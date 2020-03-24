Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев

Начало Великой Отечественной Василий встретил на Тихоокеанском флоте, где служил писарем артиллерийского отделения. К лету 1942-го он подал уже пять рапортов с просьбой отправить его на фронт. Наконец его зачислили в 284-ю стрелковую дивизию. В сентябре, после подготовки к городским перестрелкам, его вместе с сослуживцами переправили через Волгу в Сталинград. С первых дней боев он прекрасно себя зарекомендовал. В октябре уничтожил трех солдат противника с дистанции 800 метров — из обычной «трехлинейки». К тому времени на его счету было уже 32 немца. Василия наградили медалью «За отвагу» и вручили ему снайперскую винтовку с оптическим прицелом.