой Отечественной стал старшина 39-го стрелкового полка Михаил Сурков, убивший более 700 фашистов.
Обложка: Фото © РИА Новости / Георгий Зельма
Источник: https://nstarikov.ru/krasnyj-snajper-kak-vasilij-zajcev-otstrelival-gitlerovcev-114178